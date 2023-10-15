Осенний цветник: как подготовить клумбу к зимней спячке

4:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Осенние цветы на вашем участке придают ему особое очарование. Чтобы весной они снова порадовали своей красотой, необходимо приложить немало усилий и подготовить растения к наступающей зиме.

Фото: panoramio. com

Главное внимание цветоводов в октябре уделяется утеплению многолетних насаждений. Для этого рекомендуется обрезать многолетние растения, оставляя лишь 8-10 см над землей, а затем укрыть их опавшими листьями, компостом, укрытыми материалами или хвойными ветками. Важно помнить, что растения не должны быть влажными в момент укрытия. Лучше всего выбрать ясный и холодный день, когда температура воздуха опускается ниже нуля днем и ночью, и почва промерзла на пять сантиметров. Такой режим создает оптимальные условия для подготовки многолетних насаждений к зиме.

Если у вас еще не проведены посадки луковичных цветов, то в октябре можно завершить посадку таких цветов как тюльпаны, гиацинты и нарциссы. Время посадки зависит от климатических условий в вашем регионе. Если осень теплая, то тюльпаны, посаженные в начале октября, успеют прижиться перед наступлением холодов. Гиацинты лучше посадить к середине или концу месяца, так как они начинают расти быстрее.

Осенняя обрезка роз способствует лучшей вентиляции в кроне кустов, что способствует их активному росту и цветению. Обрезку лучше всего начать в конце октября или начале ноября, когда есть первые заморозки. Через пару недель после обрезки, можно приступить к укрытию роз. Сначала следует обрезать мягкие побеги, удалить поврежденные и растущие внутрь куста, а также обрезать оставшиеся бутоны и листья.

Выбор средств для укрытия роз должен зависеть от местных зимних температур. Сухие укрытия, представляющие собой каркасы, покрытые укрытым материалом, считаются наилучшими среди цветоводов. Можно также установить невысокие опоры среди кустов, плотно уложить доски на них и засыпать сухой листвой или скошенной сухой травой. Сверху можно добавить пленку, чтобы уменьшить доступ влаги, и укрепить конструкции, если на них наваливается снег. Это защитит розы от мороза и избыточной влажности, которая может им навредить.

Если у вас куплены саженцы роз осенью, то лучше всего их прикопать на зиму до весенней посадки. Покройте их листьями, хвоей, пленкой или поместите в погреб, засыпав корни песком.

Клематисы, подготовленные к зиме (с удаленными листьями, больными и поврежденными частями побегов), следует укрыть ящиками, засыпав сверху сухими листьями и прижав их ветками или сено. Растения укрывают, когда температура опускается до -7-8°, при этом корневая часть должна быть покрыта землей. Стебли клематисов-второгодок, цветущих на побегах прошлого года, нужно снять с опоры, уложить их на землю, перекладывая каждое сухой листвой. Затем всю конструкцию засыпьте листвой.

В середине октября, когда температура близка к нулю, можно приступить к выкапыванию гладиолусов. Луковицы следует расположить на подстилке и высушить. Затем поместите их в коробки и проведите дополнительное высыхание в помещении в течение 12-15 дней, постепенно снижая температуру от 25°C до 18-20°C. Всего процесс сушки длится около месяца и более. После сушки, очистите луковицы и отправьте их на хранение в коробках или мешках при температуре не выше 7°C.

Также в октябре можно проводить посадку цветов. Если погода на вашем участке позволяет, то можно посадить спирею. Это выносливое и красивоцветущее растение, которое хорошо переносит холод и будет украшением вашего участка.

В октябре не забывайте выполнять следующие работы в цветнике: выкопайте однолетние цветы, обрежьте до основания те многолетние растения, которые зимуют в грунте. Мульчируйте все цветы, которые зимуют на участке, использовав компост, сухие листья или другие укрытия.

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