Алексей Навальный стал обвиняемым по делу о создании ФБК*

Алексей Навальный стал обвиняемым по делу о создании Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ).

По информации СКР, Алексею Навальному предъявили обвинение по статье «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».

Как полагают следователи, обвиняемый создал организацию, выполнявшую функции иноагента, и руководил ею с 2011 года. Среди помощников Навального в СКР назвали Ивана Жданова и Леонида Волкова.

Сообщается, что участники организации распространяли в публикации с призывами к россиянам участвовать в несогласованных митингах в январе 2021 года. При этом обвиняемый знал, что проведение подобных мероприятий незаконно, а за участие в них предусмотрена административная ответственность.

Ранее СКР сообщил, о возбуждении в отношении Леонида Волкова и Ивана Жданова уголовного дела по статье «Сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации».

По версии следствия, фигуранты дела, возглавлявшие признанные экстремистскими ФБК и движение «Штабы Навального», 5 августа 2021 года разместили в интернете ролик, в котором заявили о продолжении своей деятельности и организовали сбор средств для ее финансирования.

Кроме того, подозреваемые рассказали, как перечислять деньги и криптовалюту, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей.

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