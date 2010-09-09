Протоиерей Александр Мень — жизнь после смерти

В сентябре 1990 года в подмосковном поселке "Семхоз" ударом топора по голове был убит протоиерей Александр Мень — выдающийся проповедник, духовный наставник советской интеллигенции, автор популярных книг. Это преступление стало первым в ряду громких убийств священников, совершенных в России на протяжении последних десятилетий.

Многие люди, пришедшие к православной вере в позднесоветское или раннеперестроечное время, рассказывают, что нашли дорогу к храму благодаря отцу Александру Меню. Но это не означает, что они были его прихожанами, духовными чадами, друзьями или соратниками. Для большинства из них решающую роль сыграла одна-единственная встреча, книга, телепередача, лекция…

"Я послушал его и понял — христианство и в наши дни существует", — поделился воспоминаниями один из неофитов 80-х.

Юность Александра Меня

Будущий известный миссионер родился 22 января 1935 года в Москве в семье еврейского происхождения. Предки Меней происходили родом из Польши. Его отец, Владимир (Вольф) Мень, был главным инженером текстильной фабрики. Когда ребенку было шесть месяцев, его мать Елена Семеновна Мень вместе с младенцем решила принять православное крещение. Крещение тайно совершил священник Катакомбной церкви архимандрит Серафим (Батюков). Начав свой духовный путь в катакомбной Церкви, семья Меней уже в 1945 году получила благословение на окормление в Церкви патриаршей.

В семье не без гордости рассказывали, что прабабушка отца Александра некогда была чудесно исцелена самим Иоанном Кронштадтским. В Харькове, в 1890 году, оставшись вдовой с семью детьми, она заболела. Врачам не удавалось ее вылечить. Однажды соседка рассказала ей, что в городе проездом находится знаменитый проповедник, и уговорила ее пойти к нему. Церковь и площадь вокруг были переполнены людьми, но соседка помогла ей пробиться сквозь толпу, и подойти к отцу Иоанну. Посмотрев на нее, он сказал: "Я знаю, что вы еврейка, но вижу в вас глубокую веру в Бога. Помолимся вместе Господу и Он исцелит вас от вашей болезни". Месяц спустя она была совершенно здорова.

В школе будущий отец Александр очень увлекался биологией, что и определило выбор вуза — в 1953 году он поступил в Московский Пушно-меховой институт. В той же школе несколькими классами младше учился будущий протоиерей Александр Борисов — ученый-биолог и священник Русской православной церкви, сегодняшний президент Российского библейского общества, основанного о. Александром Менем.

Мень-священник

Решение стать священником Александр Мень принял еще в школьные годы. К 10 классу он уже самостоятельно изучил курс семинарии. В марте 1958 года, уже после сдачи первого госэкзамена, Александра отчислили из института "за религиозные убеждения". Через месяц он был рукоположен в дьяконы по благословению митрополита Николая (Ярушевича) и направлен в приход села Акулово (под Одинцово). В то же время молодой дьякон поступил в Ленинградскую духовную семинарию, но, по признанию отца Александра, она ему "мало что дала".

Духовником будущего пастыря в студенческие годы был священник Николай Голубцов.

"Он мне говорил: с интеллигенцией больше всего намучаешься (это он знал из своего опыта).Но он был именно пастырем этого духовно-заброшенного сословия и мне это завещал. Он руководствовался принципом свободы. Никогда не проявлял узости, — рассказывал отец Александр. — Главное: он был не жрецом, но пастырем. Это был для меня идеал".

В годы служения в Акуловской церкви отец Александр много занимался катехизацией, готовил новообращенных ко крещению.

Свой главный труд — книгу "Сын человеческий" — отец Александр начал писать еще студентом. Книга выдержала множество изданий, была переведена на несколько европейских языков. Впервые она вышла в свет в Брюсселе в 1969 году, вместо имени автора был указан псевдоним Эммануил Светлов.

К середине 1980-х годов отец Александр стало самым известным христианским проповедников России. Своим духовным наставником отца Александра считали советские диссиденты, хотя он принципиально отказывался от любого участия в политической деятельности и своим долгом считал исключительно нести людям Слово Христово.

Отец Александр Мень крестил Солженицына, был духовником Андрея Вознесенского и Александра Галича… Именно его храму посвящены строки песни Галича "Когда я вернусь":

Когда я вернусь,

Я пойду в тот единственный дом,

Где с куполом синим не властно соперничать небо,

И ладана запах, как запах приютского хлеба,

Ударит в меня и заплещется в сердце моем —

Когда я вернусь.

О, когда я вернусь!

Во время выступлений отец Александр неоднократно получал записки с угрозами. В роковое утро 9-го сентября 1990 года протоиерей спешил в храм на службу. На пути к железнодорожной платформе "Семхоз" неизвестный нанес священнику удар топором в затылок. Обливаясь кровью, отец Александр повернул назад и упал возле калитки своего дома, где его тело обнаружила жена. Преступление до сих пор не раскрыто, хотя под личный контроль его брали и президент СССР Михаил Горбачев, и президент России Борис Ельцин.

"Отец Александр был талантливым проповедником слова Божия, добрым пастырем Церкви, он обладал щедрою душою и преданным Господу сердцем. Убийцы сотворили свое чёрное дело в момент, когда он мог бы ещё так много сделать для духовного просвещения и окормления чад Церкви. Не все его суждения полностью разделялись православными богословами, но ни одно из них не противоречило сути Священного Писания. Где как раз и подчёркивается, что надлежит быть разномыслиям между вами, дабы явились искуснейшие (1 Кор. 11, 19)", — сказал об убитом пастыре в одном из выступлений патриарх Алексий II.

Можно долго спорить о том, являются ли экуменические взгляды отца Александра, которых он не скрывал, с православной точки зрения ересью. При жизни он не боялся каверзных вопросов, спорил с атеистами и людьми самых разных религиозных взглядов, и, надо полагать, сейчас радуется за тех, кого его книги заставляют думать. Наследие протоиерея Александра Меня по-прежнему помогает миллионам людей найти ответы на жизненно важные вопросы.