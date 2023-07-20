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Петр Дерябин

Имбирь можно прекратить покупать и начать выращивать прямо у себя дома

3:40
Садоводство

Имбирь — это прекрасный пряный корень, который известен своими лечебными свойствами и широким спектром использования в кулинарии. Многие люди часто приобретают имбирь в магазине, но мало кто знает, что его можно легко выращивать в домашних условиях. 

Имбирь можно прекратить покупать и начать выращивать прямо у себя дома
Фото: pixabay.com

Имбирь: важные факты

Перед тем, как перейти к процессу выращивания имбиря, важно познакомиться с некоторыми важными фактами об этом удивительном растении. Имбирь (Zingiber officinale) — многолетнее травянистое растение, относящееся к семейству имбирных (Zingiberaceae). Он имеет пряный, острый вкус и аромат, который придает блюдам особый колорит.

Имбирь широко используется в традиционной медицине и известен своими противовоспалительными, антибактериальными и противорвотными свойствами. Он также богат антиоксидантами, витаминами и минералами, такими как магний, калий и витамин В6.

Преимущества выращивания имбиря в домашних условиях

Выращивание имбиря в домашних условиях предлагает ряд преимуществ. 

  • Свежесть и качество: выращивая имбирь самостоятельно, вы всегда будете иметь доступ к свежему и качественному продукту без добавления химических препаратов, используемых в коммерческом выращивании.
  • Экономия денег: покупка имбиря в магазине может быть дорогой, особенно если вы часто используете его в своей кулинарии. Выращивание имбиря в домашних условиях поможет вам сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.
  • Удовлетворение от выращивания: выращивание растений в домашних условиях приносит удовлетворение и радость. Наблюдать, как ваш имбирь растет и развивается, является уникальным опытом, который также способствует вашему благополучию.

Шаги по выращиванию имбиря в домашних условиях

Выращивание имбиря в домашних условиях несложно и требует минимального усилия. Вот пошаговая инструкция, которая поможет вам начать:

Шаг 1. Подготовка корневища имбиря

Выберите свежее и здоровое корневище имбиря из местного магазина или фермерского рынка.
Разделите корневище на небольшие части, каждая из которых должна иметь по 2-3 см длиной и по одному или двумя "глазкам" (бронзовым или зеленым выступом на поверхности корневища).

Шаг 2. Подготовка горшка и почвы

Выберите горшок с хорошей дренажной системой и достаточным размером для роста имбиря.
Заполните горшок питательной почвой, которая должна быть легкой и рыхлой.

Шаг 3. Посадка корневища имбиря

Положите подготовленные части корневища на поверхность почвы в горшке.
Накройте корневища небольшим слоем почвы и оставьте небольшую часть выступающей наружу.

Шаг 4. Уход за имбирным растением

Регулярно поливайте растение, обеспечивая умеренную влажность почвы.
Размещайте горшок в месте с ярким, но непрямым солнечным светом.
Подкармливайте растение органическим удобрением каждые 2-3 месяца.

Шаг 5. Уборка и хранение имбиря

Подождите, пока имбирь достигнет зрелости, что обычно занимает около 8-10 месяцев.
Осторожно выньте растение из горшка, вынимая имбирные клубни из почвы.
Отделите клубни от стеблей и оставьте их на сушку в течение нескольких дней.
Храните имбирь в сухом и прохладном месте, чтобы продлить его срок годности.

Как вырастить имбирь в домашних условиях
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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