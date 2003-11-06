Вавилон: история археологических раскопок

Довольно долгое время ученые считали предание о Вавилонской башне лишь символической легендой о человеческой заносчивости. Так было, пока в конце прошлого века приехавшие из Европы археологи не обнаружили точное местонахождение развалин Вавилона. В сотне километров к югу от Багдада многие века высились безжизненные холмы с плоскими вершинами и обрывистыми склонами. Местные жители считали их естественными деталями рельефа. На удобных вершинах разбивали палатки бедуины, славили Аллаха богомольные арабы. Никто из них не знал, что под ногами лежит величайший город всех времен и народов. Сюда в 1899 году направился немецкий археолог Роберт Кольдевей, который через несколько лет войдет в историю как человек, раскопавший Вавилон.

Раскопки холмов на равнине Сахн, что означает "Сковорода", начались весной 1899 года. Удача пришла к Кольдевею с первых дней и не покидала в течение последующих пятнадцати лет, в течение которых он вместе с двумястами рабочих извлекал под земли свидетельства былого существования здесь древней цивилизации. О масштабах Вавилона археолог получил представление уже через несколько месяцев работы. Сначала он раскопал стену из сырцового кирпича шириной 7 метров и высотой 12 метров. На расстоянии 12 метров от нее земля скрывала другую стену из обожженного кирпича шириной почти 8 метров, а за ней шла третья стена шириной 3 метра, некогда опоясывавшая глубокий, выложенный кирпичами ров.

Пространство между первыми двумя стенами в свое время было заполнено землей, превратившей две стены в один неприступный и совершенно непробиваемый крепостной вал. На внутренней стене через каждые 50 метров стояли сторожевые башни. Впоследствии Кольдевей насчитал 360 крепостных башен! Таким образом, внутренняя стена Вавилона имела длину более 18 километров! Если считать, как во времена средневековья, что "город — это обнесенное стеной поселение", то Вавилон, построенный более 4 тысяч лет назад, на все времена остался самым большим городом, возведенным человеком на планете Земля!

Кольдевея рабочие буквально завалили находками. Это были обломки барельефов из глазурованного кирпича, обитые медью городские ворота, величественные крылатые львы, искусно выполненные древними ваятелями. Скрывавшиеся под землей артефакты затмили блеск и величие шедевров египетской культуры и задали научному миру неразрешимую загадку: откуда в древней Месопотамии возник столь высокоразвитый народ? Сейчас археологи полагают, что древний Вавилон — это последний отблеск таинственной цивилизации шумеров, народа, обосновавшегося несколько тысячелетий назад между Тигром и Евфратом.

Шумеры возводили крупные каменные города. Их ювелирные украшения из золота до сих пор вызывают зависть у знаменитых парижских ювелиров, а гробницы, где лежат обнаруженные останки сотен принесенных в жертву людей, заставляют содрогаться видавших виды археологов. О шумерах известно мало, но есть доказательства того, что именно их народ был уничтожен Всемирным потопом. Во всяком случае, после культурного слоя шумерской цивилизации археологи обнаружили двухметровый слой глины, свидетельствующий о произошедшем здесь когда-то катастрофическом наводнении.

Вероятно, после Всемирного потопа выжил не только ветхозаветный Ной. Уцелевшие представители шумерского народа основали город Вавилон, в котором возродились величие и развращенность цивилизации, истребленной Богом или стихией. Но все эти открытия и гипотезы, проливающие свет на загадочные предания прошлого, появились уже после Кольдевея. Сам же немецкий археолог нашел археологические подтверждения двум легендам — о Вавилонской башне и о висячих садах Семирамиды.

Сначала в северо-восточной части древнего города Кольдевей раскопал остатки подвалов с необычной формой сводов. Археолог был озадачен — впервые за его долгую работу в Вавилоне ему встретились подземные сооружения. Причем внутри они скрывали колодец, состоящий из трех шахт. Технические специалисты подсказали археологу, что трехшахтный колодец служил в свое время для водозабора и имел ленточный подъемник, предназначавшийся для непрерывной подачи воды. Кроме того, свод подземного сооружения был выложен камнем, обнаруженным Кольдевеем лишь раз у северной стены. И тут археолога осенило! Все античные писатели — Иосиф Флавий, Диодор, Стесий, Страбон, а также клинописные таблички древних ассирийцев — лишь дважды упоминали о применении в Вавилоне камня вместо привычного кирпича — при постройке северной стены и при сооружении висячих садов царицы Семирамиды.

Найденные подвалы, следовал единственно возможный вывод, были сводом вечнозеленых садов Семирамиды. В них действовала уникальная для того времени водоподводящая система, обеспечивавшая драгоценной влагой гигантское многотеррасное садовое сооружение. Именно его увидел Геродот и причислил к чудесам света. До нас же дошли только подвалы некогда великолепного сооружения, по которым, увы, невозможно судить о его архитектуре и о высоте. Сохранилось лишь предание, что с террасы своих любимых висячих садов Семирамида бросилась вниз после того как передала престол своему сыну. Пока она падала, ее руки превратились в голубиные крылья, а тело — в тело голубя, и царица, по преданию владевшая колдовским знанием, навсегда улетела из этого мира.

Второй находкой Кольдевея, ошеломившей весь западный мир, стали остатки легендарной Вавилонской башни. Вавилоняне называли ее "Э-теменанки" - "Храм краеугольного камня неба и земли". До настоящего времени сохранился только фундамент колоссального сооружения. Ширина квадратного фундамента, раскопанного немецким археологом, составила 90 метров. Со всех сторон основание башни окружали развалины стены, к которой, как писал Кольдевей, примыкали всякого рода культовые здания. Сама же Вавилонская башня служила исполинским святилищем, на вершине которого стоял храм бога Мардука.

Рассказ о судьбе Вавилонской башни донесли до нас клинописные глиняные таблички, раскопанные археологами в Вавилоне и других городах Ассиро-Вавилонского царства, и свидетельства греческих историков. "Башня поднималась к небу гигантскими террасами, — говорит Геродот. — Ее составляли семь башен, поставленных друг на друга. Основание башни было шириной 90 метров (именно его нашел Кольдевей) и столько же башня имела в высоту.

На первый этаж приходилось 33 метра высоты, на второй — 18 метров и на остальные четыре — по 6 метров. Верхний этаж высотой 15 метров занимал великолепный храм вавилонского бога Мардука, покрытый золотом и облицованный голубым глазурованным кирпичом, он горел на солнце сине-золотым огнем и был виден за многие километры".

Когда башню возвели впервые — неизвестно, но, как следует из рассказа Набополасара, до него башню несколько раз разрушали ассирийские цари-захватчики Саргон и Санхериб. И всегда очередной правитель Вавилона вновь возрождал ее из развалин. На этот раз восстановительные работы оказались столь тяжелыми, что Набополасар не успел их закончить за 75 лет своего правления. Продолжить возведение башни пришлось его сыну Навуходоносору. Еще через 40 лет башня предстала перед вавилонскими жителями во всей своей красе.

Голубым и лиловым светом поблескивал высоко в небе храм Мардука. В покоях храма ничего не было, кроме золотого стола и покрытого парчой золотого ложа. По верованиям вавилонян, там ночевал сам бог Мардук, и доступ в покои храма был закрыт для любого смертного. Только одна избранная красавица проводила там ночь за ночью, ублажая бога ночными ласками. "Впрочем, — писал Геродот, — посещение храма живым богом представляется мне весьма сомнительным". На нижнем этаже Вавилонской башни находился второй храм Мардука. Там стояла огромная статуя бога, перед которой совершались жертвоприношения. По словам Геродота, она была сделана из чистого золота и весила почти 24 тонны! Нашедший ее станет, вероятно, одним из богатейших людей мира.

К подножию храма вела дорога процессий, по которой во время праздников двигались толпы жрецов и верующих. Кольдевей раскопал дорогу процессий и был вынужден признать, что с ней не может сравниться ни одно современное шоссе. Древние строители вымостили дорогу квадратными плитами со стороной в один метр. Они лежали на кирпичном настиле, покрытом к тому же слоем асфальта. Края плит украшала инкрустация, а стыки и зазоры между плитами были залиты асфальтом. В довершение всего, на внутренней стороне каждой плиты каменотесы высекли надпись: "Я — Навуходоносор, царь Вавилона, Вавилонскую улицу замостил для Господина Мардука".

Сейчас трудно представить, какого уровня достигла вавилонская инженерная наука, благодаря которой возводились такие величественные сооружения, как Башня и висячие сады Семирамиды. В наследство будущим цивилизациям вавилоняне оставили собственную систему счисления, удивительно точные методы расчетов движения небесных светил и... поверье о черной кошке. Когда языковеды расшифровывали клинописные таблички из Вавилона, то оказалось, что в то время люди тоже считали перебежавшую дорогу черную кошку предвестницей несчастья.

Бедствия и неудачи преследовали Вавилон до конца его дней. После Навуходоносора город захватил персидский царь Кир. Но. увидев Вавилонскую башню, он был настолько потрясен, что приказал сохранить постройку и даже завещал соорудить у себя на могиле ее миниатюрную копию. Персидский царь Ксеркс оказался менее сентиментальным. Взяв Вавилон, он оставил после себя развалины Вавилонской башни, которые увидел на своем пути в Индию Александр Македонский. Пораженный масштабами гигантских руин, Александр, словно завороженный, стоял перед ними, а потом на два месяца задержал там свое войско. Все это время солдаты великого полководца убирали накопившийся среди руин мусор, отдавая дань памяти утраченному величию...

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