Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

10 необычных съедобных деревьев и кустарников, которые превратят ваш сад в рай

3:42
Садоводство

Ваш сад может быть не только красивым и ухоженным местом, но и источником пищи. Представьте, как замечательно было бы собирать свежие фрукты и овощи непосредственно из своего собственного сада.

10 необычных съедобных деревьев и кустарников, которые превратят ваш сад в рай
Фото: cdn.shopify. com/s/files/1/1451/8660/articles/Untitled_design_27_1200x1200.png?v=1561613668

1. Аргановое дерево (Argania spinosa). Аргановое дерево является эндемичным для Марокко и Алжира, и его плоды известны своими питательными свойствами. Из плодов арганового дерева получают масло, которое часто используется в кулинарии и косметике. Оно богато антиоксидантами, витамином Е и здоровыми жирными кислотами.

2. Груша-салатная (Pyrus communis). Груша-салатная — это разновидность груши, которая отличается своей сочной и нежной текстурой. Она идеально подходит для употребления в свежем виде и часто используется в салатах и десертах. Груши-салатные могут быть разных сортов, каждый из которых обладает своим неповторимым вкусом.

3. Шиповник (Rosa canina). Шиповник — это кустарник, который известен своими яркими красными плодами, называемыми шиповниками. Они богаты витамином C и антиоксидантами. Шиповник может быть использован для приготовления варенья, чая или добавления в коктейли.

4. Инжир (Ficus carica). Инжир — это дерево с крупными листьями и сладкими плодами. Оно процветает в теплом климате и может быть использовано в различных кулинарных блюдах. Инжир может быть съеден свежим, добавлен в салаты или использован для приготовления джема.

5. Кизил (Cornus mas). Кизил — это кустарник, который производит яркие красные ягоды. Они обладают кисло-сладким вкусом и могут быть использованы для приготовления варенья, сока или даже вина. Кизил также имеет высокое содержание витамина C и антиоксидантов.

6. Грецкий орех (Juglans regia). Грецкий орех — это большое дерево съедобных орехов. Они богаты полезными жирами, белками и витаминами. Грецкие орехи могут быть добавлены в выпечку, салаты или просто съедены в сыром виде.

7. Калина (Viburnum opulus). Калина — это кустарник с кисло-сладкими ягодами, которые могут быть использованы для приготовления джема, сока или варенья. Она также известна своими целебными свойствами и может быть использована для укрепления иммунной системы.

8. Мушмула (Mespilus germanica). Мушмула — это дерево съедобных плодов, которые по вкусу напоминают яблоки. Они могут быть использованы для приготовления компотов, варенья или добавлены в выпечку. Мушмула также богата питательными веществами, включая витамины A и C.

9. Тернопсис (Tetrapanax papyrifer). Тернопсис — это крупный кустарник съедобных листьев. Листья тернопсиса могут быть использованы в салатах, супах или обжарены на сковороде. Они обладают нежным вкусом и питательными свойствами.

10. Кизильник (Hippophae rhamnoides). Кизильник — это кустарник, известный своими яркими оранжевыми ягодами. Они содержат высокое количество витамина C и антиоксидантов. Ягоды кизильника могут быть использованы для приготовления сока, варенья или добавлены в йогурт.

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ ДЕРЕВЬЯ ДЛЯ ВАШЕГО САДА!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
Врач призвала отказаться от полотенца для лица
Ходаковский заявил о попытке ВСУ продавить оборону ВС России на Угледарском направлении
Что делать, если автомобиль потерял управляемость при аквапланировании
"ВО": новые удары по объектам ВСУ в ночь на 20 июля наносились почти беспрепятственно
Взрывы и зарево в портах Одессы и Николаева "хоронили" зерновую сделку
Полиция Москвы расследует загадочное убийство 11-летнего мальчика
Марочко: военные РФ закрепляются на отбитых у ВСУ позициях на Купянском направлении
Итоги второй ночи мощных ударов по черноморским портам Украины
Университетский город Оксфорд: где стоит прогуляться и что посмотреть
Военный ВС РФ рассказал, почему мечтает сразиться с немецким танком Leopard
Популярное
3MV опубликовали секретные сценарии окончания СВО. Украина закончится

Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.

Сценарии СВО от 3MV: России будет сложно, а Украины не станет
Американские учёные объяснили, почему большинство похудевших снова набирает вес
Стало ясно, почему большинству людей не удаётся похудеть
Составлен список из десяти лучших сериалов первого полугодия
Опровергнута теория возникновения жизни на Земле — Geobiology
США действительно могут выйти из НАТО? Отвечает политолог Петр Ермилин В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова Крымский мост: защитить или построить новый? Андрей Николаев
Как самая масштабная атака на Одессу за всю спецоперацию повлияет на ход СВО?
Новый удар возмездия: под Одессой мощные взрывы после атаки РФ
"Позорище": Садальский жёстко разнёс фестиваль "Славянский базар"
"Позорище": Садальский жёстко разнёс фестиваль "Славянский базар"
Последние материалы
Итоги второй ночи мощных ударов по черноморским портам Украины
Университетский город Оксфорд: где стоит прогуляться и что посмотреть
Военный ВС РФ рассказал, почему мечтает сразиться с немецким танком Leopard
ABC News: иностранным наёмникам угрожают за рассказ о произволе в ВСУ
Эксперт Безбородов: передача оружия Киеву без зерновой сделки может усложниться
Врач-диетолог Афинская назвала россиянам худший завтрак, поднимающий сахар в крови
Что точно нельзя делать с автомобилем перед продажей
В Запорожье сообщили, что Северо-Крымский канал больше не наполняется водой из Каховского водохранилища
Лучшие варианты посадок для солнечных мест и влажной почвы
Имбирь можно прекратить покупать и начать выращивать прямо у себя дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников