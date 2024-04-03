В странах СНГ отказываются от карт "Мир". Что при этом говорят

Банки стран СНГ не хотят обслуживать карты "Мир". Как они это объясняют

3:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банки стран СНГ отказываются от обслуживания карт российской платёжной системы "Мир". В общем-то, объяснение одно — нежелание попасть под вторичные санкции Запада. Но есть нюансы.

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Вот, например, что говорят в Нацбанке Казахстана. Там заявили, что не вмешиваются в операционную деятельность банков страны и не дают рекомендации относительно обслуживания карт российской платежной системы "Мир".

"У нас позиция такая: мы как банк первого уровня не вмешиваемся в операционную систему банков второго уровня. Банки как коммерческие субъекты самостоятельно принимают решения об участии в той или иной платежной системе. Это их коммерческие интересы, экономическая целесообразность. Они сами просчитывают свои риски и выгоды, имея комплаенс-службы", — цитирует РИА "Новости" заявление пресс-службы Нацбанка Казахстана.

Несмотря на отсутствие рекомендаций со стороны регулятора, некоторые крупнейшие банки Казахстана уже приняли решение отказаться от обслуживания карт "Мир".

Один из таких банков — Halyk Bank ("Народный банк"), который прекратил обслуживание карт платёжной системы с 27 февраля. Сотрудники банка подтвердили эту информацию, но не уточнили причины, ограничившись лишь утверждением о "санкциях", введенных Западом против России.

Ещё один крупный игрок на рынке — "Центркредит", также прекратил работу с картами "Мир" с начала текущего года.

В то время как некоторые банки отказываются от сотрудничества с платёжной системой "Мир", другие — например, ВТБ — продолжают обслуживать её карты в Казахстане.

Тенденция к отказу от сотрудничества с платёжной системой "Мир" наблюдается не только в Казахстане. Например, Национальная система платёжных карт (НСПК) получила уведомление от системы Киргизии "Элкарт" о прекращении работы с картами "Мир" с 3 апреля. Все банки Киргизии во избежание вторичных санкций прекратили обслуживание российских карт "Мир", сообщил межбанковский процессинговый центр.

Возможность переводов между банками РФ и Киргизии после отключения карт "Мир" сохранится, сообщили в Нацбанке республики.

Решение о прекращении работы с картами "Мир" было принято и платёжной системой Армении. Причиной также указан риск вторичных санкций.

Банк России уже реагирует на уменьшение числа банков, обслуживающих карты "Мир" за рубежом. Первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова заявила, что российский регулятор рассматривает вопрос о расширении банкоматной сети в странах, где отказались от карт данной платёжной системы.

Стоит заметить, что представители властей государств СНГ ранее заявляли о том, что будут соблюдать санкции, которые Запад вводит в отношении России. Так что происходящее с картами "Мир" укладывается в логику этих заявлений.

С другой стороны, Россия для многих этих стран является ведущим торгово-экономическим партнёром. И нельзя сказать, что власти этих государств этот факт игнорируют. По крайней мере, неоднократно звучали заверения о важности сохранения и развития существующих отношений.