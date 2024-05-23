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Олег Артюков
США, Европе и Китаю прогнозируют лидерство в производстве водорода

США, Европа и Китай могут стать лидерами в производстве водорода

2:51
Экономика

К концу этого десятилетия США, Европа и Китай станут лидерами в производстве водорода, обеспечив 80 процентов его мирового производства. Это станет возможным благодаря мерам государственной поддержки, включая налоговые льготы и субсидии, которые стимулируют развитие этой отрасли.

США, Европа и Китай могут стать лидерами в производстве водорода
Фото: commons.wikimedia.org by Spielvogel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По оценкам экспертов Bloomberg, к 2030 году ежегодные поставки водорода значительно увеличатся. А к 2050 году спрос на все виды водорода увеличится до 390 миллионов тонн.

К 2030 году США станут лидерами по производству водорода, на их долю будет приходиться 37 процентов от мирового производства. За США следуют Европа и Китай, чьи доли составят 24 процента и 19 процентов соответственно. В Европе наиболее заметными игроками в сфере производства водорода станут Великобритания, Нидерланды, Испания и Португалия.

Водород уже долгие годы используется в нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Однако ранее он, в основном, производился с использованием природного газа или угля, поэтому получил название "серый" водород.

"Голубой" водород также производится из природного газа (метана), но с обязательным улавливанием и последующей утилизацией выбросов углекислого газа в процессе производства.

"Зелёный" водород получают более экологичным способом — с помощью электролиза воды, при этом энергия для процесса электролиза обязательно поступает от возобновляемых источников, таких как солнечный свет или ветер, отмечает издание "Нефть и капитал".

В России план мероприятий по развитию водородной энергетики был утверждён правительством в декабре 2020 года. Задача по развитию водородной энергетики закреплена также в Энергетической стратегии РФ до 2035 года.

На данный момент доля России на мировом рынке производства водорода сегодня составляет около семи процентов, примерно пять миллионов тонн в год. Согласно концепции развития водородной энергетики, только объёмы экспорта водорода составят до 200 тысяч тонн в 2024 году и до 12 миллионов тонн к 2035 году.

Конкурентами Российской Федерации на экспортном рынке водорода будут ОАЭ, Саудовская Аравия, Австралия, Норвегия, Оман, также сделавшие ставку на производство и продажу водорода за рубеж. В гонку включаются Китай и Казахстан, прогнозируют эксперты.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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