Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Что такое частичное солнечное освещение

3:34
Садоводство

Для выживания и процветания растений им необходимы определенные условия. Среди этих условий можно выделить почву, воду, удобрения и свет. Разные растения требуют разных уровней освещения: некоторые предпочитают утреннее солнце, некоторые любят солнце весь день, другие предпочитают фильтрованный свет в течение дня, а некоторым необходима тень.

Что такое частичное солнечное освещение
Фото: cdn.sanity. io/images/afv8yn22/production/14873296ada662c9f5c1e73bb33b812c8e9cbf99-2600x1703.jpg?rect=449,0,1703,1703&w=1000&h=1000&fit=max&auto=format&dpr=2

Иногда бывает сложно разобраться во всех этих требованиях к освещению. В то время как солнце и тень являются довольно прямолинейными понятиями, понятия "частичное солнце" или "частичная тень" несколько неоднозначны. Определение плотности солнечного света и паттернов частичного солнца может быть сложной задачей.

Солнечный свет необходим для фотосинтеза, процесса, при котором растения получают пищу, необходимую для их роста и развития. Большинство рекомендаций по освещению приведены на семенных пакетах или на пластиковых вставках, которые сопровождают горшковые растения. Эти рекомендации по освещению относятся к необходимому количеству солнечного света для производства пищи растениями.

Что такое частичное солнечное освещение?

Многие садоводы задают вопрос: "Частичное солнце и частичная тень — это одно и то же?" Хотя термины "частичное солнце" и "частичная тень" часто используются взаимозаменяемо, между ними есть тонкая грань. Частичное солнце обычно означает менее шести, но более четырех часов солнца в день. Растения, требующие частичного солнца, будут хорошо расти на месте, где они получают перерыв от солнца каждый день. Они любят солнце, но не переносят полного его освещения и им необходима хотя бы некоторая тень каждый день.

Частичная тень относится к менее четырем часам, но более полутора часам солнечного света. Растения, требующие частичной тени, должны быть посажены в местах, где они будут защищены от палящего дневного солнца. Растения, требующие частичной тени, также могут называться растениями, которым необходим свет фильтрованный или затененный. Они прекрасно процветают под защитой более крупных растений, деревьев или даже решетчатых конструкций.

Измерение солнечного света

Количество солнечного света, которое падает на определенные участки вашего сада, меняется в зависимости от сезона и распускания деревьев и растений. Например, на определенном участке может быть много солнечного света в начале весны, но когда распускаются листья на деревьях, количество солнечного света может уменьшиться или быть отфильтрованным. Это может затруднить определение паттернов частичного солнца и усложнить выбор растений, подходящих для таких условий.

Однако, если вы хотите точно знать, сколько солнечного света получают ваши растения, вы можете приобрести солнечный калькулятор, который обеспечивает точные измерения солнечного света. Это недорогое устройство позволяет тестировать различные места в вашем саду перед посадкой. После двенадцатичасового измерения устройство покажет, получает ли область полное солнце, частичное солнце, частичную тень или полную тень. Если точные измерения являются необходимыми, это отличный инструмент для инвестиций.

Солнечный СВЕТ для растений - всё о ВАЖНОСТИ для растений
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
Шипастый гриб-паразит обнаружен в лесу в Новосибирске
Александр Сладков: Харьков может быть освобождён к осени
Кристина Асмус выставила изменившуюся фигуру напоказ: "Как раскабанела"
Врачи обнаружили необычное явление: Аллергия на работу
Внук Пугачевой снял клип для отца американской певицы Майли Сайрус
Lenta.ru: Ученый предсказал рекордный перегрев планеты
Рекордный рост объемов выдачи автокредитов в России в 2023 году
Врач Носарева заявила, что жирный блеск на лице может быть вызван гормональными проблемами
Ущерб от продажи подержанных автомобилей со "скрученным" пробегом достигает 600 млрд рублей
Экономист Головецкий прокомментировал создание программы долгосрочных сбережений в России
Популярное
О языке исполнителей на фестивале Вайкуле в Юрмале высказался адвокат Добровинский

Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.

Адвокат Добровинский высказался о языке выступления артистов на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
РИА Новости: рекордно низкий внешний долг РФ вскрыл проблему в экономике
Плата по счетам: рекордно низкий внешний долг РФ вскрыл новую проблему
Украинка вызвала скорую помощь в Москве, угрожая медикам НАТО и ракетным ударом
3MV опубликовали секретные сценарии окончания СВО. Украина закончится
Одесса заявила о самой масштабной за всю СВО атаке на город. Что это значит для РФ? Петр Ермилин В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова Крымский мост: защитить или построить новый? Андрей Николаев
Зубные импланты станут не нужны к 2030 году — учёные из Японии
Составлен список из десяти лучших сериалов первого полугодия
Через Мариуполь: новая зерновая сделка будет заключена на новых условиях
Через Мариуполь: новая зерновая сделка будет заключена на новых условиях
Последние материалы
Внук Пугачевой снял клип для отца американской певицы Майли Сайрус
Lenta.ru: Ученый предсказал рекордный перегрев планеты
Рекордный рост объемов выдачи автокредитов в России в 2023 году
Врач Носарева заявила, что жирный блеск на лице может быть вызван гормональными проблемами
Ущерб от продажи подержанных автомобилей со "скрученным" пробегом достигает 600 млрд рублей
Экономист Головецкий прокомментировал создание программы долгосрочных сбережений в России
Переход петербургских чиновников на автомобили Lada
Изготовление домашнего корневого гормона из уксуса
Певица Слава сошлась с бывшим гражданским мужем
Voyah Free представляет русскоязычную мультимедийную систему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников