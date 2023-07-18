Как растения определяют, куда расти вверх

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Растения являются удивительными организмами, которые обладают способностью расти и развиваться в различных условиях. Одним из наиболее интересных аспектов их роста является то, что они "знают" направление, в котором им нужно расти вверх. Каким образом растения определяют, куда расти, и какие механизмы лежат в основе этого ориентирования роста?

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Ориентирование роста растений

1. Гравитропизм: Реакция на гравитацию

Растения используют гравитропизм, чтобы определить направление, в котором они должны расти вверх. Гравитропизм — это способность растений реагировать на гравитацию и ориентироваться относительно нее. Корни растений реагируют на гравитацию, растягиваясь вниз, в то время как побеги растений растут вверх.

2. Фототропизм: Реакция на свет

Еще один механизм, используемый растениями для определения направления роста, — это фототропизм. Растения реагируют на источник света и ориентируют свой рост в его сторону. Этот механизм позволяет растениям получать максимальное количество света для фотосинтеза.

3. Фитохромы: Светочувствительные пигменты

Растения используют светочувствительные пигменты, называемые фитохромами, для реагирования на свет и ориентирования роста. Фитохромы поглощают определенные длины волн света и инициируют цепь реакций в клетках растений, которые контролируют их направление роста.

Механизмы ориентирования роста

1. Распределение гормона ауксина

Ауксин — это гормон, который играет важную роль в ориентации роста растений. Распределение ауксина в растении может быть неравномерным и зависеть от различных факторов, включая гравитацию и свет. Концентрация ауксина в определенной части растения может приводить к ускоренному росту или его замедлению, что позволяет растению ориентироваться в пространстве.

2. Механизмы движения клеток

Растения также используют механизмы движения клеток для ориентирования своего роста. Они могут изменять форму и размер своих клеток, чтобы приспособиться к новым условиям и направить свой рост в нужном направлении.

3. Механическое воздействие

Механическое воздействие, такое как ветер или соприкосновение с другими объектами, также может влиять на ориентацию роста растений. Эти стимулы могут вызывать изменение формы и направления роста растений.