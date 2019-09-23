Онихомикоз - "грибная" болезнь

Онихомикоз является состоянием, которое может быть вызвано рядом потенциальных патогенов. Их можно разделить на три основных класса: дермотофиты, кандиды и недерматофитные плесени.

В западных странах с умеренным климатом грибы, наиболее часто ответственные за возникновение онихомикоза, называются дерматофитами. Однако в районах с жарким и влажным климатом, таких как тропики и субтропики, чаще становятся причиной инфекции кандидоза и недерматофитные плесени.

Дерматофиты

Это плесневые грибы, принадлежащие сразу к нескольким родам (Epidermophyton, Microsporum, Trihophiton). Патогенные микроорганизмы поражают кератиносодержащие участки тела: ногти, роговой слой эпидермиса, волосяную часть головы, являясь возбудителями инфекционного заболевания дерматофитии. Существует несколько дерматофитов, которые могут быть ответственны за возникновение онихомикоза, хотя наиболее распространенным является Trichophyton rubrum.

Грибковые микроорганизмы Candida albicans

Candida albicans в первую очередь ответственен за возникновение онихомикоза ногтя. Данные микроорганизмы чаще всего встречается у людей, чьи руки часто погружаются в воду, например, у пловцов и дайверов.

Инфекция обычно поражает мягкие ткани, окружающие ногти вначале, а затем продолжает вызывать вторичную инфекцию на ногтевой пластине после того, как это произошло.

Плесень

Поколения плесени, которые, как известно, чаще всего приводят к появлению грибка ногтей, - это Scytalidium (Neoscytalidium), Scopulariopsis и Aspergillus.

В тропическом и субтропическом климате Scyalidium является распространенной причиной онихомикоза и поражает большое количество людей. Кроме того, известно, что эта инфекция сохраняется без лечения, даже если пораженные впоследствии перемещаются в районы с более умеренным климатом.

Nondermatophytic, более вероятно, затронет пожилых людей. Часто это происходит в результате небольшого ослабления способности ногтей бороться с инфекцией, предрасполагающей их к состоянию.

Факторы риска онихомикоза

Возраст человека является фактором риска развития онихомикоза. Считается, что это связано с ухудшением кровообращения и ослаблением защиты ногтя от грибковой инфекции. Кроме того, ногтевые пластины пожилых людей имеют тенденцию расти медленнее и часто толще, чем ногти людей в общей популяции.

Наконец, люди пожилого возраста более подвержены заболеванию, так как они подвергались воздействию грибов в течение более длительного периода времени. Влияние влажной среды может также увеличить вероятность заболевания. Ограниченная вентиляция также приводит к риску заражения. Это особенно характерно для ногтей на ногах, когда люди носят носки и обувь, которые не позволяют ногам "дышать". Кроме того, грибок также может передаваться среди людей, которые поражены. Пренебрежение ношением чужой многоразовой обуви в общественных местах, где может произойти контакт с грибком (центры плавания, спортивные залы и душевые), может увеличить вероятность заражения.

Фото: lombard96.ru

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