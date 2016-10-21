Биологическая опасность выглядит безобидно

Сотрудники Россельхознадзора недавно обнаружили при досмотре во Внуково западный цветочный трипс в партии гвоздик из Эквадора. Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии было подтверждено экспертизой. А в прошлом месяце Туапсинское побережье Черного моря оказалось на грани природной катастрофы из-за американской белой бабочки-вредителя. Подобные паразиты, как правило, не опасны для человека, но представляют угрозу для страны. О ней Pravda.Ru рассказал биолог, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов.

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— В чем опасность ввоза растений из других стран? Опасен ли трипс для человека?

— Вообще биологические объекты, которые транспортируются из-за рубежа, как и за рубеж с территории РФ, обязательно должны проверяться. Экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции или продуктов растениеводства регламентируются целым рядом законов. Безусловно, сразу можно сказать, что их ввоз — это опасность для нашего аграрного сектора в первую очередь. Как раз в этом таится главная опасность. Что касается опасности растительных заболеваний для человека — тут надо смотреть, что это конкретно за биологический объект. В данном случае это не опасно для людей, но трипс запросто может передастся другим растениям. Также может произойти мутация. Поэтому, безусловно, для продовольственной безопасности это таит в себе угрозу.

— Какие еще заболевания могут таить в себе привозимые из-за рубежа цветы и другие растения?

— Что угодно, начиная с паутинного клеща и заканчивая растительными вирусами. Соответственно, это прямая угроза нашей продовольственной безопасности. Если это все попадет в наши сады, на поля, урожая у нас будет мало. Соответственно, дальше уже тянутся и проблемы по экономической безопасности. Ведь это дополнительные расходы на импорт сырья, в первую очередь растительного. Это прямой экономический ущерб.

— Какие раньше были громкие случаи, когда что-то подобное завозили в Россию?

— Самый яркий пример — колорадский жук, который был завезен в Советский Союз. Каким образом это произошло — версии разные. Одни говорят, что была специально организована заброска этого жука. Другие считают, что это произошло случайно, поскольку с территории Америки к нам постоянно шел картофель, потом еще и с Кубы пошел к нам сладкий и простой картофель. В какой-то партии были личинки этого жука. Интродукция насекомых из одного региона в другой является проблемой во всем мире. В условиях изменения климата на планете она носит уже планетарный характер, поскольку районы, в которых раньше не выживали определенные паразиты, с изменением климата стали для них уязвимыми. Поэтому, насколько я знаю, на территорию США запрещен ввоз сельскохозяйственной продукции из любой страны. Если вы не доели яблоко перед самолетом, то вас заставят его выбросить.

— Из каких стран опаснее всего привозить растения?

— Юго-Восточная Азия вызывает у специалистов самые большие опасения. Дальше по опасности идет Южная Америка. Чем ближе к экватору, тем меньше вероятность того, что эти организмы приживутся в наших условиях.

— Зачем везут гвоздики из Эквадора? Неужели их в России вырастить нельзя?

— Это очень больной вопрос. Он вообще имеет политическое значение. Мне кажется, даже на уровне высшего руководства страны им следует заняться. У нас очень большие проблемы с сельским хозяйством. Мы можем многое прекратить завозить, а вместо этого произвести сами. У нас есть территории с разными климатическими условиями. Более того, президент уже даже бесплатно предоставил россиянам возможность брать гектары земли на Дальнем Востоке. Конечно, там есть земля, которая пустует, на которой можно выращивать много чего интересного и полезного. Тем не менее, у нас что-то в этом плане не работает. Мне кажется, это касается именно законодательной базы и проблем развития малого бизнеса. То есть экономическая политика и юридические аспекты больше всего именно на сельскохозяйственном направлении недоработаны. Действительно, на Киевской площади у нас продаются чилийские розы и другие цветы огромными букетами. Все это транспортируется из Южной Америки. Доставка этого скоропортящегося продукта накладна и сложна. Ведь товарный вид букет потеряет быстрее, чем, скажем, партия яблок. Но есть гормоны-ингибиторы, которыми обрабатывают цветы, и они в состоянии бутонов — в таком фиксированном физиологическом состоянии — переплывают океан и попадают на прилавки наших цветочных магазинов. Насколько долго они стоят, тут уже все зависит от того, сколько они хранились на цветочной базе.

— Для здоровья эти вещества не опасны?

— В их числе есть, например, хлоросодержащие. Также там есть целая линейка фитоингибиторов — ингибиторов роста растений. В общем, есть вещества начиная с четвертого класса опасности, и может доходить до второго. Если это какие-нибудь китайские препараты, то вообще сложно сказать, что они там использовали. Насколько я знаю, сотрудничество в плане фитохимии или агрохимии у нас на зачаточном уровне.

Беседовала Марина Архипова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев