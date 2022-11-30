Главный ресурс России не чернозём, а торф, и его нужно беречь

Хорошо известно, что наравне с рабами из России и Украины в годы Великой Отечественной войны гитлеровцы железнодорожными составами вывозили с Украины плодородный чернозём. Сегодня продажа земли на Украине узаконена для всего мира, и, соответственно, рынок сельхозугодий стал доступен для всех, кто имеет деньги.

Ветераны нередко говорили о вывозе с нашей территории плодородного слоя почвы. А ещё отмечают, что и нынешние наследники Третьего Рейха опять обратили внимание на украинский чернозём. Погода и почва сегодня — "статус-кво", так что Украина, которая всё так же находится, как и сотни лет назад, между Россией и Польшей, до сих пор для некоторых является хлебной житницей и донором плодородной почвы.

Торф — и житница, и кузница

Русские аграрии всегда считали, что чернозём — это главное национальное богатство, которое неизмеримо выше богатств Урала, Кавказа и Сибири. Нет тех цифр, какими можно было бы оценить силу и мощь царя почв, нашего русского чернозёма. Он был, есть и будет кормильцем России, говорили они. Весь XX век чернозёмные земли, составлявшие небольшую территорию площади страны, всегда обеспечивали зерном не только царскую, но и Советскую Россию. А при случае, и Европу.

Если чернозёма в стране маловато, то торфа — достаточно. Иначе бы в жаркую пору не тревожили нас МЧС новостями о пожарах торфяников в той же Шатуре. А тамошние пожары — всем векам пожары: Москва в дыму, почва горит под ногами, но многомиллионный (по годам) торфяной слой даже через столетия ещё даёт нам жизнь.

Хоть и говорят, что якобы на Руси не любили болото, неправда. Болота есть и будут. А когда этот слой истощится, появится чернозём, который является, поверьте, по цене (пшеничку — любите?), ниже русского торфа.

С возвращением "капитализма" понимающие люди обратили внимание на торф. Чернозём вывозить сложнее. И, в отличие от Украины, мы пока ещё храним это богатство в нашей земле. Из болота, где есть торф, можно делать деньги, уже не первый год считают сведущие бизнесмены.

Кстати, торф ещё называют молодым углём, который давно привлекал европейцев. Аккумулированная за миллионы лет энергия разложившихся растений и когда-то живых организмов давала хороший обогрев. При Петре I отапливали торфом кораблестроителей в Воронеже, а в годы войны его активно использовали на оружейных заводах также в качестве топлива. Сейчас, при наличии нефтепродуктов, его можно скорее назвать аграрным "золотом". Без торфа нет плодородного слоя, а значит, и жизни нет.

Дачники или крестьяне прекрасно знают, что плодородный грунт востребован всегда. Именно на них и рассчитан прибыльный и перспективный бизнес добычи торфа. К тому же, отмечают люди знающие, торф — суперальтернатива дорогостоящему привозному чернозёму. Производство такой почвы основывается на неоднократном смешивании и измельчении указанных выше компонентов, что обеспечивает получаемому сырью высокую проницаемость влаги и воздуха. Такой грунт считается универсальным и отлично подходит для огородничества, садоводства, цветоводства и обогащения любых земель.

До русского торфа руки у гитлеровцев не дотянулись

Конечно, когда в крупных масштабах производственный процесс начинается с добычи торфа и разработки месторождения, сразу думают о том, а что же остаётся нам — камень и глина? Это уже другая сторона бизнеса, о которой должно думать государство. Но нередко прибыль перевешивает мысли о будущих поколениях страны. "После нас, хоть потоп", — говорил французский король. Но во Франции нет торфа. Он есть у нас.

Те, кто занимается добычей и переработкой торфа, утверждают, что этот бизнес в мире является высокорентабельным и перспективным. Рентабельность производства колеблется в среднем от 30 до 40 процентов годовых. Тем более, торф может использоваться в различных областях народного хозяйства:

в сельском хозяйстве,

химии,

медицине,

нефтепереработке,

экологии,

топливной промышленности.

Правда, опять всё чаще говорят об использовании его в качестве топлива. Например, стоимость 1 Гкал, полученной от сжигания торфа, ниже, чем у всех других видов топлива кроме газа. Но торф, в первую очередь, это живое удобрение для нашего питания. Споры о том, что важнее — пища или тепло, оставим для Армагеддона.

Россия имеет oгpoмныe ресурсы торфа. По прогнозам, более 200 миллиардов тонн, которые составляют более половины мировых запасов и обеспечивают нам первое место. Также отмечается, что в России запасы торфа, на фоне нефтегазового бума, мало используются. Вероятно, это хорошо. А то бы и это чёрное "золото" исчезло в руках наших олигархов.

И ещё раз — не было бы торфа, не было бы чернозёма. Можно только догадываться, сколько бы немцы вывезли не с Украины, а из той же Воронежской или Липецкой областей. В последней я бывал и видел, как "чернела" земля после дождя. Земля была "жирной". Как несколько веков назад, так и, надеюсь, останется до ближайших веков.

А то, что торф — предмет востребованный, говорили в западных СМИ, где отмечалось, что в Европе наблюдается сокращение добычи торфа. А значит, и повышение цен на этот вид сырья. Мне же, когда речь идёт о торфе, как об удобрении, никак непонятна позиция руководства нашей страны, которое "готово бесплатно передать развивающимся странам удобрения, заблокированные в портах Европы из-за санкций". А чем наши граждане хуже этих стран, отдайте эти удобрения нам. И на перевозке сэкономите. А также сэкономите плодородный слой России.

И ещё раз: помните, Россия обладает 60% мировых запасов торфа. И, в первую очередь, это не решение проблем энергетики, а исключительно повышение плодородности почвы. Фрицы это хорошо понимали.

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