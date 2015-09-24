Врачи: Грань между взяткой и благодарностью

В Москве за взятку задержан врач. Сама по себе эта новость не была бы сенсационной, если бы не два обстоятельства. Первое — это сумма мзды в далеко не символические 350 тысяч рублей. Второе — завотделением, выведенный на чистую воду правоохранителями, работал не в каком-нибудь Институте красоты, а в Онкологическом центре имени Н.Н. Блохина.

"Частная медицина паразитирует на государственной"

Место работы "любителя конвертов" — Российский онкологический центр имени академика Блохина. То есть там оперируют злокачественные опухоли, которые при промедлении с операцией грозят превратиться в "неоперабельные".

Так что перед больным жителем Ставропольского края, которого направил в столичный онкоцентр по квоте краевой минздрав, дилемма стояла просто:

или как можно более скорая операция

или подготовка к такому же относительно быстрому "переходу в мир иной"

Сам доктор утверждает, что положенная ему на стол в кабинете сумма была "благодарностью" за успешно сделанную операцию. Но передававший взятку родственник больного и оперативники озвучивают противоположную информацию — о вымогательстве денег за оперативное вмешательство под угрозой его не сделать (под благовидным предлогом).

Так ли это в данном случае — покажут:

следствие

и суд

Вообще, при обсуждении этой новости на форумах и в соцсетях люди делятся наболевшим. Рассказывают, как в некоторые специализированные московские лечебные институты и центры без 100-200 тысяч рублей на операцию лучше даже не соваться. А направлениями по минздравовским квотам там советуют в лучшем случае подтереться.

Впрочем, на тех же форумах есть и возмущенные отзывы образца — "неужели врач должен быть:

усталый

голодный

бедный

и злой

и питаться Святым Духом?".

Что ж, вопрос неоднозначный, в том числе и с точки зрения христианства. Да, там почитаются врачи-бессребреники, то есть лечившие больных даром. В противовес увещеваниям Гиппократа, который писал:

"Врач, не берущий гонорара за лечение, подлежит изгнанию из корпорации".

Кстати говоря, большинство святых-бессребреников приняло мученический венец при прямом участии своих корыстолюбивых коллег. Они элементарно "сдавали" конкурентов языческим властям.

Сам доктор утверждает, что положенная ему на стол в кабинете сумма была "благодарностью" за успешно сделанную операцию

Тем не менее, даже с точки зрения религии, бессребреничество — это, как говорят в католичестве, "сверхдолжная заслуга". По чину самого Христа, также совершавшего все свои исцеления совершенно даром. А так, апостол Павел писал в своих Посланиях, всего лишь приводя цитаты из Ветхого Завета: "не закрывай рта волу молотящему" и "достоин делатель мзды своей".

Так что же, может, и российские врачи, особенно хирургического профиля, "цена услуг" которых в разы выше, нежели их коллег терапевтических специальностей, тоже имеют полное моральное право требовать у пациентов "достойную мзду" — раз их официальные оклады нередко ниже средних по региону?

Тем более, что вроде ж еще с советских времен популярен лозунг, приписываемый то Ленину, то Сталину, то первому главе наркомздрава Семашко: "Хорошего врача кормить не надо — его народ прокормит".

В том то и дело, что "твердые таксы" не в российских традициях. В наших традициях — сначала:

оказать помощь любому страждущему человеку

потом уже (возможно!) и ожидать от этого какой-то избыточной благодарности.

В свое время об "ортопеде от Бога", докторе из села Кобыляки на Полтавщине Николае Касьяне ходила следующая легенда. Будто бы приехал однажды к нему на "Волге" офицер с дочерью, которая из-за искривления позвоночника не могла самостоятельно ходить. Вынес ее на руках из машины, отнес к Касьяну…

Обратно девушка вышла уже на своих ногах — впервые за несколько лет. Отец взял ее под руку — и пошел на автобус. А машину оставил доктору-"кудеснику", подарившему здоровье самому дорогому для него человеку.

Сложно сказать, насколько правдив именно этот случай. То, что что-то похожее у ныне покойного целителя было, сомнений нет. И бедным человеком он тоже не являлся — у него было все, что полагалось иметь преуспевающему гражданину СССР:

дом с соответствующей "начинкой"

машина

одежда

возможность ездить на отдых и прочее.

Тут важно другое. Народ, не любивший мздоимцев во все времена, тем не менее не считал получение подарка врачом чем-то постыдным.

Источник: фотоархив Pravda.Ru

То есть население вовсе не против того, чтобы дополнительно к не слишком высоким зарплатам отблагодарить людей, дарящих им здоровье. Просто готово делать это добровольно — и по своим возможностям:

кто-то может дать коробку конфет и бутылку коньяка

кто-то может подарить и миллион

конечно, кто-то может не дать и ничего - это тоже его право.

Собственно, и в древние времена святые подвижники в монастырях, хоть и пытались отказываться от подношений исцеленных ими паломников, но все равно так или иначе были вынуждены их брать, чтобы не обижать людей.

В современной же России, как показала приведенная в начале статьи история, вышеуказанная традиция лишь "ожидания благодарности" при оказании медицинской помощи у немалой части докторов канула в Лету. Самое отвратительное, что под стенания о "бедных, голодающих врачах", неофициальные гонорары некоторых из них давно переплюнули заработки коллег на Западе.

Вообще, как по мне, таких "великих комбинаторов" в белых халатах надо привлекать даже не за взятки, а за:

"неуплату налогов"

"незаконное занятие предпринимательской деятельностью"

— использование купленных за государственные деньги оборудования, оплачиваемых тем же государством содержания здания больницы, труда младшего и среднего медперсонала, кормления больных, наконец.

Неофициальные гонорары некоторых из них давно переплюнули заработки коллег на Западе

Причем, избежать таких обвинений "бизнесменам от медицины" было бы очень легко — достаточно перейти на работу в:

частные медцентры

или даже открыть свой

Только что-то мало находится желающих — приятнее ведь снимать сливки на пироге, испеченном на средства всего общества, за счет форменного "выколачивания" из больных, надеющихся на лечение за счет ОМС, дополнительных и очень значительных сумм.

Спору нет, зарплаты врачам повышать надо — и это делается во исполнение майских указов президента. Но, право, до тех пор, пока не будут приняты жесточайшие меры в отношении таких "запредельных аппетитов", как повествуется в данном материале, никакое повышение официальных окладов победить поборы в медицине не сможет.

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