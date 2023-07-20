10 необычных съедобных деревьев и кустарников, которые превратят ваш сад в рай

3:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ваш сад может быть не только красивым и ухоженным местом, но и источником пищи. Представьте, как замечательно было бы собирать свежие фрукты и овощи непосредственно из своего собственного сада.

Фото: cdn.shopify. com/s/files/1/1451/8660/articles/Untitled_design_27_1200x1200.png?v=1561613668

1. Аргановое дерево (Argania spinosa). Аргановое дерево является эндемичным для Марокко и Алжира, и его плоды известны своими питательными свойствами. Из плодов арганового дерева получают масло, которое часто используется в кулинарии и косметике. Оно богато антиоксидантами, витамином Е и здоровыми жирными кислотами.

2. Груша-салатная (Pyrus communis). Груша-салатная — это разновидность груши, которая отличается своей сочной и нежной текстурой. Она идеально подходит для употребления в свежем виде и часто используется в салатах и десертах. Груши-салатные могут быть разных сортов, каждый из которых обладает своим неповторимым вкусом.

3. Шиповник (Rosa canina). Шиповник — это кустарник, который известен своими яркими красными плодами, называемыми шиповниками. Они богаты витамином C и антиоксидантами. Шиповник может быть использован для приготовления варенья, чая или добавления в коктейли.

4. Инжир (Ficus carica). Инжир — это дерево с крупными листьями и сладкими плодами. Оно процветает в теплом климате и может быть использовано в различных кулинарных блюдах. Инжир может быть съеден свежим, добавлен в салаты или использован для приготовления джема.

5. Кизил (Cornus mas). Кизил — это кустарник, который производит яркие красные ягоды. Они обладают кисло-сладким вкусом и могут быть использованы для приготовления варенья, сока или даже вина. Кизил также имеет высокое содержание витамина C и антиоксидантов.

6. Грецкий орех (Juglans regia). Грецкий орех — это большое дерево съедобных орехов. Они богаты полезными жирами, белками и витаминами. Грецкие орехи могут быть добавлены в выпечку, салаты или просто съедены в сыром виде.

7. Калина (Viburnum opulus). Калина — это кустарник с кисло-сладкими ягодами, которые могут быть использованы для приготовления джема, сока или варенья. Она также известна своими целебными свойствами и может быть использована для укрепления иммунной системы.

8. Мушмула (Mespilus germanica). Мушмула — это дерево съедобных плодов, которые по вкусу напоминают яблоки. Они могут быть использованы для приготовления компотов, варенья или добавлены в выпечку. Мушмула также богата питательными веществами, включая витамины A и C.

9. Тернопсис (Tetrapanax papyrifer). Тернопсис — это крупный кустарник съедобных листьев. Листья тернопсиса могут быть использованы в салатах, супах или обжарены на сковороде. Они обладают нежным вкусом и питательными свойствами.

10. Кизильник (Hippophae rhamnoides). Кизильник — это кустарник, известный своими яркими оранжевыми ягодами. Они содержат высокое количество витамина C и антиоксидантов. Ягоды кизильника могут быть использованы для приготовления сока, варенья или добавлены в йогурт.