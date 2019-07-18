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Автор Диана Гаврилова

Курицы защитят людей от малярии 

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Оказывается, курица может защитить людей от комаров, которые передают малярию. Как? Кровопийцы считают запах этой птицы слишком неприятным.

Малярия — смертельная болезнь. Она вызвана паразитом, который живет в крови. Самки комаров могут быть переносчиком паразита и передавать его, когда кусает людей или других животных. У человека паразит может повредить легкие и мозг.

Комары, которые передают малярию, используют свое обоняние, чтобы найти кровь. Местом их обеда может быть корова, коза, овца или человек. Они ищут жертву, вынюхивая углекислый газ, который они выдыхают, или запахи тела, которые они выделяют. Но эти насекомые не интересуются курицами. На самом деле запах этих птиц отталкивает их. Исследователи из Шведского университета сельскохозяйственных наук в Упсале и Эфиопского университета Аддис-Абебы сделали такое открытие.

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Люди, живущие в Восточной Африке, делят свои хижины со скотом, особенно ночью. На открытом воздухе комары чаще всего питались кровью коров (63 процента пойманных насекомых), людей (20 процентов), коз (пять процентов) и овец (2,6 процента). Куриную кровь нашли лишь в одном комаре. Внутри помещений чаще кусали людей (69 процентов)

Что такого неприятного в птице?

Исследователи знали, что комары используют свое обоняние, чтобы найти еду. Поэтому они решили проверить запахи, которые испускали все сельскохозяйственные животные. Возможно, куры пахли не так, как крупный рогатый скот.

Исследователи собирали мех, шерсть и перья разных животных. Химические вещества в материалах придают каждому виду животных свой уникальный запах. Ученые проанализировали соединения, которые испускали животные.

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Впервые обнаружилось, что кровососущие насекомые избегают определенных групп животных - и связано это именно с запахом. Эффектом репеллента обладают четыре характерных соединения, присутствующие в составе перьев: изобутил соли масляной кислоты, нафталин, гексадекан и транс-лимонен.

В рамках эксперимента, они поместили ловушки для насекомых в 11 хижинах на полторы недели. Исследователи поставили ловушки с запахом соединений крупного рогатого скота, коз, овец и курицы.

Чтобы убедиться, что комары попадут в хижины, в каждой спал человек-доброволец. Человек спал под сеткой, чтобы избежать укусов комаров. Комары следовали за ароматами людей и попадали в хижины. Когда они не могли пройти через сеть, они начинали искать еду в другом месте.

Вонючие ловушки висели рядом с сетками. Утром в ловушках с приглушенными химическими веществами от крупного рогатого скота, овец и коз были комары. Но приманки с куриным запахом были почти пусты. Исследования показали, что москиты держатся подальше от кур.

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После их открытия команда задалась вопросом, почему комары избегают кур. Они все еще не уверены, но это может быть потому, что курицы едят комаров. Крупный рогатый скот, овцы, козы и люди — нет. Таким образом, ученые подозревают, что эти насекомые научились избегать запаха своих хищников. Они также думают, что комары могут считать куриную кровь не такой же питательной, как кровь млекопитающих, включая нас. Это новое открытие может помочь разработать новые средства, отпугивающие комаров, и, как следствие, снижающее риск малярии. Особенно это актуально в развивающихся странах юга.

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Фото: vatanda. com

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Курицы защитят людей от малярии 
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