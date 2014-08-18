Компьютеры спасут стариков от депрессии

Американские и китайские ученые озаботились здоровьем стариков, точнее, восстановлением их "когнитивных функций", и вот что выяснили… Оказывается, чтобы избавить наших дедушек и бабушек от депрессии, достаточно просто подружить их с компьютером. "Опытная" группа, вообще не принимавшая никаких антидепрессантов, показала удивительные результаты.

Компьютер начинающим, пенсионерам

Правда о вреде гаджетов

Одной из самых востребованных тем последнего времени, несомненно, является критика компьютеров. И "зависимость" они вызывают, и детей от родителей (а родителей друг от друга) отрывают, и кучу болячек вызывают:

нарушение зрения

депрессии

геморрой и т. д.

Но, наверное, даже самый истовый компьютероненавистник не согласится набирать статью по этому поводу на примитивной пишущей машинке. А после этого отсылать ее в редакцию обычной почтой, в конверте.

Так что "страшилки" о вреде наших электронных помощников могут пощекотать нервы аудитории. И даже предостеречь ее от действительно вредных последствий злоупотребления такими девайсами.

Однако ключевым моментом здесь является именно "злоупотребление", а не просто употребление. Точно так же, как:

Причина Следствие переедание может вызвать ожирение с целым "букетом" опасных болезней, но полный отказ от пищи неизбежно приведет к голодной смерти отказ от наркотиков отказ от применения наркотиков во время хирургических операций будет провоцировать у пациентов болевой шок несмотря на то, что наркомания действительно является одним из "бичей" современного общества

Между тем, полезные эффекты общения с компьютерами раскрыты далеко не полностью — и на этот счет появляется все новая информация. Одним из таких примеров являются результаты исследования группы американских и китайских ученых относительно влияния "персоналок" на состояние психического здоровья у пожилых людей.

Как известно, настроение у стариков обычно оставляет желать лучшего. Хоть в песне и поется: "Осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать", — но эти строки Эльдара Рязанова приятнее произносить все же в молодом возрасте.

Компьютеры спасут стариков от депрессии

Зато выражение "брюзжащий старик" стало едва ли не общепринятым. Потому что когда жизненные силы на исходе и здоровье оставляет желать лучшего, сложно воспринимать мир в ярких и светлых красках, относясь к нему с симпатией.

Даже "заслуженный отдых", пусть и с высокой пенсией, часто воспринимается как признание своей ненужности. Недаром, по статистике, частота инфарктов в первый год ухода с работы возрастает в два раза.

Организм, не ощущая смысла жизни, как бы включает "самоликвидатор", как в ракете, уклонившейся от цели. А такое состояние души в категориях психологии и психиатрии описывается емким и печальным словом "депрессия".

Депрессия у пенсионеров

Увы, и лечится депрессия пожилых весьма непросто. Тем более, что услуги профессиональных психологов очень недешевы, а потому большей части пациентов доступны лишь таблетки-антидепрессанты.

Жаль только, рекламный слоган: "Съел и порядок", — в жизни наблюдается намного реже, чем хотелось бы.

Если точно, то стойкая ремиссия наблюдается где-то лишь в трети случаев старческой "печали". И то, только после 12 недель лечения довольно-таки современным и мощным антидепрессантом.

Таким как эсциталопрам, более известный под торговыми марками:

"Ципралекс"

или "Лексапро"

Но, кроме контрольной группы пожилых людей, страдающих депрессией, ученые наблюдали и за группой "опытной".

Ее участники лекарств не получали, зато занимались за компьютером по специально разработанным программам. Итоги были просто поразительные: у 72 процентов пациентов наступила стойкая ремиссия — против, напомним, всего трети у контрольной группы. Причем эффект этот наступил не через три месяца, а в три раза быстрее, всего за четыре недели.

Заодно ученые констатировали у больных "улучшение психического состояния":

памяти

обучаемости

общительности

и всего того, что докторами именуется мудреным словом "когнитивные функции" и что те же доктора обычно лечат при снижении (но, увы, не всегда успешно) с помощью:

таблеток

уколов

капельниц с ноотропными, сосудистыми, витаминными и прочими недешевыми препаратами

Пожилым людям необходимо чувствовать себя нужными

Между тем как в указанном эксперименте "лекарство" было чисто "электронным".

Можно предположить, что истинным "действующим веществом" проведенной исследователями "электронной терапии" совсем не обязательно явилась какая-то уникальная компьютерная программа. Вполне возможно, что сходный эффект для страдающих депрессией пожилых людей может оказать и любая интересная компьютерная игра, да даже и просто общение в социальных сетях.

Главное — это:

проснувшийся интерес к жизни

азарт

ощущение своей нужности

Что в преклонных годах сложно реализовать в объективной реальности. Однако на помощь может прийти реальность виртуальная. И вот уже:

кровь начинает струиться по жилам быстрее

глаза горят огнем

сосуды мозга расширяются и начинают лучше снабжать глюкозой и кислородом совсем уж одряхлевшие участки мозга…

А в итоге проходит не только депрессия, но и компенсируются негативные эффекты многих старческих заболеваний:

церебрального атеросклероз

головной боли

головокружения

снижения памяти

плохого настроения

Кстати, указанные эффекты — еще и очень хорошая профилактика инсульта. Так что, на заметку детям и внукам пожилых людей, если вы не имеете возможности лично общаться со своими дедушками и бабушками достаточное время, даря им радость и смысл жизни, по крайней мере, привлеките на помощь "электронного друга".

И этим вы подарите дорогим людям и новый смысл жизни, и дополнительные ее годы, и хорошее настроение. Хотя, конечно, как и для людей других возрастов, не мешает и последить за тем, чтобы благотворный эффект общения с компьютером у пожилых не превратился в свою противоположность — ту или иную зависимость, от которой будет больше вреда, чем пользы.

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