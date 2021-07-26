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158 пропавших во время наводнения немцев уже не найдут - чиновники ФРГ

Мир » Европа

Спустя неделю после того как сильное наводнение обрушилось на Западную Европу, опустошив Германию, Бельгию и Нидерланды, немецкие официальные лица заявили об опасениях, что 158 человек, все еще числящихся пропавшими без вести, могут быть вообще не найдены.

158 пропавших во время наводнения немцев уже не найдут - чиновники ФРГ

Официально признаны погибшими в результате наводнений в Европе 205 человек:

  • на долю Бельгии приходится 32 погибших и 18 пропавших без вести;
  • остальные жертвы — в Германии: 173 погибших, о судьбе 158 ничего не известно.

Федеральное агентство по оказанию помощи в случае стихийных бедствий Германии заявило, что "очень маловероятно, что еще кто-то выживет".

По словам вице-президента организации Сабины Лакнер, спасательные службы продолжают прочесывать города, разрушенные наводнениями, в поисках потенциальных выживших, но "надежды, что кого-то найдут, уже нет".

Представитель немецкой метеорологической службы Андреас Фридрих, который неделю назад сказал CNN, что Германия "не видела такого количества осадков за 100 лет" в некоторых частях западной Германии, и предупредил, что в некоторых пострадавших от наводнения районах прогнозируется еще больше осадков.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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