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Олег Артюков
Плохая идея — NYT о том, почему для США опасна конфискация российских активов

NYT объявила плохой идеей конфискацию российских активов

3:50
Экономика

Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон выдвинул идею нового законопроекта, известного как Закон о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев (REPO), сообщает The New York Times (NYT).

NYT объявила плохой идеей конфискацию российских активов
Фото: commons.wikimedia.org by Creator:Michael Marcovici is licensed under Commons, the free media repository

Этот закон предполагает возможность для президента США Джо Байдена конфисковать замороженные валютные резервы России и направить их на помощь Украине. В сотрудничестве с европейскими странами, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Политически это имеет потенциальную выгоду. С момента начала конфликта на Украине США и их союзники потратили более четверти триллиона долларов, однако без значительного результата.

И сейчас поддержка американских налогоплательщиков резко снижается, вне зависимости от их политических взглядов.

На данный момент идея использования государственных средств для финансирования Украины вызывает осуждение среди республиканцев в конгрессе. Они задаются вопросом: не является ли более приоритетной защита границы с Мексикой?

В то время как Закон о конфискации валютных резервов "предъявит России счёт", как выразилась группа ученых из Брукингского института. Сам Майк Джонсон описал этот законопроект как "чистую поэзию". Идея кажется заманчивой, говорится в материале NYT.

Но эта идея плохая, подчёркивает издание. Ибо "в любой свободной стране" конституция предусматривает осторожное отношение к действиям правительства, которые не сопровождаются сбором налогов.

Это обосновано, поскольку налоги и ответственность идут рука об руку, говорится далее. Если граждане не оплачивают государственные меры напрямую через налоги, они оплачивают их иными способами, например, беря на себя долги или предоставляя чрезвычайные полномочия корпорациям или другим частным интересам.

Доллар, пожалуй, является одним из самых ценных активов, имеющихся в распоряжении США. Способность контролировать мировую экономику определяется, в значительной степени, тем фактом, что международные торговые операции осуществляются в американской валюте. Это снижает издержки и облегчает финансовое бремя. Кроме того, это даёт властям США возможность увеличивать долг до уровня, непредставимого для других стран (в настоящее время он составляет 34 триллиона долларов).

Если Россия, Китай и другие "дипломатические соперники" придут к выводу, что их долларовые активы уязвимы, и они больше не могут доверять американской валюте как средству обмена, то США как раз и столкнутся с невиданным уровнем долга в 34 триллиона долларов.

"Сохранение преимуществ в качестве резервной валюты зависит от нашего поведения: будем ли мы авторитетными и нейтральными хранителями чужих активов или нет. И если мы начнем использовать чужие деньги в своих интересах, ситуация может измениться", — говорится в материале The New York Times.

Отметим, что про риски конфискации российских активов много говорили и ранее, особенно в европейской прессе. Именно в Европе выступают против этой идеи, во всяком случае пока что. Поскольку видят в этом угрозу для евро. Которое, между тем, не идёт ни в какое сравнение с долларом, если говорить о роли как резервной валюты.

Как видим, теперь об этом рассуждают и в США. Хотя именно Вашингтон называют одним из главных лоббистов идеи конфискации российских активов. Как и Лондон, кстати.

На днях британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания и США добились прогресса в вопросе передачи замороженных активов России Украине, соответствующие предложения будут представлены на саммите Группы семи летом. Тогда, вероятно, и станет понятно, будут ли европейцы и дальше возражать против этой идеи.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы доллар
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