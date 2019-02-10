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Автор Злата Кузнецова

Где хранить георгины зимой

Садоводство » Цветы

Яркие, красивые георгины являются украшением сада, любимцами дачников. Чтобы летом цветы радовали глаз, необходимо об этом позаботиться зимой. В этой статье мы предлагаем ознакомиться с тем, как сохранить цветы зимой.

Где хранить георгины зимой

Георгины с первыми заморозками надо выкапывать

Сначала необходимо выкопать цветы, делать это нужно с приходом первых заморозков. Не откладывайте процедуру, иначе существует риск, что побеги могут загнить. Рано выкапывать их также противопоказано. Летом цветков станет меньше, и сохранятся они хуже.Чтобы корешки выкопать без ущерба, подкопайте их со всех сторон на расстоянии 30 сантиметров.

Обязательно нужно подготовить георгины к хранению. После извлечения корней

  • их нужно помыть,
  • опустить в раствор марганца ярко-розового цвета.

Делается это для того, чтобы корни не поразили болезни. Укоротите клубни примерно на 15 сантиметров. Затем корешки необходимо высушить, желательно не на солнце.

После вышеперечисленных манипуляций распределите корешки по сортам, проще их различать осенью, потому как дачник помнит каждое растение.

Хранение георгин зимой

Зимой нужно соблюсти несколько правил, чтобы они не замерзли. Во-первых, воздух должен быть влажным на 60 процентов. Температура должна быть плюсовой, от двух до пяти градусов. Помещение не должно содержать плесень, грибковых заболеваний.

Положите корни георгинов в ящики рядом с

  • балконом,
  • окном,

они являются лучшими для хранения цветов. Положите торф, на него корни, которые засыпаются торфом. Горную породу разрешается заменить опилками.

Хранение георгин в песке

Хранение в песке происходит таким образом. Любую емкость 20 литров заполняете сухим песком, погружаете корни, накрываете мешковиной. Способ получил хвалебные отзывы. Однако некоторым он не нравится, потому что требуется много песка, а корни дают ростки.

Для хранения подойдет погреб. В нем прохладно, влажность не превышена. Не забудьте, что в погребе необходимо иметь вентиляцию. Главной опасностью для цветов выступают грызуны. Надкусанные корни нужно срочно побелить, в помещении установить мышеловки.

Георгины пережидают зиму и в холодильнике

Хранить георгины можно дома в холодильнике. Достаточно сложить их в емкости с бумажными листьями, накрыть крышкой.

Подполье является не лучшим местом, воздух в нем застаивается, необходимо помещение проветривать.

Подготовка георгин к посадке

Подготавливают георгины к посадке в середине апреля, в яму добавляется перегной либо другое удобрение.

Многие садоводы задают вопрос, можно ли цветы не выкапывать. Отвечаем: нет. Выкапывание важно выполнять, потому что георгины не переносят холода, могут погибнуть. Не хотите заниматься выкапыванием, предлагаем вариант легче — выращивайте однолетники.

Хранить георгины несложно, главное — подойти к делу с ответственностью.

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Как хранить георгины. Легкий способ
Куратор: Андрей Туманов
Темы сад дача цветы растения георгины садоводство цветоводство хранение зимой уход за растениями
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