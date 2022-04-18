Набиуллина: к российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные компании

К российской Системе передачи финансовых сообщений, которая стала аналогом SWIFT, присоединились уже свыше 50 иностранных организаций. Об этом заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Банк России начал разрабатывать альтернативный ресурс для обмена финансовыми сообщениями в связи с возможным отключением от SWIFT российских экономических институтов.

"Сейчас пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из 12 стран", — подчеркнула Набиуллина, выступая на заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению годового отчёта ЦБ за 2021 год.

Ранее главный экономист японского банка "Мидзухо" Дайсукэ Каракама сообщил, что западные страны специально затягивают отключение России от международной системы платежей SWIFT. По его словам, такая ситуация пошатнёт гегемонию доллара, ведь власти РФ находят способы отказа от использования американской национальной валюты при международных расчётах.