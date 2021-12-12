Церебральный сортинг: от каждого по способностям

Мало кто из людей одинаково склонен к разным дисциплинам. Кому-то в школе лучше даются математика и физика, кому-то — литература и иностранный язык. А кто-то любым общеобразовательным предметам предпочитает спорт. Однако согласно школьной программе приходится и задачки решать, и сочинения писать, и подтягиваться на турнике во время уроков физкультуры. А нужно ли это?

Известный российский профессор, доктор биологических наук Сергей Савельев разработал теорию так называемого "церебрального сортинга". В случае её практической реализации, обещает учёный, нам удастся построить гармоничное общество, в котором каждый сможет заниматься тем, что ему по душе.

Любимое и нелюбимое

Ни для кого не секрет, что лучше всего в жизни устраиваются зачастую не те, кто обладает различными талантами — к науке, искусству, музыке, литературе и проч., а те, кто умеет приспосабливаться к ситуации. При этом под предлогом разностороннего развития с нас ещё в детстве требуют, чтобы мы занимались нелюбимыми предметами. Считается, что надо уделять больше внимания тем вещам, которые у тебя не получаются, а не тем, в которых ты хорош.

К тому же нередко ребёнок имеет способности в сфере, где сложно заработать большие деньги. Например, прекрасно рисует или пишет стихи. Но родителям хочется для него "лучшей доли", и они заставляют его зубрить математику, чтобы он стал экономистом и нашёл денежную работу. Или мог открыть свой бизнес. Но если такой ребёнок вырастает и начинает заниматься "не своим" делом, то вряд ли он будет счастлив, даже хорошо зарабатывая.

Сортировка мозгов

Магнитно-резонансная томография

Профессор Савельев предлагает производить естественный отбор соответственно способностям того или иного человека.

Дело в том, что способности не рождаются сами по себе. Они зависят от строения нашего мозга. Мозг каждого из нас обладает своей уникальной нейронной структурой. Её можно незначительно скорректировать в течение жизни, но радикально изменить нельзя. И именно от этого нейронного "рисунка" зависит наша склонность к тому или иному виду деятельности.

Именно по причине разного устройства мозгов люди часто не понимают друг друга. Предприниматель не может уразуметь тонкостей мышления творческого человека и считает его чудаком и эксцентриком. А тот, в свою очередь, может считать его бездушным прагматиком.

Сегодня учёные уже знают, какие области мозга отвечают за научное мышление, какие за творческое, какие за социальное взаимодействие и т. п. По мнению Савельева, методы компьютерной томографии высокой точности вполне могут выявить потенциал индивида ещё в раннем возрасте. Скажем, если будет выявлена склонность к математическому анализу, следует отдать такого ребенка в математическую школу или класс (а учебные заведения все надо сделать профильными). А вот у другого хорошо развиты речевые центры, пусть изучает филологию или журналистику… В итоге все люди будут заняты именно своим делом и получать от этого удовольствие.

Насколько это реально?

Конечно, тут имеется масса нюансов. Во-первых, а что, гуманитариям точные и естественные науки вообще не понадобятся? Ну вряд ли так категорично. Наверное, всё же придётся изучать и математику, и физику, и химию, и биологию, но поверхностно — лишь те вещи, которые могут реально пригодиться в жизни.

Во-вторых, кто гарантирует общественную потребность в тех или иных специалистах? Вот учителя, или врачи, или менеджеры нужны всегда. А поэты или художники? Возможно, надо обучать каким-то прикладным дисциплинам в рамках этих творческих сфер, чтобы будущий творец смог заработать себе на жизнь. Скажем, копирайтера или дизайнера.

В-третьих, всё-таки мир, где людей подвергают селекции путём церебрального сортинга, это утопия. Или, скорее, антиутопия. Выходит, если, согласно сортингу, человек должен стать рабочим, ему уже не стать, к примеру, лётчиком? А как же права, а как же этика?

Хотя кто знает, может, в будущем эти принципы и впрямь в том или ином виде будут применяться — как минимум в системе профессиональной ориентации. Во всяком случае, сбрасывать церебральный сортинг со счетов пока точно не стоит.

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