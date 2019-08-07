Уменьшение боли и восстановление активности - главное в лечении тендинита

Основной целью лечения тендинита (воспаления сухожилий) является уменьшение боли и восстановление активности.

Обычные методы лечения тендинита

Консервативное лечение часто успешно используется для борьбы с острыми симптомами боли и воспалением, однако оно не изменяет гистологическое строение сухожилия. Даже когда такое лечение начинается рано, боль может длиться от трех до шести месяцев, если терапия была отложена по какой-либо причине.

Самым важным шагом в уменьшении боли является отдых и, следовательно, снижение повторяющейся нагрузки на поврежденное сухожилие. Тем не менее следует избегать полной иммобилизации, чтобы предотвратить развитие мышечной атрофии.

Криотерапия, или обледенение, - также эффективный способ уменьшить опухоль и боль. Рекомендуется прикладывать лед к больному месту через влажное полотенце на 10 минут.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как

"Ибупрофен"

или "Напроксен",

эффективны в уменьшении воспаления посредством ингибирования синтеза воспалительных клеток и других факторов, таких как простагландины. Местные НПВП могут также уменьшить боль в случаях тендинита, и они не содержат риск желудочно-кишечного кровотечения по сравнению с системными.

Инъекции кортикостероидов имеют некоторые краткосрочные преимущества в обеспечении облегчения боли, хотя для оптимальных дозировок, интервалов и методов необходимы дополнительные исследования. Инъекции связаны с усилением боли в течение первых 24 часов после их применения, но через три-четыре дня терапевтические преимущества становятся очевидными. Разрыв сухожилия может быть побочным эффектом этого лечения, показания должны быть тщательно оценены.

Эксцентричный протокол усиления

Эксцентрические упражнения основаны на структурной адаптации мышц и сухожилий, чтобы защитить их от повышенных нагрузок и, следовательно, предотвратить повторные травмы. Основными принципами эксцентрического усиления являются длина сухожилия, нагрузка и скорость.

Когда сухожилие предварительно растянуто, длина его покоя увеличивается, поэтому во время движения на сухожилие оказывается меньше напряжения. Постепенное увеличение нагрузки на сухожилие приводит к увеличению внутренней прочности самого сухожилия. Увеличивая скорость сокращения, следует развитие большей силы.

Протокол эксцентрического усиления оказался особенно полезным при

ахилловом

и надколенниковом тендините.

Упражнения следует выполнять под наблюдением физиотерапевта, но когда они освоены, их можно выполнять и дома.

Другие методы лечения тендинита

Терапевтическая ультрасонография может уменьшить боль и увеличить скорость ремоделирования коллагена, производя высокочастотные колебания, которые генерируют тепло.

Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) уменьшает боль и способствует заживлению сухожилий с помощью высокоэнергетических акустических ударных волн.

Ионофорез и фонофорез используют электрические и ультразвуковые импульсы для доставки актуальных кортикостероидов или НПВП в подкожные ткани. Оба метода широко используются, хотя хорошо разработанные рандомизированные контролируемые исследования отсутствуют.

Если боль сохраняется и состояние становится хроническим, несмотря на консервативное лечение и применение анальгетиков, может потребоваться хирургическое вмешательство. Конкретный тип операции зависит от локализации тендинита и предполагаемого количества повреждений.

Фото: www.zdjt.com

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