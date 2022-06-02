Борис Кулик объяснил, почему отключение от SWIFT – это совсем не страшно

Отключение Сбербанка от системы международной системы межбанковских операций SWIFT, которое согласовано странами Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, будет иметь неприятные, но некритичные последствия для Сбера.

Ему будет сложнее проводить зарубежные операции. Но и только.

Для российских клиентов банка "внутри страны" не изменится ровным счётом ничего. Почему — в интервью Pravda. Ru рассказал начальник отдела финансового просвещения Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Борис Кулик.

По его словам, страхи по поводу того, что деятельность банка будет как-то парализована или перестанут работать карты Mastercard и Visa, абсолютно не обоснованы:

"Очень важно понимать, что система SWIFT по сути — это просто финансовый мессенджер, то есть, банки в нем обмениваются сообщениями о том, что некий Вася перевел некую сумме некоему Диме, или ООО "Ромашка" ООО "Лютик" перевели деньги. То есть сами денежные потоки на данной системе никоим образом не завязаны, только информация о денежных переводах. С 2014 года в Российской Федерации действует свой финансовый мессенджер, который называется СПФС (система передачи финансовых сообщений), к которой подключены более 80 банков, в том числе и зарубежные, заинтересованные работать с Российской Федерацией, присутствовать на нашем рынке. И все они осуществляют деятельность, независимо от этой самой системы SWIFT. Поэтому отключение от системы SWIFT тех или иных коммерческих банков никаким образом не сказывается на их операционной деятельности: они продолжают точно также передавать всю информацию через СПФС,

все деньги, которые находятся на картах и на счетах остаются доступны потребителям,

вы в любой момент можете открыть вклад, снять деньги с вклада — всё без проблем, — пояснил финансист.

Осторожно: мошенники

Борис Кулик обратил особое внимание на то, что история с отключением российских банков от системы SWIFT раскручивается во многом мошенниками, которые всегда используют актуальную информационную повестку:

"Когда приходит информация, что планируется очередной пакет санкций, планируется отключение того или иного банка от системы SWIFT, естественно, мошенники не могут не воспользоваться этим, и начинаются звонки, в которых человеку говорят: "Вот сейчас вашу карту заблокируют, вы останетесь без денежных средств, поэтому срочно переводите их на безопасный счет" и вот что-то такое. Либо еще мне очень нравится вариант, когда предлагают назвать номер карты, фамилию, имя владельца карты, срок действия, обязательно код три цифры с обратной стороны карты, чтобы включить карту в "белый список".

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