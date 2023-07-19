Что такое частичное солнечное освещение

3:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для выживания и процветания растений им необходимы определенные условия. Среди этих условий можно выделить почву, воду, удобрения и свет. Разные растения требуют разных уровней освещения: некоторые предпочитают утреннее солнце, некоторые любят солнце весь день, другие предпочитают фильтрованный свет в течение дня, а некоторым необходима тень.

Фото: cdn.sanity. io/images/afv8yn22/production/14873296ada662c9f5c1e73bb33b812c8e9cbf99-2600x1703.jpg?rect=449,0,1703,1703&w=1000&h=1000&fit=max&auto=format&dpr=2

Иногда бывает сложно разобраться во всех этих требованиях к освещению. В то время как солнце и тень являются довольно прямолинейными понятиями, понятия "частичное солнце" или "частичная тень" несколько неоднозначны. Определение плотности солнечного света и паттернов частичного солнца может быть сложной задачей.

Солнечный свет необходим для фотосинтеза, процесса, при котором растения получают пищу, необходимую для их роста и развития. Большинство рекомендаций по освещению приведены на семенных пакетах или на пластиковых вставках, которые сопровождают горшковые растения. Эти рекомендации по освещению относятся к необходимому количеству солнечного света для производства пищи растениями.

Что такое частичное солнечное освещение?

Многие садоводы задают вопрос: "Частичное солнце и частичная тень — это одно и то же?" Хотя термины "частичное солнце" и "частичная тень" часто используются взаимозаменяемо, между ними есть тонкая грань. Частичное солнце обычно означает менее шести, но более четырех часов солнца в день. Растения, требующие частичного солнца, будут хорошо расти на месте, где они получают перерыв от солнца каждый день. Они любят солнце, но не переносят полного его освещения и им необходима хотя бы некоторая тень каждый день.

Частичная тень относится к менее четырем часам, но более полутора часам солнечного света. Растения, требующие частичной тени, должны быть посажены в местах, где они будут защищены от палящего дневного солнца. Растения, требующие частичной тени, также могут называться растениями, которым необходим свет фильтрованный или затененный. Они прекрасно процветают под защитой более крупных растений, деревьев или даже решетчатых конструкций.

Измерение солнечного света

Количество солнечного света, которое падает на определенные участки вашего сада, меняется в зависимости от сезона и распускания деревьев и растений. Например, на определенном участке может быть много солнечного света в начале весны, но когда распускаются листья на деревьях, количество солнечного света может уменьшиться или быть отфильтрованным. Это может затруднить определение паттернов частичного солнца и усложнить выбор растений, подходящих для таких условий.

Однако, если вы хотите точно знать, сколько солнечного света получают ваши растения, вы можете приобрести солнечный калькулятор, который обеспечивает точные измерения солнечного света. Это недорогое устройство позволяет тестировать различные места в вашем саду перед посадкой. После двенадцатичасового измерения устройство покажет, получает ли область полное солнце, частичное солнце, частичную тень или полную тень. Если точные измерения являются необходимыми, это отличный инструмент для инвестиций.