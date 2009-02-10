Малярийных паразитов ждет смерть от голода

3:13 Your browser does not support the audio element. Эврика Открытия

Австралийские биологи совершили революционный прорыв в борьбе с одной из самых распространенных болезней в мире — малярией. Обнаруженный ими энзим способен заблокировать пищеварительный процесс паразитов, что приводит к неминуемой гибели разносчиков заразы.

В мире насчитывается полмиллиарда человек, страдающих от малярии, из них ежегодно умирает один миллион. Долгие годы ученые сражаются с этим заболеванием и вот, кажется, оружие найдено.

Исследовательская группа из австралийского университета Монаш под руководством профессора Джемса Уисстока разработала энзим, который при попадании в пищеварительную систему протозойных паразитов, вызывает блокирование у них функций усвоения нутриентов, что ведет к истощению других механизмов выживания и последующей смерти от голода.

Такое открытие делает возможным создание нового класса лекарств и обеззараживающих средств, нацеленных на истребление непосредственно паразитов.

"Около 40 % населения Земли находится в группе риска заболевания малярией, — комментирует результаты открытия профессор Уиссток. — На сегодняшний день в абсолютном исчислении это более 2,5 млрд. человек. Проблему усугубляет способность паразитов к эволюции, вследствие чего они обретают иммунитет к лекарствам. Медикам приходится постоянно придумывать новые терапевтические методики".

Малярия вызывается рядом паразитов семейства Plasmodium, которые попадают в кровь человека с укусом комара. Они поедают кровяные тельца, удовлетворяя свои потребности в протеине.

Симптомы болезни появляются на 10-15 день после укуса — слабость, головные боли, рвота и высокая температура. Если на этом этапе болезнь не остановить, она начинает представлять смертельную угрозу для организма, поскольку паразиты уничтожают кровяные тельца — естественный "транспорт" для питательных веществ и блокируют ток крови к жизненно важным органам.

Стандартные средства борьбы с малярией включают в себя терапию на основе хинина и артемизинина. Кроме того, идет постоянная борьба с популяцией комаров — разносчиков заболевания. Однако и возбудители болезни, и их носители постепенно обретают иммунитет ко всем угрозам по стороны человека.

Новая методика направлена на разрушение пищеварительной системы паразитов, в частности блокирует работу вещества, сходного с желудочным соком человека и имеющего обозначение PfA-M1. Поскольку данный энзим находится не в клетках паразита, а непосредственно в пищеварительном тракте, он легко становится "добычей" для нового класса лекарств.

После теоретического апробирования и первых лабораторных опытов, ученые из университета Монаш опубликовали результаты своих исследований, которые привлекли внимание сотрудников Международного медицинского центра малярии в Женеве. Сейчас там начались первые испытания нового лекарственного препарата с участием добровольцев.

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