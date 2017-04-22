Эмоциональное выгорание — болезнь, ставшая нормой

Недавно финские ученые выяснили, что у людей с синдромом "эмоционального выгорания" меняется активность долей мозга. Несомненно, данное открытие поможет лучше выявлять у пациентов это неприятное состояние. Но как улучшить положение страдающих им людей, если даже в самой богатой стране мира США этот синдром отмечается у двух третей населения? Может, стоит задуматься о том, а в правильном ли направлении движется развитие современной цивилизации?

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Исследователи из Финляндии определили, что у лиц, страдающих "эмоциональным выгоранием", активируется фронтальная (лобная) кора полушарий головного мозга, зато замедляется активность коры затылочных долей. По большому счету — вполне прогнозируемый результат. Ведь что происходит во время этого самого "выгорания" практически?

Грубо говоря, человеку надоедает его работа, и он занимается ей только ради денег, а также потому, что в силу имеющейся квалификации не может надеяться получить хотя бы такие же доходы на другой работе.

Отсюда вытекают:

"работа без огонька"

временами цинизм

заметное снижение трудоспособности.

Да и остатки последней сохраняются, в немалой степени, "на силе воли":

работник сознательно вынужден заставлять себя работать, вместо того чтобы заниматься этим процессом с охотой и творческим задором.

Причины эмоционального выгорания

Ну а за волевые усилия как раз и отвечает лобная часть коры головного мозга. Недаром в неврологии и психиатрии есть термин "лобная психика" — комплекс волевых нарушений, вызванный тем или иным заболеванием мозга, вроде:

опухоли

травмы

инсульта и т. д.

Обнаружить изменения активности долей мозга можно с помощью электроэнцефалограммы, записи биотоков мозговых клеток, изобретенной еще в прошлом веке, которой и воспользовались финские ученые.

Можно также заметить, что финская методика не какая-то диагностически эксклюзивная. Синдром выгорания достаточно точно определяется любым мало-мальски опытным психологом с помощью профессиональных тестов. Финны всего лишь показали, что в основе указанной патологии лежат и вполне конкретные изменения биоэлектрической активности мозга.

Синдром эмоционального выгорания отмечается у двух третей населения

И, разумеется, нельзя не согласиться с мнением ученых относительно важности данной проблемы. Конечно же, любому боссу хочется иметь в своей компании исключительно творческих, энергичных людей, у которых поставленные им задачи, как говорится, "от зубов отскакивают".

Признаки эмоционального выгорания

Выгорание человека наступает, когда мы изо дня в день делаем одни и те же действия, но не видим их результата или не чувствуем прогресса. Из-за этого ухудшается наше здоровье, работоспособность, взаимоотношения с окружающими. Человек становится нервным, раздражительным, "уходит в себя".

Признаками эмоционального выгорания являются:

постоянная усталость, слабость, вялость;

частые головные боли;

снижение иммунитета, отсутствие нормального сна;

желание от всех сбежать, остаться наедине с собой;

снижение самооценки;

безразличие к себе и окружающим;

нет интереса к профессиональному развитию, своей работе;

Как можно заметить, эмоциональное выгорание затрагивает психоэмоциональную, физическую сферу человека, а также его поведение в обществе. Поэтому очень важно вовремя решить проблему со своим состоянием.

Как бороться с эмоциональным выгоранием

В тех же США около 64 процентов населения страдают от "эмоционального выгорания"! У остальных жителей "золотого миллиарда" дела обстоят не лучше.

Разве что финны могут слегка гордиться: их сограждане "выгорают" всего в четверти случаев. Российские апологеты "западного стиля жизни" бесконечно восторгаются:

числом и стоимостью находящихся во владении американцев и европейцев престижных машин

квадратных метров недвижимости

их возможностями путешествовать по миру

но при этом почему-то не задумываются, а почему уже две трети "счастливых" граждан США страдают "эмоциональным выгоранием"?

Бороться с синдромом нужно и чем раньше, тем лучше. Справиться помогают разные мероприятия и забота о своем физическом здоровье.

Способы преодоления эмоционального выгорания для многих известны, мы даже знаем, как лучше их использовать, но делаем ли? Начнем с того, что не все работодатели знают, что тоже ответственны за восстановление сотрудников после тяжелых нагрузок.

Для того, чтобы преодолеть синдром эмоционального выгорания, стоит придерживаться следующих правил:

Соблюдайте режим сна и бодрствования. Систематизируйте приемы пищи (если привыкли не обращать внимание на чувство голода или в пылу энтузиазма можете его не замечать, ставьте напоминания на телефоне). Пейте воду. Учитесь отдыхать. Для этого иногда нужна сила воли оторваться от работы, нагрузок и принятия решений. Отдыхать должно и тело, и сознание. Активно двигайтесь. Если вы ведете сидячий образ жизни, вы должны (нет, вы просто обязаны!" начать двигаться. Это пробежки, зарядки, спортзал и т. д. Движение и вода — лучшее восстановление после интеллектуально трудного дня для нашего организма, особенно для мозга, пищеварения и иммунитета. Запишитесь на массаж, он отлично помогает в борьбе с усталостью. Старайтесь быть гибким. Гибкость — это навык, помогающий адекватно реагировать на изменения в жизни. Наша жизнь постоянно изменяется, и консервативным людям довольно сложно принять эти изменения. Поэтому возникает истощение эмоций в борьбе за старую жизнь.

Эмоциональное выгорание — это проблема современного общества. Не вините себя, если ваша энергия вдруг иссякла. Начните помогать себе как можно раньше и больше не заставляйте себя работать на износ.

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