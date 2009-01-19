Крещенскую воду нельзя набирать в запас

Сегодня православные верующие отмечают праздник Крещения Господня — один из 12 главных церковных праздников. День Крещения называется также Богоявлением, так как согласно Евангелию в момент крещения Иисуса Христа в водах Иордана Бог был явлен в трех Своих ипостасях — Отца, Сына и Святого Духа.

Во всех храмах сегодня проводится особая служба — "Литургия Василия Великого" — и проходит освящение воды. По церковному уставу в этот день следует поститься. Пост держится в память о судьбе Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса в Иордане, за что был казнен по приказу царя Ирода.

По монастырскому уставу сегодня полагается на трапезе только сочиво — вареная пшеница (или рис) с медом, откуда и происходит название. Мирянам можно есть постную кашу, овощи, пресные лепешки, блины, оладьи с горохом, кашей, картофелем. Из риса, меда и изюма готовится кутья. Крещенский сочельник считается также последним и главным днем святочных гаданий, сообщает журнал "Православие и мир".

Так же как и в сам праздник Крещения, в сочельник после литургии в храмах совершается особый чин — великое освящение воды. Водоосвящение называется великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием евангельского события, которое стало не только первообразом таинственного омовения грехов, но и действительным освящением самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти.

Такая вода именуется крещенской или Великой Агиасмой и обладает особенными благодатными свойствами освящать материальные предметы и врачевать духовные и физические недуги. Крещенскую воду весь год употребляют натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры "дабы силу, здравие подкрепляющую, болезни исцеляющую, демонов прогоняющую и все вражие наветы отвращающую, возмогли мы получить от Бога".

По традиции, верующие окрапляют крещенской водой свои жилища. Таким образом, мы испрашиваем благословения Божия своему дому, помощи себе в благочестивой и богоугодной жизни, а также очищаем своё жилище от воздействий бесовских сил. Считается, что освященная вода — это церковная святыня, которая требует к себе благоговейного отношения. Тогда она не портится многие годы. Традиционно ее хранят рядом с домашним иконостасом. Крещенская вода не портится от воздействия времени.

В то же время стоит обратить внимание на то, что крещенскую воду категорически нельзя запасать. Кроме того, её ничем не рекомендуется разбавлять — это не к добру. Помимо прочего, церковь не рекомендует излишне увлекаться святочными гаданиями — они идут от языческих времён и православные христиане должны считать это вредным суеверием.

Возбраняется, забирая святую воду или принимая ее, ссориться, ругаться, допускать неблагочестивые поступки или мысли. От этого крещенская вода теряет святость.