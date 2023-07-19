Пытаясь защититься от рисков падения цен на нефть, Саудовская Аравия ставит Соединённые Штаты в позицию заложника экспортёров сырья, говорится в материале американского агентства Bloomberg.
Отмечается, что королевство перешло к стратегии более рискованных инвестиций. Её цель заключается в обеспечении более высокой доходности по активам, чтобы нивелировать удар по бюджету из-за более дешёвой нефти.
До 2017 года Саудовская Аравия предпочитала вкладывать нефтедоллары в госдолг США и наличность. Однако сейчас в Фонде национального благосостояния Королевства соотношение долей увеличилось в пользу вложений, которые в материале названы "рискованными". Это, в первую очередь, акции зарубежных компаний.
Американский госдолг и наличные, стало быть, активы куда более надёжные.
И как считают в Bloomberg, такое изменение в поведении Эр-Рияда может на первом этапе привести к росту рыночных процентных ставок в США. За этим последует удорожание обслуживания американского госдолга, что в свою очередь приведет к финансовому кризису сначала в самих Штатах, а впоследствии — и в мире.
Картину агентство рисует безотрадную, но всё-таки представляется, что далёкую от реальности. Едва ли действия властей Саудовской Аравии способны стать причиной финансового кризиса в США. Это, всё ж таки, совокупность многих факторов. И в первую очередь, это политика самих американских властей.
Но вообще надо отметить, что отношения между Саудовской Аравией и США за последние годы действительно заметно охладели. В Вашингтоне постоянно подчёркивают, что будут обращать самое пристальное внимание на ситуацию с правами человека в Королевстве. Властям Саудовской Аравии, понятное дело, такой подход едва ли мог понравиться.
Королевство активно развивает сотрудничество с Россией и Китаем. Что, в свою очередь, очень не нравится Вашингтону. Когда в прошлом году американская администрация пыталась убедить власти Саудовской Аравии увеличить добычу нефти, то из этого ничего не вышло.
А в этом году саудиты взяли на себя обязательства по добровольному сокращению добычи нефти, чтобы поддержать цены на неё.
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