Что такое артериальная жесткость?

Артерии — это кровеносные сосуды, которые доставляют кислород и жизненно важные питательные вещества ко всем жизненно важным органам и периферии организма. Сердце прокачивает кровь через эти сосуды, а с каждым импульсом кровь попадает в дистальное кровообращение. С преобразованием каждого импульса в адекватную циркуляцию развивается система. На каждой систоле (биение сердца) сердце сжимается, чтобы откачать кровь. При каждой диастоле (промежутке между двумя ударами) сердце получает время, чтобы наполниться кровью.

Пульсовое давление и артериальная жесткость

Давление, оказываемое на стенки кровеносных сосудов или артерий во время систолы, является самым низким, если кровеносные сосуды имеют высокую степень податливости или низкую жесткость. Таким образом, люди, которые имеют эластичные и очень эластичные стенки артерий, имеют узкое пульсовое давление.

Пульсное давление — это систолическое давление минус диастолическое давление. Оно отражает низкое натяжение стенки аорты. Низкое натяжение стенки также означает, что нагрузка на сердце низкая.

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Чем жестче и тверже стенки кровеносных сосудов, тем шире пульсовое давление и тем больше сердце должно работать, чтобы качать кровь в артерии. У людей с более жесткими стенками артерий для циркуляции крови может использоваться только небольшая часть объема каждого сердечного удара без повышения кровяного давления.

Таким образом, чтобы компенсировать недостаток крови на периферии, кровяное давление повышается. Таким образом, эти люди имеют относительно высокое систолическое и пульсовое давление и низкое диастолическое давление.

От чего зависит жесткость стенки?

Жесткость артериальной стенки зависит от структурных элементов внутри артериальной стенки, например, мышц, эластина и коллагена. Они несут давление на стенку, когда стенка растянута.

Импеданс потока — это соотношение между изменяющимся давлением и потоком, который он генерирует. Он включает:

сопротивление течению

энергию, накопленную во время упругого растяжения

энергию, используемую для ускорения столба крови

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Диагностика и последствия артериальной ригидности

Доплеровский анализ может определить скорость и объем кровотока. Артериальная жесткость указывает на два основных термина — атеросклероз и атероматоз. Они часто сочетаются с атеросклерозом. Артериосклероз представляет собой генерализованное утолщение и усиление артериальной стенки и связано с высоким кровяным давлением и гипертонией. Атероматоз представляет собой воспалительное артериальное изменение, которое приводит к дисфункции эндотелиальных стенок и чрезмерному отложению липидов или жиров в стенках. Эти два процесса часто сосуществуют, что приводит к артериальному фиброзу или атеросклерозу.

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Фото превью: wh-lady.ru