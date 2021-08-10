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Автор Игорь Буккер

Наводнение обнажило клад нацистов

Эврика » Открытия

Недавнее мощное наводнение в Германии, помимо почти 170 жертв и массы разрушений, привело к неожиданному открытию. Недаром всё, что грозит гибелью — праздник для историков и археологов. В крупнейшем городе Рурской области, где ущерб с трудом поддается оценке, была найдена редкая "капсула времени" времён Третьего рейха. В жилой постройке 19-го века оказался схрон нацистов.

hagen
Находка в Хагене

Неожиданная находка после потопа

По словам главы городского архива города Хаген (земля Северный Рейн-Вестфалия) Ральфа Бланка (Ralf Blank), речь идёт о "тоннах материалов" из местного отделения общества "Национал-социалистической народной благотворительности" (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt / NSV). Самые ранние находки датируются 1928 годом. С середины июля, когда Себастьян Юрцевен (Sebastian Yurtseven) в квартире своей тёти случайно открыл тайник, и до настоящего времени эксперты всё ещё тщательно изучают артефакты, которые находятся в десятке больших пластиковых ящиков.

После того, как вышедшая из берегов река Вольме (Volme) нанесла сильный ущерб жилищу тёти, племянник приступил к ремонту и, удалив лист гипсокартона, сначала вынул из образовавшегося отверстия газету 1945 года, а пошарив ещё рукой, наткнулся на множество разнообразных предметов и документов:

  • противогазы;
  • револьвер;
  • кастет;
  • портрет Адольфа Гитлера;
  • портрет императора Фридриха III;
  • партийные значки с изображением орлов НСДАП;
  • сотни писем с фронта и
  • организации "Национал-социалистическая народная благотворительность".

"У меня аж мурашки пошли по коже. Сначала я и подумать не смел, какая находка попала мне в руки", — поделился с журналистами учитель истории Юрцевен, передавший исторические ценности в местный архив.

Директор городского архива Бланк подозревает, что члены NSV поспешно спрятали документы, когда 14 апреля 1945 года американские войска вошли в Хаген. По мнению экспертов, благодаря этой находке историки получат ценную информацию о внутренней работе NSV, особенно когда многие официальные документы и архивы были либо уничтожены, либо спрятаны.

"Предположительно, предметы, в том числе типичная "фотография фюрера" и, что интересно, портрет императора Фридриха III, вероятно, были спрятаны там 14 апреля", — сказал в интервью Westfalenpost Ральф Бланк.

Опасаясь ареста, нацисты прятали материалы и документацию. После поражения Германии были окончательно распущены Национал-социалистическая рабочая партия и её подразделения, включая NSV.

Крайне скудные сведения о "Национал-социалистической народной благотворительности"

Эта благотворительная организация играла существенную роль в социальной политике Третьей империи. Основанная 18 апреля 1932 года как нацистская общественная организация, вскоре после прихода Гитлера к власти, 3 мая 1933 года, она поднимается до высот партийного подразделения НСДАП, т. е. оказывается призванной оказывать помощь в первую очередь партийным нацистам и членам их семей. В какой-либо помощи "расово чуждым" либо вовсе отказывали, либо обязывали оплатить расходы их родственников или общину. Во главе организации был поставлен (впоследствии оберфюрер и бригадефюрер СС) Георг Пауль Эрих Хильгенфельдт (Georg Paul Erich Hilgenfeldt).

плакат NSV
плакат NSV

Во время Второй мировой войны NSV занималось организацией полевых кухонь возле разрушенных воздушными налётами домов, эвакуацией населения, прежде всего стариков, детей и, при документальном подтверждении, беременных. Недовольство граждан вызывали поборы в фонд NVS, хотя большинство немцев высоко ценили деятельность этой организации. О коррупции среди части её функционеров в то время мало сообщалось.

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Редкая находка в г. Хаген: наводнение обнажило тайник нацистов
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Темы наводнение ральф бланк третий рейх себастьян юрцевен
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