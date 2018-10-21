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Автор Дарья Утина

Личный опыт огородника: молодую картошку можно вырастить и в октябре

Садоводство » Овощи

Каждый год с приближением осени я с грустью думала: "Вот бы жить в теплых краях! Тогда бы и урожай можно было собирать два раза в год". Но, как оказалось, менять место жительства вовсе не обязательно.

Картофель
Молодой картофель

Любой опытный огородник знает, что в южных регионах страны дачники за год собирают по два урожая вкусной и молодой картошки. Но возможно ли это воспроизвести в условиях не слишком теплого климата средней полосы России?

В этом году я наконец-то решилась на эксперимент. Подумав, поняла, что особенно ничем не рискую, в худшем случае пропадет несколько картофелин, а если все пойдет, как задумано, побалую домашних молодой картошечкой.

Когда сажать картофель

У меня на участке практически нет свободного места. Вся территория строго распланирована. Именно поэтому сажать картошку я решила после сбора первого урожая.

С посадочным материалом проблем не возникло, так как в подвале у меня остались клубни от урожая прошлого года. Выглядели они, конечно, не совсем презентабельно, но выбора у меня не было. Тем более что полежав в подвале, картошка дала хорошие, толстые ростки.

Выбираем место для посадки

Так как свободной земли у меня не было, я засадила землю, освободившуюся после первого урожая.

Самое подходящее место для выращивания картошки — участок, на котором росли огурцы, бобы и лук с капустой.

Я засадила участок из-под капусты — клубни растения сформировались намного крупнее, нежели про повторном использовании картофельного участка.

Это — естественно, так как корневая система у картошки развита и вытягивает все соки и полезные компоненты из почвы, в отличие от капусты.

Уход за вторым урожаем

Земля еще не успела остыть после летней жары, поэтому ждать пока она прогреется, как весной, не нужно.

Необходимо расчистить посадочную территорию: выполоть сорняки, прорыхлить землю и высадить посадочный материал.

В каждую ямку рекомендуется внести перегной и немного древесной золы. Картофель посажен, присыпан землей, слегка утрамбован, после этого его нужно полить и, при отсутствии дождей, повторять полив через каждые три дня.

Избавляемся от вредителей

Спустя 14 дней на месте посадки стали появляться первые всходы — крепкие зеленые кустики. Благодаря обильному поливу они росли очень быстро и также быстро были замечены колорадскими жуками, которые со скоростью света облепили ботву и начали ее объедать.

Разводить отраву ради нескольких десятков кустиков мне было лень, и поэтому жуков я выбирала вручную.

Собираем урожай

В этом году осень жаркая и сухая, поэтому уборку урожая я запланировала на конец октября. Но моим планам не суждено было сбыться, так как в начале месяца стукнули первые морозы, ботва резко пожелтела и пожухла, стало ясно, что больше растение развиваться не будет.

Ведро картошки, новый урожай
Новый урожай картофеля

Даже несмотря на небольшой срок (около двух с половиной месяцев), клубни сформировались достаточно крупными и ровными. С каждого кустика я собрала около десяти средних картофелин. Кстати, в отличие от первого урожая, кожура у осенней картошки не лохматится, а плотно лежит. После сбора картофеля ботву пришлось сжечь, так как в компост она не годилась.

Я осталась довольна полученным результатом, всего с двадцати картофелин мною было собрано два ведра вкусной крахмалистой картошечки.

На следующий год обязательно повторю, но уже в большем количестве. Не бойтесь экспериментировать, и у вас все получится!

Источник фото: standoutuk.com

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Выращивание картофеля в мешках - эксперимент
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
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