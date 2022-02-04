Под надзором электронных глаз: "Никто не проскочит, никто не пройдёт!"

Отгремевшие в 2021 году по всей стране оппозиционные митинги заставили задуматься не только политиков, но и учёных. Вероятно, именно поэтому учёные Кабардино-Балкарского научного центра РАН и решили порадовать Росгвардию своеобразным подарком — роботом для разгона митингующих и задержания преступников.

Робот-оперативник для Росгвардии

Учитывая, что одна из важнейших задач изобретения, согласно описанию на сайте Роспатента — предотвращение "прямого столкновения личного состава правоохранительных сил с участниками беспорядков", а в ходе московских протестов силовики нередко жаловались на полученные в результате борьбы с протестующими увечья — боевая новинка весьма актуальна.

Боевая машина представлена в двух комплектациях:

скоростной робот-"оперативник" для "поиска, преследования и задержания" отдельных нарушителей

и робот-"щитоносец" для блокировки больших групп людей и разделения "бесчинствующей толпы" (цитата из документации Роспатента) на части.

Знакомство стоит начать с более активной "ипостаси" боевой машины — робота-оперативника. Хотя в СМИ изобретение уже успели окрестить "черепахой", передвигается механический силовик со скоростью отнюдь не черепашьей: 50-60 км/ч. Уйти от такого явно будет непросто! Роботы вооружены качественными камерами и другими приборами для "распознавания и обездвиживания" протестующих и преступников. О том, какими именно "чудесами техники" оборудованы эти кибер-полицейские, обсудим ниже, а пока перейдём к более пассивной — но не менее грозной! — модели новых боевых машин: роботу-щитоносцу.

Главное отличие заградительных роботов — укреплённые на манипуляторах прочные щиты, которые благодаря особой конструкции могут накрепко сцепляться с щитами соседних машин. Устройства для сцепки активируются сразу при смыкании щитов — получается сплошная неразрывная стена, которую за счёт собственного сопротивления тяжёлых машин будет непросто обрушить. "Щитоносцы" берут не только силой: они бьют нарушителей током под высоким напряжением и распыляют раздражающие вещества (например, слезоточивый газ). Машины образуют заграждения с учётом окружающей местности: рельефа, домов, деревьев и газонов — благодаря специальной программе. Звучит как фантастика? Нет, это уже реальность!

Каково же техническое оснащение боевых "чудо-машин"? Как заявлено в патенте, роботы-силовики стреляют светошумовыми гранатами и гранатами со слезоточивым газом, выбрасывают ловчие сети, обливают нарушителей быстротвердеющей пеной, бьют электротоком под высоким напряжением, распыляют вещества-раздражители и пламягасящие вещества. Возможно, что в мирной ситуации их даже можно будет использовать в качестве пожарных? Хорошая идея!

Для комфортного передвижения и наблюдения за ситуацией роботов оснастили, кроме видеокамер, навигаторами, датчиками. Одарили электронную охрану и искусством красноречия — а точнее, динамиками для раздачи команд полицейским и вынесения предупреждений нарушителям.

Также роботы оснащены "манипуляторами с высокими силомоментными характеристиками" — вероятнее всего, чтобы разгребать и раздвигать препятствия на своём пути. Перевернуть или сломать роботов-оперативников проблематично: их корпусы-"панцири" полностью обтекаемы, не имеют выступов и скрывают все механизмы и даже гусеницы.

Что очень важно для прорыва в боевой технике, роботы не только обладают системой принятия решений, но и могут работать коллективно: как утверждается в патенте, в машины встроена программа для взаимодействия роботов по принципу "осиного" интеллекта.

Благодаря специальной конструкции гусеничных шасси роботы очень маневренные. Поэтому боевые машины могут с лёгкостью рассекать толпу, преодолевать препятствия и, как сообщают разработчики, "развивать скорость, превышающую скорость любого человека-пешехода или всадника на лошади" — несмотря на любые попытки помешать их движению.

Как же будут работать электронные полицейские, оказавшись в эпицентре конфликта?

Робот-щитоносец для Росгвардии

В случае с задержанием преступников и участников уличных беспорядков роботы приближаются к человеку и через динамики предлагают ему прекратить противоправные действия и/или оставаться на месте до прибытия правоохранителей. При неподчинении или попытке сбежать робот настигает нарушителя и обезвреживает его, накинув сеть или накрыв зарядом быстротвердеющей пены.

Чтобы остановить террористов, роботы по отдельности или в группах блокируют преступников и ограждают их щитами для обеспечения безопасности населения.

Панцирь, большую часть деталей, гусеницы и щиты предлагается изготавливать из композитных материалов — к сожалению, разработчиками не уточняется, каких именно. В любом случае использование композитов при создании боевых машин сейчас очень популярно, так как композитные материалы, не уступая в прочности металлической броне, весят намного меньше, а потому более маневренны. Бонус композитов — в том, что они не ржавеют и более устойчивы к давлению, чем простой металл.

В отношении питания боевые машины универсальны: в зависимости от ситуации могут работать и на "классическом" двигателе внутреннего сгорания, и на электрическом аккумуляторе, и даже на пневмоаккумуляторе — накопителе энергии, получающем энергию от сжатия газа!

Одним словом, разработанные учёными Кабардино-Балкарии технические новинки могут продуктивно патрулировать местность и предотвращать опасные ситуации, поддерживая безопасность и правопорядок. При этом обтекаемая форма машин позволит избежать травм людей при случайном столкновении.

Напоследок стоит отметить, что Росгвардии этот почти предновогодний подарок не понравился:

"Росгвардия не имеет отношения к разработке данного образца. Указанные работы не заказывались, так как такого рода продукция не представляет интереса для ведомства", — отметил официальный представитель правоохранителей Валерий Грибакин.

Дадим волю фантазии: может быть, на вооружении Росгвардии просто уже стоят схожие боевые машины, только ещё более совершенные и мощные? В этом случае потенциальным нарушителям порядка действительно стоит поостеречься, ведь мимо всевидящих и бесстрастных кибер-полицейских точно "никто не проскочит, никто не пройдёт"!

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