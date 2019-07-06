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Автор Сергей Королев

Вредные продукты при бессоннице

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Одна из причин человеческой бессонницы — неправильное питание вечером. После напряженного трудового дня мы приходим домой, и стараемся набить свой желудок сразу всем подряд. Это наносит существенный вред нашей пищеварительной системе. Со временем дискомфорт в организме может перерасти в более серьезные вещи и спровоцировать какие-то осложнения.


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Диетологи уверены в том, что каждый продукт должен употребляться в свое время. Особенно осторожными с едой нужно быть в вечернее время, когда до сна остается всего лишь несколько часов. Исключите перед сном кофе и крепкий чай. А также следующие продукты, о которых речь пойдет ниже.

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Сыр.

Диетологи утверждают, что не все сорта сыра можно употреблять на ужин. Например, твердые сорта лучше всего кушать в первой половине дня, да и то, не особо на него налегая. Чрезмерное употребление его может привести к дискомфорту вашего желудка и не дать вам нормально уснуть. Причина этого — в составе твердого сыра присутствует тирамин, способствующий активной работе головного мозга. А еще твердый сыр замедлит выработку мелатонина, в результате чего полноценно отоспаться не удастся, а утром не будет бодрого состояния.

Колбасы и капуста квашеная.

Мало найдется желающих отказаться от употребления этих продуктов. Они полезны, но вот если покушать их вечером, то это может повлиять на качество вашего сна. Бессонная ночь, скорее всего, будет вам гарантирована. Эти продукты очень долго перевариваются в желудке, заставляя его постоянно работать.

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Алкоголь.

Из-за технологии производства алкогольных напитков трудно будет уснуть ночью, если злоупотребить ими вечером. Особый фермент, который выделяется при употреблении спиртного, влияет на чувствительность человека. Он вызывает тревожное чувство, в результате чего, вы просто не сможете нормально погрузиться в сон.

Цитрусы.

Польза цитрусовых очевидна и никогда не оспаривается. Необходимо ежедневно включать их в рацион питания. Лимонная вода утром взбодрит вас, а вот грейпфрут, который вы съедите перед сном, может оказать негативное влияние на ваш сон. Его лучше есть с утра или в течение дня до наступления вечера. Тогда это принесет максимальную пользу вашему организму. И лимонная вода, и грейпфрут прекрасно взбадривают организм, а это не нужно ему перед тем, как вы готовитесь ко сну.

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Фото: kompas-msk.ru

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Вредные продукты при бессоннице
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