В России создали первого четвероногого робота и "черепаху" для разгона толпы

Группа инженеров из НИИ механики МГУ и проекта Voltbro разработали первого российского четвероногого робота. Почему эта разработка заслуживает особого внимания? Дело в том, что ранее такие роботы производились только зарубежными компаниями, в частности Boston Dynamics и Unitree Robotics. Однако они не смогли обрести популярности по причине слишком высокой стоимости и ограниченного функционала.

Робот-собака

Платформы для исследований

По большей части таких роботов (которых обычно относят к категории так называемых зоороботов) используют для исследовательских работ. Исследователи самостоятельно разрабатывают для них алгоритмы и улучшают аппаратную часть.

Так, в 2019 году специалисты Массачусетского технологического института построили роботизированную платформу Mini Cheetah, которую впоследствии использовали для исследований другие университеты. В течение двух лет на модели было отработано множество самых разных алгоритмов. Скажем, роботы научились выполнять обязанности собаки-поводыря для слепых, перепрыгивать через препятствия, а также приземляться на конечности, разворачиваясь в полёте, подобно тому как это делают кошки.

Недавно корпорация Xiaomi представила модель полноразмерного робота CyberDog стоимостью 1,5 тысячи долларов, а компания Kickstarter — миниатюрного робота Mini Pupper стоимостью от 479 долларов.

Российская "кошка"

Испытания зооробота

Российские разработчики тоже пошли по этому пути. Они видят свою задачу в том, чтобы построить платформу для отработки алгоритмов другими исследовательскими группами.

У робота массой около 15 килограммов классическое строение: каждая из его конечностей состоит из двух секций, способных передвигаться вдоль корпуса и поворачиваться вбок. В основании конечностей имеется по три больших электромотора общей мощностью более трёх киловатт.

Работа над проектом шла около двух лет. Пока робот умеет совершать только базовые действия. Например, машина может ходить с разной скоростью. Кроме того, в ходе испытаний робот сделал попытку подняться из лежачего положения, но это закончилось падением. Поэтому в настоящее время инженеры занимаются доработкой программного обеспечения прототипа.

"Черепаха" с электрошокером? Мы это не заказывали!

Изобретатель

Ещё одна недавняя российская разработка в области робототехники — гусеничный робот-"черепаха" для Росгвардии, предназначенный для разгона уличных беспорядков. Её авторами являются инженеры из Кабардино-Балкарского научного центра Российской Академии наук.

Быстроходный робот с обтекаемым корпусом высотой примерно по пояс взрослому человеку способен передвигаться со скоростью 50-60 километров в час. Предполагается, что он будет оснащён сеткомётами для задержания нарушителей порядка, электрошокерами, а также распылителями пены, содержащей раздражающие вещества. Также будет разработана ещё одна модель — "щитоносец", способный блокировать правонарушителей.

Понятно, что возможность практического применения подобных приспособлений создаёт много вопросов. Между тем руководство Росгвардии отрицает, что имеет к разработке какое-то отношение.

"Указанные работы не заказывались, так как такого рода продукция не представляет интереса для ведомства", — прокомментировали там.

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