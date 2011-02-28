Святогорская лавра: сокровище пещер под Донецком

На Украине есть три крупных монастыря, имеющих статус лавры. Удивительно, что все они освящены в честь одного праздника — Успения Божией Матери. У каждой лавры своя история, каждая из них оказывает огромное влияние на духовную жизнь народа. В каждой жили, молились и трудились люди, которых впоследствии прославили в лике святых. О Киево-Печерской Лавре знают все, о западном форпосте православия на Украине — Почаевской Лавре — знают многие. А вот Святогорская Лавра остается неведомой землей для русских паломников.

Свято-Успенская Святогорская Лавра находится на севере Донецкой области, недалеко от ее границы с Харьковской областью. Монастырь расположен в живописном месте: его окружают покрытые лесом меловые горы, а внизу течет Северский Донец.

Первое письменное упоминание о местности Святые Горы относится к 1526 году. Встречается оно в записках германского посла Сигизмунда Герберштейна. В документах XVI и XVII веков Святогорский монастырь неоднократно упоминается в Московской и других русских летописях в качестве южного сторожевого поста Российского государства. В то кровопролитное время монастырь не раз подвергался татарским набегам и разграблениям. Несмотря на трудности, обитель всегда радушно принимала под свой кров всех, кто искал помощи. Там находили приют раненые, бежавшие пленники и странники.

С древних времен монастырь жил своими трудами. Главным источником доходов был перевоз через реку Северский Донец, который находился выше Святогорской обители. В XVI веке он был единственной переправой в этих краях. Поэтому им пользовались не только промысловики, охотники, солевары, но даже послы иностранных государств, из-за чего проходившая здесь дорога получила название Посольский шлях.

Первые храмы и кельи обители были вырублены в меловой горе. До нашего времени сохранились пещерный храм в честь Рождества Иоанна Предтечи, храм святителя Николая на скале, подземная церковь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, пещерная часовня, две усыпальницы, кельи и келарня внутри горы. Храм Рождества Предтечи изначально не создавался как храм, помещение предназначалось для монастырской трапезной. Об этом говорят и его архитектура, и близость келарни, в которой хранились продукты и стояла печь. По свидетельству святителя Филарета (Гумилевского), в древности здесь на меловом столпе был обретен чудотворный образ святителя Николая. После этого чуда трапезную было решено перенести в другое помещение, а в этом устроить храм.

В конце XVII века иноки заложили первые наземные храмы у подошвы скалы: в 1679 году был построен храм в честь апостолов Петра и Павла, а в 1708 году — новый каменный Успенский собор.

Монастырь — это в первую очередь не стены, а люди. История сохранила память о самых выдающихся насельниках Святогорской обители. Архимандрит Иларион (Григорович), настоятельствовавший с 1733-го по 1738 год, был впоследствии архиепископом Крутицким и стяжал в Москве добрую славу. Из святогорских настоятелей XVIII века особенно замечательными были архимандриты Фаддей (Кокойлович) (1738-1758) и Рафаил (Мокренский) (1758-1765). По свидетельству монастырского летописца, при этих настоятелях Святые Горы снова процвели духовными подвигами иноков, которые, подражая древним подвижникам и отшельникам, жили в одиночных пещерах, скрытых между меловых гор. Кроме того, архимандрит Фаддей, известный своей ученостью, указом Святейшего Синода в 1741 году был направлен в Москву для участия в исправлении славянского перевода Библии.

В 1787 году по указу императрицы Екатерины II Святогорский монастырь был упразднен, а принадлежавшие ему деревни, земли и угодья отобраны в казну. В 1790 году новым владельцем Святогорья стал князь Таврический — Григорий Потемкин. Монастырские храмы Успения Божией Матери и святителя Николая на скале стали приходскими.

В 1844 году по указу императора Николая I Святогорский монастырь был восстановлен по чину и уставу Глинской пустыни Курской епархии. С этого времени и до начала ХХ века обитель переживала свой расцвет: число монахов доходило до 700, строились новые храмы и здания. На южном склоне Святых Гор был устроен отдельный экономический хутор, на котором находилось монастырское хозяйство, рядом — больница с церковью и пасека. В самой обители были устроены столярная, слесарная, малярная, кузнечная, портная, сапожная, живописная и другие мастерские. В 1879 году в монастыре начала работать даже своя собственная фотостудия. Многие виды обители, сделанные в ней в то время, сохранились до наших дней и поражают своим качеством даже опытных фотографов.

В окрестных селах Голая Долина, Банное и Пришиб были открыты школы, в которых святогорцы преподавали грамоту, церковное пение, прикладное искусство и другие предметы. Число учеников в них превышало 300 человек. Способствовало процветанию обители и гостеприимство, которое привлекало людей всех сословий: монастырь кормил и поил бесплатно, принимая всех, кто бы ни посещал его. Церковное богослужение и устав были взяты из Глинской пустыни и отличались чинностью, продолжительностью служб, а братский хор славился древними напевами и отборным качеством голосов. В XIX веке Святые Горы стали центром богомолья не только для юга России, Дона и Кавказа, но и для севера, откуда также приходили множество паломников, которые заходили в обитель по пути из Воронежа в Киев.

В годы Первой мировой войны Святогорский монастырь оказывал помощь раненым воинам и беженцам. В 1915 году на средства обители был построен лазарет для раненых на 60 человек, а также принято на постой около 700 беженцев. В это время некоторые иеромонахи Святогорской обители несли службу полковыми священниками в действующей армии и на флоте.

С приходом Советской власти началось разрушение и разграбление монастыря. Весной 1919 года здесь была размещена колония детей из Петрограда. Постепенное вытеснение монашеской общины завершилось в 1922 году полной ликвидацией монастыря, вместо которого был образован дом отдыха для трудящихся Донбасса. Наступил долгий период запустения и осквернения обители. Большевики сбили главы с церквей, изуродовали росписи. Соборный храм был перестроен под кинотеатр, а в церкви Покрова Божией Матери устроена водолечебница, причем грязевая ванна стояла в алтаре на месте Престола — самого святого места в храме. В подземной церкви преподобных Антония и Феодосия Печерских было устроено овощехранилище, просуществовавшее до 1986 года. В храме преподобного Алексия, человека Божия, в 30-х годах власти открыли музей антирелигиозной пропаганды, бесследно исчезнувший в годы Великой Отечественной войны.

В 1992 году Святогорская обитель вновь была открыта, но передача полуразрушенных зданий Церкви тянулась до 2003 года. Первым монастырю был передан соборный храм Успения Божией Матери. Здесь 20 августа 1992 года и была отслужена первая литургия. А 4 октября крестным ходом была возвращена в обитель величайшая святыня — Святогорская икона Божией Матери. 24 августа 1995 года Украинской Православной Церковью был причислен к лику святых преподобный Иоанн Затворник, Святогорский чудотворец. 9 марта 2004 года Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение о присвоении Свято-Успенскому Святогорскому монастырю статуса Лавры. А 8 мая 2008 года были прославлены в лике святых еще 16 святогорцев.

Сейчас в обители уже более ста братий. Каждый день начинается с шести часов утра чтением утренних молитв и полунощницы. В это время в алтаре вынимаются частицы о здравии и упокоении православных, за которых были поданы поминовения перед Литургией. После полунощницы во вторник служится соборный молебен с акафистом святителю Николаю, в среду — Божией Матери (Покрову и Успению попеременно), в четверг — преподобному Иоанну Затворнику. В субботу — панихида по усопшим. В воскресные дни (если не случается Всенощное бдение) после окончания вечернего богослужения — соборный молебен с акафистом Божией Матери перед Святогорской иконой. В два часа дня в теплое время года ежедневно служится молебен святителю Николаю в храме на скале, посвященном этому угоднику Божию. Зимой молебен служится в пещерном храме преподобного Алексия, человека Божия. Кроме того, в Покровском храме ни днем, ни ночью не умолкает чтение Неусыпаемой Псалтыри.

Особо торжественные богослужения в обители бывают в праздничные дни: в честь Святогорской иконы Божией Матери (30 июля), преподобного Иоанна Затворника (24 августа), Успения Пресвятой Богородицы (28 августа), Собора Святогорских святых (24 сентября).

Ежедневно, как в будние, так и в праздничные дни, всех приезжающих в обитель паломников кормят бесплатно, по возможности предоставляя гостиницу.

25 сентября 2010 года в Свято-Успенской Святогорской Лавре открылся собственный музей истории обители. Отныне паломники смогут узнать историю монастыря из компетентных источников, воочию увидеть предметы, представляющие не только духовную, но и археологическую ценность. В музее три просторных зала общей площадью более ста квадратных метров, которые позволят посетителям проследить историю монастыря от древнейших времен и заканчивая сегодняшним днем.