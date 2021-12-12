EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

Церебральный сортинг: от каждого по способностям

Эврика » Гипотезы

Мало кто из людей одинаково склонен к разным дисциплинам. Кому-то в школе лучше даются математика и физика, кому-то — литература и иностранный язык. А кто-то любым общеобразовательным предметам предпочитает спорт. Однако согласно школьной программе приходится и задачки решать, и сочинения писать, и подтягиваться на турнике во время уроков физкультуры. А нужно ли это?

 

Известный российский профессор, доктор биологических наук Сергей Савельев разработал теорию так называемого "церебрального сортинга". В случае её практической реализации, обещает учёный, нам удастся построить гармоничное общество, в котором каждый сможет заниматься тем, что ему по душе.

Любимое и нелюбимое

Ни для кого не секрет, что лучше всего в жизни устраиваются зачастую не те, кто обладает различными талантами — к науке, искусству, музыке, литературе и проч., а те, кто умеет приспосабливаться к ситуации. При этом под предлогом разностороннего развития с нас ещё в детстве требуют, чтобы мы занимались нелюбимыми предметами. Считается, что надо уделять больше внимания тем вещам, которые у тебя не получаются, а не тем, в которых ты хорош.

К тому же нередко ребёнок имеет способности в сфере, где сложно заработать большие деньги. Например, прекрасно рисует или пишет стихи. Но родителям хочется для него "лучшей доли", и они заставляют его зубрить математику, чтобы он стал экономистом и нашёл денежную работу. Или мог открыть свой бизнес. Но если такой ребёнок вырастает и начинает заниматься "не своим" делом, то вряд ли он будет счастлив, даже хорошо зарабатывая.

Сортировка мозгов

Магнитно-резонансная томография
Магнитно-резонансная томография

Профессор Савельев предлагает производить естественный отбор соответственно способностям того или иного человека.

Дело в том, что способности не рождаются сами по себе. Они зависят от строения нашего мозга. Мозг каждого из нас обладает своей уникальной нейронной структурой. Её можно незначительно скорректировать в течение жизни, но радикально изменить нельзя. И именно от этого нейронного "рисунка" зависит наша склонность к тому или иному виду деятельности.

Именно по причине разного устройства мозгов люди часто не понимают друг друга. Предприниматель не может уразуметь тонкостей мышления творческого человека и считает его чудаком и эксцентриком. А тот, в свою очередь, может считать его бездушным прагматиком.

Сегодня учёные уже знают, какие области мозга отвечают за научное мышление, какие за творческое, какие за социальное взаимодействие и т. п. По мнению Савельева, методы компьютерной томографии высокой точности вполне могут выявить потенциал индивида ещё в раннем возрасте. Скажем, если будет выявлена склонность к математическому анализу, следует отдать такого ребенка в математическую школу или класс (а учебные заведения все надо сделать профильными). А вот у другого хорошо развиты речевые центры, пусть изучает филологию или журналистику… В итоге все люди будут заняты именно своим делом и получать от этого удовольствие.

Насколько это реально?

 

Конечно, тут имеется масса нюансов. Во-первых, а что, гуманитариям точные и естественные науки вообще не понадобятся? Ну вряд ли так категорично. Наверное, всё же придётся изучать и математику, и физику, и химию, и биологию, но поверхностно — лишь те вещи, которые могут реально пригодиться в жизни.

Во-вторых, кто гарантирует общественную потребность в тех или иных специалистах? Вот учителя, или врачи, или менеджеры нужны всегда. А поэты или художники? Возможно, надо обучать каким-то прикладным дисциплинам в рамках этих творческих сфер, чтобы будущий творец смог заработать себе на жизнь. Скажем, копирайтера или дизайнера.

В-третьих, всё-таки мир, где людей подвергают селекции путём церебрального сортинга, это утопия. Или, скорее, антиутопия. Выходит, если, согласно сортингу, человек должен стать рабочим, ему уже не стать, к примеру, лётчиком? А как же права, а как же этика?

Хотя кто знает, может, в будущем эти принципы и впрямь в том или ином виде будут применяться — как минимум в системе профессиональной ориентации. Во всяком случае, сбрасывать церебральный сортинг со счетов пока точно не стоит.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Когда учеба вымотала: учимся правильно отдыхать от умственной нагрузки
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Темы
Новости
Песков анонсировал ещё одну встречу Путина и Байдена
Песков: Байден не пугал Путина на переговорах
Песков рассказал о тональности переговоров Путина и Байдена
Глава СК Бастрыкин поручил доложить о неопознанном объекте в небе близ Сочи
Назарбаев назвал причины развала Советского Союза
Подведены итоги первого Всероссийского образовательного форума "Репутация"
Мясников предложил ввести страховку для вакцинированных от COVID-19
В Польше заявили о победе Путина над Байденом
Режиссёр Сокуров надеется, что Путин защитит его от уголовного преследования
Министр внутренних дел Украины уволит своего зама из-за ЧП на блокпосте
Последние материалы
Песков анонсировал ещё одну встречу Путина и Байдена
Церебральный сортинг: от каждого по способностям
Песков: Байден не пугал Путина на переговорах
Песков рассказал о тональности переговоров Путина и Байдена
Глава СК Бастрыкин поручил доложить о неопознанном объекте в небе близ Сочи
Назарбаев назвал причины развала Советского Союза
Подведены итоги первого Всероссийского образовательного форума "Репутация"
Новый канцлер Германии уже расстроил посла Украины
Мясников предложил ввести страховку для вакцинированных от COVID-19
Лукашенко развёл Литву на сотни миллионов евро
Популярное
Мир. Новости мира
Новый канцлер Германии уже расстроил посла Украины

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник уже успел разочароваться в новом канцлере Германии Олафе Шольце, который начал работать на посту главы германского правительства несколько дней назад.

Новый канцлер Германии уже расстроил посла Украины
Лукашенко развёл Литву на сотни миллионов евро
Прибалтика
Лукашенко развёл Литву на сотни миллионов евро
Шоу-бизнес
Макеевой стало плохо прямо на репетиции в театре
Мир. Новости мира
Польша выдвинула России ультиматум: "Или Европа, или против Европы"
Ирина Шлионская Церебральный сортинг: от каждого по способностям Ирина Шлионская Любовь Степушова Лукашенко развёл Литву на сотни миллионов евро Любовь Степушова Сергей Лебедев Россияне, мигранты и мутанты: заметки на отечественных манжетах Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Депутат Рады Геращенко заявила о недопустимости референдума по Донбассу
Экономика и бизнес
В МИД Британии призвали отказаться от российского газа "ради демократии"
Врач Аскаров описал признаки, предшествующие инфаркту головного мозга
Здоровье
Врач Аскаров описал признаки, предшествующие инфаркту головного мозга
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников