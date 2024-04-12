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Олег Артюков
Греция не хочет отвечать за активы России в суде

Греция хочет убедиться, что за использование активов России не придётся отвечать в суде

2:27
Экономика

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в принципе поддерживает идею использования российских активов для помощи Украине. При этом он подчеркнул необходимость уверенности в том, что данный шаг не будет оспариваться юридически.

Греция хочет убедиться, что за использование активов России не придётся отвечать в суде
Фото: commons.wikimedia.org by Avij is licensed under public_domain

Мицотакис отметил, что Евросоюз продемонстрировал единство в поддержке Украины, включая выделение дополнительных финансовых ресурсов на сумму 50 миллиардов евро на четыре года.

Он также подчеркнул необходимость следить за странами, которые могут обходить санкции и оказывать поддержку России.

"Что касается заблокированного имущества, то в принципе мы поддерживаем идею использования либо процентов, либо даже его основного капитала для финансирования инициатив, которые мы предпринимаем на Украине. Нам просто нужно быть уверенными, что всё, что мы делаем, неуязвимо с правовой точки зрения и не поддается юридическому оспариванию в будущем", — цитирует Мицотакиса ТАСС.

По информации газеты Politico, европейские чиновники планируют обсудить инициативу использования замороженных активов РФ 12 апреля. А 15 апреля послы стран ЕС обсудят вопрос о судьбе этих активов, хотя окончательное решение может потребовать нескольких раундов обсуждений.

Ранее стало известно, что Брюссель не намерен передавать пять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов, которые были получены в 2022–2023 годах. В Евросоюзе их намерены придержать на случай судебных разбирательств.

А британская Financial Times сообщает, что США предложили предоставить Украине десятки миллиардов евро авансом, под залог будущих прибылей от российских государственных активов, которые заблокированы в западных странах.

Облигации за счет российских активов могут принести 30-40 миллиардов евро в следующие десяти лет и 50-60 миллиардов в течение 15-20 лет, заявил изданию один из европейских чиновников.

Правда, возникли сомнения относительно того, а как быть, если конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован через пару лет. И, соответственно, активы будут разморожены.

На этот случай предполагается, что гарантии могли бы дать правительства западных стран. Но вот согласятся ли они брать на себя обязательства по поводу оплаты этих облигаций, этот тоже большой вопрос.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы греция евросоюз
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