Такой удобный слинг: как его выбрать

В первый год жизни малыш довольно часто находится на руках у мамы. Со временем носить его становится все тяжелее, тем более что руки хочется освободить. В этом плане для многих мам слинг стал настоящей палочкой-выручалочкой.

Май-слинг, похожий на рюкзак

По сути, это прямоугольная ткань с четырьмя лямками. По форме он напоминает скорее рюкзак, однако его основа мягкая, поэтому она наиболее удобна для малыша.

Такой слинг позволяет равномерно распределить нагрузку на мышцы. Верхние лямки слинга перекидываются через плечи, перекрещиваются в области спины и закрепляются на талии. Здесь же фиксируются нижние лямки. Они бывают разной ширины, но лучше выбирать самые широкие (минимум 14 см). Из материалов подойдут ткани, которые не тянутся.

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Слинг-гамак с кольцами

Это ткань примерно 2 м длиной и 70 см шириной. С одного конца слинга есть металлические кольца диаметром около 10 см.

Ими и фиксируется второй конец ткани. Малыш обустраивается в образовавшемся гамаке. Этот слинг лучше выбирать из хлопка.

Самый длинный слинг-шарф

Эта модель самая большая — до 6 м в длину и 50 см в ширину. Намотать такой шарф можно так, как удобно маме. Ребенок может находиться в слинге в разных позах — за спиной, на бедре или в положении эмбриона.

В этом случае и мама, и малыш получают минимальную нагрузку на позвоночник, что делает слинг самым физиологичным. Поэтому носить в нем малыша можно сколько хочется. В этом случае нужно выбирать 100% хлопок.

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Какой же вид слинга лучше

Каждой маме удобен свой вариант. Так, самым простым считается май-слинг, но его лямки могут врезаться в плечи мамы, поэтому походить с ним долго не получится. Слинг с кольцами можно носить не более двух часов, однако эта модель идеально подходит для дома, так как легко регулируется.

А вот слинг-шарф как раз предназначен для долгих прогулок. При его использовании и мама, и малыш долго не устанут.

Советы для мам, предпочитающих слинги

Слинг нужно использовать правильно. Тогда он не повредит несформированной спинке малыша.

до 4-х месяцев кроху нужно держать в слинге исключительно горизонтально;

после 6 месяцев слинг уже не подойдет ребенку, поэтому нужно выбирать рюкзак типа май-слинга;

для головы малыша удобен май-слинг, так как он снабжен подголовником;

вместе со слингом можно приобрести слингобусы, или сделать их самостоятельно. Они помогут малышу успокоиться и развить мелкую моторику рук.

Слинг — удобная ткань, которая легко превращается в местечко для ношения крохи. Хорошо, если изделие изготовлено из хлопка — оно не будет скользить и обеспечит комфорт коже малыша.

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Фото: happywear.ru