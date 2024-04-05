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Олег Артюков
Новые санкции Японии и в самом деле удивили

Япония обескуражила новыми санкциями против России

2:23
Экономика

Япония объявила о новых антироссийских санкциях. И надо сказать, произвела впечатление. Вот, например, что касается поставок труб для газо- и нефтепроводов. Дело в том, что Россия давно их в Японии не покупает. 

Япония обескуражила новыми санкциями против России
Фото: commons.wikimedia.org by GordonJ86 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно сообщению министерства экономики, промышленности и торговли Японии, с 17 апреля вступают в силу ограничения на экспорт 164 видов товаров, включая трубы для газо- и нефтепроводов

По словам аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, наша страна давно уже достигла импортозамещения в секторе трубопроводной промышленности.

Эксперт подчеркнул, что сейчас Россия полностью обеспечивает себя подобными трубами самостоятельно и не импортирует их из Японии.

Он отметил, что в прошлом, во времена СССР, трубы для газо- и нефтепроводов действительно приобретались в европейских странах и Японии. Но сейчас вся необходимая продукция производится в России, сообщает РИА "Новости".

Этот процесс импортозамещения начался ещё в советские времена, но получил значительное развитие в период строительства крупных газо- и нефтепроводов. Таких, например, как "Северный поток" и "Южный поток".

Строительство этих магистралей дало стимул развитию отечественной трубопроводной промышленности. Заказы на трубы обеспечили работу предприятий и позволили им модернизировать своё производство, что в конечном итоге привело к полному импортозамещению в данной сфере.

И это был важный шаг в обеспечении энергетической безопасности страны и сокращении зависимости от импорта. 

А вот политолог Марат Баширов считает, что Россия должна отреагировать на новые санкции Японии.

"Если я правильно помню, то значительную часть газа Япония получает с Сахалина. Адекватный ответ очевиден. Умножить цену поставки в разы", - написал он в своём telegram-канале.

Японское правительство действительно не отказывается от участия в проектах по газо- и нефтедобыче на Сахалине. В Токио подчёркивают, что поставки газа с сахалинских месторождений играют важную роль в балансировке импорта этого энергоресурса.

При этом японское правительство ввело уже несколько пакетов антироссийских санкций. Из-за этого были прекращены переговоры по заключению мирного договора между Россией и Японией.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы япония сахалин
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