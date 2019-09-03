Подростки, принимающие противозачаточные, вырастут депрессивными дамами

Если представительницы слабого пола в подростковом возрасте принимали гормональные контрацептивы, они в три раза чаще в будущем страдают от депрессивного расстройства. В таблетках находятся гормоны, которые оказывают негативное влияние на некоторые отделы мозга, связанные с эмоциями.

Прием такого рода средств для контрацепции в юношеском возрасте в несколько раз повышает вероятность образования депрессий, именно такой результат продемонстрировала исследовательская деятельность, проведенная канадскими учеными из высшего учебного заведения Британской Колумбии.

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Они провели анализ состояния здоровья свыше 1200 женщин. Некоторые из них практиковали прием контрацептивов в подростковом возрасте, а другие прибегали к иным способам предохранения. По итогам стало известно, что прием подобных медикаментозных препаратов в три раза чаще приводит к образованию симптомов депрессии.

Максимально часто девушки принимали гормональные контрацептивы, в составе которых можно было найти эстроген, предотвращающий овуляцию, и прогестерон, ответственный за уменьшение вероятности прикрепления оплодотворенной яйцеклетки к стенке матки.

В связи с этим исследователи пришли к выводу, что изменение показателей этих основных гормонов, особенно прогестерона, оказывает влияние на некоторые области мозга, отвечающие за когнитивные функции и анализирующие эмоции.

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Ученые считают, что прием средств для предотвращения нежелательной беременности в подростковом возрасте, то есть в момент активного развития серого вещества, может пагубно повлиять на поведение человека. Отсюда следует, что девушкам в этот жизненный период следует не только внимательно относиться к собственной интимной жизни и половым партнерам, но и отдать предпочтение другим видам контрацепции.

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Стоит отметить, что подростковый возраст - один из главных жизненных этапов в развитии мозга. В ранее проведенных экспериментах на животных было выявлено, что манипулирование половыми гормонами, особенно в момент важных фаз в процессе эволюции серого вещества, пагубно влияет на поведение, а что самое печальное - эти изменения нельзя обернуть вспять.

Тем временем, как сообщает немецкая страховая медицинская касса Siemens-Betriebskrankenkasse, по итогам 2017 года рецепты на противозачаточные таблетки и внутриматочные спирали получили 210 девушек в возрасте до 15 лет. Самой молодой из них на тот момент было 11 лет.

Такая тенденция и привела к тому, что ученые решили исследовать побочные эффекты от приема контрацептивов в столь нежном возрасте.

Фото: vitalhealth.com

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