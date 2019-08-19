Красное лицо и вопли, или Как понять эмоциональное состояние вашего ребенка

Дети дошкольного возраста стремительно растут: физически, умственно и социально. От слез и истерик до нежных поцелуев и неконтролируемого изобилия чувств и настроений, что может взрослых сбивать с толку. Вот несколько рекомендаций, которые могут помочь родителям понять своего малыша, справиться с перепадами настроения и воспитать эмоционально развитого человека.

Маленькие люди, большие чувства

Они маленькие. Они носят маленькую одежду, любят крошечные игрушки и имеют любимого мягкого друга, который как раз подходит для объятий. Но их чувства велики. У дошкольников в возрасте 2-5 лет могут быть эмоции, требующие внимания, проверки и разрешения. Они интенсивные, запутанные и удивительно сложные. Они плачут, а потом вдруг улыбаются.

Слияние смысла с чувствительностью

Детский психолог Бруно Беттельхайм считал, что эмоциональное развитие начинается с рождения. Это неудивительно для родителя, отчаянно пытающегося успокоить вопящего, сердитого, краснолицего новорожденного. Но до 2-х лет эмоции ребенка проще и в основном представляют собой реакцию на окружающую среду или на то, как он себя чувствует.

«Они счастливы. Они злятся», - говорит Роберт Пианта, доктор философии, доцент педагогического факультета Школы карри Университета Вирджинии в Шарлоттсвилле и содиректор долгосрочного исследования социальных и психологических проблем академических потребностей детей младшего возраста.

Красное лицо и вопли

Невозможно полагаться на вербальные реплики, чтобы определить, счастлив или сердит новорожденный, поскольку у ребенка нет способности разговаривать. Таким образом, необходимы другие признаки. «Младенец должен сигнализировать, находится ли он в состоянии равновесия и удовольствия или в состоянии дисбаланса. Вот что делают бинарные простые эмоции», - говорит доктор Пианта.

Отсюда и красное лицо, и вопли. Конечно, безостановочный плач, кажется, говорит о том, что вы никогда не будете спать спокойно. Но он выполняет ценную функцию, напоминая вам о необходимости переодеть, покормить или утешить своего ребенка. Взбодритесь! Плач, в конце концов, уступает сомнительному улучшению: нытью.

Когда ребенок растет, его диапазон эмоций и то, как он выражает эти эмоции, также развивается. На самом деле эмоциональное развитие ребенка во многом похоже на физическое и психическое: все более сложное развитие навыков, основанных друг на друге.

Эмоциональное созревание маленького ребенка происходит постепенно

Первые три этапа происходят до первого дня рождения, касаются опыта ребенка и реакции на мир. Во-первых, как ребенок организует и ищет новые ощущения. Второй этап происходит, когда ребенок увлекается миром. Используя этот вновь возникший интерес, третий шаг происходит, когда ребенок начинает вступать в эмоциональный диалог со своими родителями. Он улыбается им и, в свою очередь, обнаруживает, что его улыбки или крики протеста заставляют его родителей реагировать.

Примерно через год это взаимодействие идет еще дальше, обозначая четвертую веху. Малыш узнает, что маленькие кусочки чувств и поведения связаны с более крупным и сложным паттерном. Например, теперь он знает, что его муки голода можно ослабить, подведя маму к холодильнику и указав на еду. Он также начинает понимать, что и вещи, и люди имеют функции в его мире.

Фото: elitecaremanagement.com

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