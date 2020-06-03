Из всего обилия необычных способов выращивания овощей, которыми богат Интернет, выделяется один — выращивание огурцов в пакете или мешке. Казалось бы — одни плюсы: и вредителям достать корни сложнее, и сорняки не пролезут. Но будет ли комфортно огуречной рассаде в тесноте пакета? Давайте разберемся.
Несмотря на то, что в части рецептов советуют брать пакет, лучше для данного эксперимента использовать мешок (объемом около 70 литров).
Полиэтилен должен быть достаточно плотным, чтобы выдержать грунт, который мы будем туда насыпать, и не порваться даже при надрезании.
Также подойдут мешки из-под сахара или аналоги из полипропилена.
Аккуратно засыпаем в мешки грунт, навоз и прочие привычные ингредиенты — если у вас есть свой рецепт оптимальной земли под огурцы, примените его. Затем немного уплотняем грунт и втыкаем в его середину палку, на которую будут "карабкаться" наши огурцы. Проще всего вбить в нее пару гвоздей, а уже на них крепить подвязки из веревок или лески.
Для подготовки конструкции к поливу стоит найти несколько полых трубок — проще всего взять пластиковые, дополнительно насверлив в них отверстий по всей длине.
Рассчитывайте длину так, чтобы один конец трубки доставал до дна мешка, а другой чуть выдавался над поверхностью (для удобства полива).
Наступила самая интересная часть — высадка огурцов. Две-три штуки сажаем сверху, а остальные — в разрезы, которые пойдут по всему периметру мешка. Оптимальный объем для 70-литрового мешка — около 14 огурцов.
Процесс посадки в боковины достаточно прост — делаем треугольный надрез, отгибаем "лепесток" и в получившийся "карман" сажаем огурчики (лучше вертикально).
Благодаря нашей трубчатой системе полив очень прост — аккуратно льем воду из шланга, доставляя ее прямо к корням и снижая тем самым риск ожога листьев. В жаркое лето полив можно организовывать каждый день.
В остальном же вся задача сводится к тому, чтобы мешки стояли вертикально. Оптимальным решением будет поставить их в небольшие ямки, а затем присыпать. Подвязку рекомендуется проводить тогда, когда огурчики вырастут хотя бы на 5-6 листков. Ну а сорт для посадки выбирайте, какой пожелаете — разумеется, с учетом климата в вашем регионе.
Такая посадка станет интересным экспериментом, который поможет сделать дачную жизнь интереснее, привлечь к садоводству детей, а также похвастаться друзьям и знакомым очень необычным урожаем. Успехов!
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