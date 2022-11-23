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Инна Новикова

Андрей Туманов: вред от нитратов сильно преувеличен

Садоводство » Овощи

Можно ли самому определить содержание химикатов в овощах и фруктах; что хуже для здоровья: не есть овощи вообще или есть овощи с нитратами; почему производителям невыгодно использовать слишком много удобрений, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой главный редактор газеты "Ваши 6 соток", председатель двух союзов садоводов Андрей Туманов.

Андрей Туманов: вред от нитратов сильно преувеличен

— Андрей, может ли покупатель с помощью нитратометра определить концентрацию химикатов в овощах и фруктах?

— Нет, определить может только лаборатория. Нитратометры — это детский сад. Вам они не дадут нужных цифр. Дело в том, что каждый овощ, фрукт имеет свою ПДК (предельно допустимую концентрацию) нитратов. Допустим, в свёкле может быть ПДК почти в пять раз больше, чем в помидорах. Кроме того, отобрать правильно результат тоже сложно. Берём свёклу:

  • в шкурке — одна концентрация,
  • на глубине 1 см — другая концентрация,
  • поглубже — третья концентрация.

Нитратами с 1990-х годов нас периодически пугают журналисты. Но я ещё не видел, чтобы кто-то отравился нитратами. При этом, даже в нашем подъезде я знаю двух людей, которые насмерть отравились алкоголем. А сколько таких по стране? Вот чего бояться нужно, а не нитратов.

Если не хотите есть вообще овощи из-за того, что там могут быть нитраты, то знайте, что вред от отсутствия овощей в рационе гораздо больше, чем от съеденных нитратов.

— Можно ли выращивать урожай без нитратов?

— Есть три макроэлемента:

  • азот,
  • фосфор,
  • калий.

Есть микроэлементы. Без этого строительного материала урожай невозможен. В почве они образуются, когда минерализуется органика, то есть органика перегнивает, черви, грибы это перерабатывают. Тогда в доступной форме появляются эти элементы, и растения их используют. Но этого, как правило, не хватает, особенно при промышленном выращивании, интенсивном сельском хозяйстве. Поэтому, как скорая помощь, добавляются минеральные удобрения.

Я знаю людей, которые выращивают фрукты и овощи, используя только компост, но у них небольшие урожаи, и вы никогда не определите, использовали ли они нитраты. Это определить может только лаборатория.

Представьте, положили перед академиком с пятью лаборантами две свёклы: одна выращена на гидропонной системе и там использовались питательные вещества; а другая — исключительно на перепревшем навозе. Но если и то, и это правильно выращивали, агротехника не нарушалась, то ни одни лабораторные исследования не скажут, что вреднее, а что полезнее.

В основном все проблемы происходят из-за нарушения агротехники. Нитраты накапливаются не из-за того, что их кинули побольше. Да никто их сейчас и не будет кидать просто так. Это очень дорого. Тем более, азотные удобрения очень подвижны в почве. Часть испарится (тот же азот), часть уйдёт в нижние слои.

Поэтому дают ровно столько, сколько растение может использовать. А если у вас какие-то перекосы, значит, будет проблема с самим овощем или фруктом, который вы выращиваете: он будет хуже храниться, не такой вырастет, не вызреет и так далее.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Андрей Туманов
Темы андрей туманов продукты питания
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