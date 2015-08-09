Людмила Попова: Как переплыть Ла-Манш

Переплывших через пролив Ла-Манш гораздо меньше, чем поднявшихся на Эверест. На сегодняшний день насчитывается чуть больше 1000 пловцов-покорителей Ла-Манша. И только пятеро из них — из России. Одна из покорителей этого пролива, тренер по плаванию Людмила Попова, побывала в гостях у Pravda. Ru и рассказала о своих заплывах и закалке характера.

Как переплыть Ла-Манш?

Подготовка к мечте

— Людмила, когда возникла идея переплыть Ла-Манш, как ты к этому готовились?

— Идея такая основательная появилась, естественно, совсем недавно. Но давно были такие:

задумки

детские мечты

желания.

— Прямо с детства?…

- Я ведь всегда занималась спортивным плаванием.

Когда только начала популяризироваться открытая вода, у меня возникло желание переплыть что-то такое большое. Как раз услышала, что есть заплывы через Ла-Манш.

Потом со временем это ушло, сменилось другими заботами. И только возобновив тренировки по плаванию в отрытой воде, я действительно поняла, что уже пора начинать готовиться к своему заветному старту. И два года назад я уже активно приступила к тренировкам.

— Как шла подготовка?

— Подготовка шла по-разному. Естественно, когда ты подходишь с определенными целями к какому-то старту, то должен оценить:

свои силы

свои возможности

Проанализировав свои возможности, силы и расписав определенный план, я приступила к подготовке. Подготовка была в бассейне, в открытой воде — все зависело от периода, конкретного этапа. Необходимые километражи были проплыты.

Естественно, была организационная подготовка. Потому что ты не просто заявляешь желание проплыть Ла-Манш, а:

пишешь в ассоциацию

оплачиваешь стартовый взнос.

Надо еще продемонстрировать определенные навыки за 2-3 месяца до своего заплыва.

Ведь шестичасовой заплыв в холодной воде — очень серьезное испытание. Поэтому уже за 8 месяцев я конкретно распределила тренировочные старты, которые у меня должны были быть сначала и перед самим заплывом, где их осуществить.

Выезды были постоянные на разную воду:

соленую

пресную

выезжала в числе прочего в Грецию.

Подготовка в России

— А в России где?

- В России был основной заплыв на Онеге около Петрозаводска - у нас получилось почти 30 километров. Когда я искала тренировочный старт в России, выбирала близкие условия. У нас много таких суровых, приближенных к Ла-Маншу мест.

Онежское озеро знаменито своими красотами

Я наткнулась на сайт — 25 километров, Питер-Кронштадт, вышла на ребят, на Эдуарда Пиля, связалась с ними, попросила, чтобы они помогли мне организовать соло-заплыв. Ребята здорово откликнулись:

поддержали меня всячески

спрашивали и предлагали разные варианты.

Онежское озеро отличалось:

своими красотами

заповедными зонами

вот я его и выбрала.

Эдуард и его команда организовали заплыв очень хорошо, по всем правилам:

капитан

лодка

организация понравилась.

Это был соло-заплыв за месяц до основного старта в Англии. Мы отрабатывали конкретно последние приготовления:

кормления такие монотонные

всякие проплывания

погодные условия учитывали.

У нас там разная погода была:

и штиль

и волны.

В целом порадовала погода, было очень солнечно и тепло. Замечательное место, замечательный заплыв. Ребята восхитили меня своим альтруизмом:

они живут этим делом

организуют не только старты на открытой воде

проводят также беговые чемпионаты и лыжные гонки.

Все было очень уютно, по-домашнему, мы уже действительно прямо как родные люди стали. Своих спортсменов скоро в планирую так же вывезти к ребятам на Онегу, чтобы они тоже проплыли длинную дистанцию в формате соло-заплыва. С нетерпением жду встречи.

А вообще у ребят в августе — очень насыщенна программа. Со 2 августа у них очень активно проходят соревнования: серия заплывов для любителей.

Сам этап подготовки был очень непростой, это тоже действительно очень серьезный опыт. Самое сложное — это подготовка, когда постоянные:

тренировки

нагрузки

травмы.

Начинаешь обдумывать, что ты делаешь не так, корректируешь свой тренировочный процесс, с каким-то сталкиваешься сопротивлением. Вот самое-самое сложное было, естественно, на тренировках.

— А сам такой длительный заплыв прошел хорошо? Можно сказать, что на каком-то этапе отключаешься — медитируешь?

— Заплыв через Ла-Манш в целом прошел хорошо, можно сказать, по плану. На пятом часу в холодной воде уже, конечно, происходят свои мыслительные процессы. Ты начинаешь уже включать ресурсы своего организма, как-то себя отстранять от тех сложностей, которые у тебя возникают, всеми способами, которыми ты умеешь.

Людмила Попова

Возникает, конечно, такой момент, когда ты уже понимаешь, что все — дальше дороги нет, ты плывешь, и только призраком — французский берег.

— На ваш взгляд, если обычный человек, который раньше не занимался плаванием, решил переплыть Ла-Манш или нечто подобное, у него есть шансы? Или надо было раньше начинать серьезно плавать и готовиться?

- Конечно, надо учитывать определенные физиологические возможности. Но если есть огромное стремление, огромное желание, то это возможно. Люди делают это, переплывают. Многие могут, но не многие хотят. Все отталкивается, начинается с желания.

Я считаю, что если человек действительно загорится целью, если он загорится желанием, если он поймет, что ему для этого много предстоит сделать, и пройдет через это, то обязательно сможет.

И я уверена, что увлечения, любительский спорт — будь то:

марафонский бег

триатлон

плавание и другие виды

скоро очень серьезно будут набирать массовость. Сейчас это очень активно популяризуется, приходит в нашу жизнь. Сейчас уже начинается такой огромный бум. Я думаю, что и Ла-Манш будут все популярней среди россиян.

— 26 июля состоялся заплыв через Босфор. Конечно, это значительно проще, но для многих россиян — это первый серьезный старт. Как вообще надо готовится к подобным соревнованиям, что учитывать?

— Босфор и Ла-Манш — разные мыслительные процессы. Ла-Манш длился 13 часов, а через Босфор максимум час люди плывут. Поэтому тактически Босфор отличается от Ла-Манша.

Босфор сам по себе — очень красивое, теплое место, старт происходит с одного берега на другой вдоль финишного берега. Там действительно нужно очень тактически грамотно отработать, чтобы не уплыть далеко за финиш.

Думать о каких-то высоких вещах, времени нет, потому что ориентир на центр на старте, на середине нужно себя сконтролировать, и, конечно, хорошо сделать мощный финиш, не уплыть далеко. Поэтому там нужно постоянно думать, осознавать, где ты находишься, в какой части Босфора, и как тебе нужно сейчас отреагировать, куда переместиться поближе, откуда подальше.

Для людей, которые получают первый опыт на открытой воде, хотела бы сказать, что старт не такой сложный, чтобы его бояться. Если человек спокойно плывет три километра в бассейне, в пресной воде, в открытой воде, то он спокойно плывет три километра и на море. Если в конце дистанции есть еще силы немножко ускориться, прибавить, со скоростным моментом, отработать финиш, то надо пробовать, дерзать, и все получится.

Обязательно перед стартами надо прокатиться на брифинги, посмотреть дистанцию. Опыт, в том числе соревновательный, дело наживное. А главное — не бояться. Если вдруг возникают какие-то нештатные ситуации — не паниковать, не переживать, а спокойно доплывать дистанцию. И желаю всем удачи, получения этого опыта и радости. Потому что люди с такими глазами финишируют, выходят на берег — это большого, дорогого стоит.

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