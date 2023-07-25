Как ухаживать за душистым горошком

2:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Душистый горошек (лат. — Lathyrus odoratus), также известный как ароматный горошек или сладкий горошек, является изящным и ярким цветком.

Фото: upload.wikimedia. org/wikipedia/commons/d/d7/Sweet_Pea-7.jpg

Что такое душистый горошек?

Душистый горошек — это однолетнее растение, принадлежащее семейству бобовых. Он произрастает в виде лианы и способен достигать значительной высоты, поднимаясь по опорам — таким как решетки, шпалеры и т. д. Главное преимущество этого растения — его неповторимый аромат, который чувствуется издалека.

Выбор места для посадки горошка

Душистый горошек предпочитает яркие и солнечные места, хотя он может расти и в полутени. При выборе места для посадки следует обратить внимание на то, чтобы растение получало достаточно света и тепла. Кроме того, рекомендуется выбирать места с защитой от сильных ветров, чтобы предотвратить повреждение нежных побегов горошка.

Душистый горошек предпочитает рыхлые и плодородные почвы с хорошей дренажной способностью. Перед посевом рекомендуется тщательно подготовить почву, удалив сорняки и камни, а также добавив компост или перегной для обеспечения необходимых питательных веществ.

Посев душистого горошка можно осуществлять как в грунт, так и в контейнеры. Если посев проводится в открытый грунт, следует сделать небольшие ямки глубиной около 2-3 см и поместить в каждую ямку по одному семени. Затем ямки следует накрыть землей и хорошо полить. Если же посев проводится в контейнеры, рекомендуется использовать горшки или горизонтальные контейнеры, которые позволяют растению свободно располагаться.

Уход за растущим горошком

Полив

Душистый горошек нуждается в регулярном поливе, особенно в период сухости. Однако следует помнить, что горошек не переносит застоя влаги, поэтому рекомендуется умеренный полив, избегая переувлажнения почвы.

Обрезка и поддержка

Чтобы стимулировать рост и обильное цветение, душистый горошек нуждается в обрезке. При необходимости следует удалить увядшие цветы и засохшие побеги. Также рекомендуется предоставить горошку поддержку, чтобы он мог подняться по вертикальным опорам.

Борьба с вредителями и болезнями

Душистый горошек может быть подвержен атакам вредителей и заболеваний. Важно регулярно осматривать растение и принимать меры по борьбе с вредными насекомыми или инфекциями. Мягкое мыло или натуральные инсектициды могут быть полезны для защиты растения.