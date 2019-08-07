Основной целью лечения тендинита (воспаления сухожилий) является уменьшение боли и восстановление активности.
Консервативное лечение часто успешно используется для борьбы с острыми симптомами боли и воспалением, однако оно не изменяет гистологическое строение сухожилия. Даже когда такое лечение начинается рано, боль может длиться от трех до шести месяцев, если терапия была отложена по какой-либо причине.
Самым важным шагом в уменьшении боли является отдых и, следовательно, снижение повторяющейся нагрузки на поврежденное сухожилие. Тем не менее следует избегать полной иммобилизации, чтобы предотвратить развитие мышечной атрофии.
Криотерапия, или обледенение, - также эффективный способ уменьшить опухоль и боль. Рекомендуется прикладывать лед к больному месту через влажное полотенце на 10 минут.
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как
эффективны в уменьшении воспаления посредством ингибирования синтеза воспалительных клеток и других факторов, таких как простагландины. Местные НПВП могут также уменьшить боль в случаях тендинита, и они не содержат риск желудочно-кишечного кровотечения по сравнению с системными.
Инъекции кортикостероидов имеют некоторые краткосрочные преимущества в обеспечении облегчения боли, хотя для оптимальных дозировок, интервалов и методов необходимы дополнительные исследования. Инъекции связаны с усилением боли в течение первых 24 часов после их применения, но через три-четыре дня терапевтические преимущества становятся очевидными. Разрыв сухожилия может быть побочным эффектом этого лечения, показания должны быть тщательно оценены.
Эксцентрические упражнения основаны на структурной адаптации мышц и сухожилий, чтобы защитить их от повышенных нагрузок и, следовательно, предотвратить повторные травмы. Основными принципами эксцентрического усиления являются длина сухожилия, нагрузка и скорость.
Когда сухожилие предварительно растянуто, длина его покоя увеличивается, поэтому во время движения на сухожилие оказывается меньше напряжения. Постепенное увеличение нагрузки на сухожилие приводит к увеличению внутренней прочности самого сухожилия. Увеличивая скорость сокращения, следует развитие большей силы.
Протокол эксцентрического усиления оказался особенно полезным при
Упражнения следует выполнять под наблюдением физиотерапевта, но когда они освоены, их можно выполнять и дома.
Терапевтическая ультрасонография может уменьшить боль и увеличить скорость ремоделирования коллагена, производя высокочастотные колебания, которые генерируют тепло.
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) уменьшает боль и способствует заживлению сухожилий с помощью высокоэнергетических акустических ударных волн.
Ионофорез и фонофорез используют электрические и ультразвуковые импульсы для доставки актуальных кортикостероидов или НПВП в подкожные ткани. Оба метода широко используются, хотя хорошо разработанные рандомизированные контролируемые исследования отсутствуют.
Если боль сохраняется и состояние становится хроническим, несмотря на консервативное лечение и применение анальгетиков, может потребоваться хирургическое вмешательство. Конкретный тип операции зависит от локализации тендинита и предполагаемого количества повреждений.
Фото: www.zdjt.com
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