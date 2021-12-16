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Автор Ирина Гусакова

Через танцы к звёздам: как экс-чиновница пилит деньги на олимпиаде

Экономика » Правила игры

Знакомьтесь, Надежда Ерастова. В недавнем прошлом заместитель Министра спорта (в какой момент в СМИ даже муссировалось, что она заменит экс-министра Колобкова, чего, слава Богу, не случилось), а до этого заместитель московского Департамента спорта.

Через танцы к звёздам: как экс-чиновница пилит деньги на олимпиаде

Свой путь Надежда Викторовна начинала в системе внутренних дел. Потом долгое время работала в администрации Норильска, даже целый год побыла мировой судьей. Но потом на её небосклоне зажглась счастливая звезда и её переводят в Москву и сразу на должность замруководителя Москомспорта.

В Москве госпожа Ерастова развернулась. Первый свой бизнес-проект она построила на юридических услугах для родного спортивного департамента. В это же время Ерастова занимала должность вице-президента Всероссийской федерации акробатического рок-н-ролла (ВФТСАРР). И начинает выстраивать чёткую вертикаль, убирая всех сильных руководителей региональных федераций, при этом часть федераций была закрыта и переведена в разряд отделений по виду спорта.

Одна из причин, почему в свое время мадам Ерастову убрали из отечественного Минспорта "по собственному желанию", стало как раз совмещение работы в Минспорта и в ВФТСАРР. При этом Ерастова никогда не занималась танцевальным спортом, что всегда вызывало недовольство со стороны специалистов.

После увольнения из Минспорта Ерастова смогла вплотную заняться выстраиванием собственной бизнес-империи, основой которой как раз стала федерация танцевального спорта. Еще будучи работником Москомспорта она стала продвигать проект по детскому тестированию "Стань чемпионам".

Так в октябре 2018 года на свет появился приказ Минспорта №866, который закрепил за неким АНО "Стань чемпионом" статус федеральной экспериментальной площадки.

Чтобы уйти от контроля за спонсорскими средствами выделяемыми федерации танцевального спорта Ерастова переводит все финансовые потоки с федерации на свои организации создав группу аффектированных кампаний:

  • АНО "Стань чемпионом",
  • КРОО "СК" Стань чемпионом",
  • ООО НТЦ "Стань чемпионом",
  • Фонд "Стань чемпионом",
  • ООО "Чемпион-Медиа" и другие.

Совокупный оборот этих организаций только в 2020 году составил 1,5 млрд рублей.

При этом среди учредителей этих организций, согласно открытым данным, числятся уже известная ВФТСАРР и Пермяков Вадим Евгеньевич.

Пермяков Вадим Евгеньевич в недавнем прошлом заместитель министра спорта Краснодарского края. В 2018 году в Краснодаре к господину Пермякову возникли вопросы со стороны правоохранительных органов и Ерастова "спасла" его. Сейчас же господин Пермяков исполнительный директор ВФТСАРР и сожитель Ерастовой.

За свое спасение в 2018 году он обязался обеспечить ей выделение земельного участка в Краснодарском крае для строительства спортивного комплекса. В 2020 году у "Стань чемпионом" на балансе "случайно" появляются две турбазы в Краснодарском крае в Геленджике и Краснодаре. При этом все пожертвования от Газпромбанка, Норникеля и других компаний начали по факту использоваться не для развития танцевального спорта, а на строительство собственности для Надежды Викторовны. При этом среди учредителей аффилированных компаний среди прочих оказался в том числе сотрудник Газпромбанка — Андрей Серов.

Пиком развития фонда, становится закупка оборудования для проекта "Стань чемпионом". Так Минпромпторг закупил 112 комплексов для регионов почти на 400 млн рублей.

В настоящий момент большинство комплексов не работает, так как средства выделенные на обеспечение их работы так же как и спонсорские средства выделяемые федерации спортивных танцев сейчас идут на строительство для себя спортивного комплекса в Краснодарском крае. Но даже не смотря на это, стройка регулярно сталкивается со значительными трудностями. Есть проблема с не погашенными кредитами.

Понимая что Ерастову в ближайшее время могут снять с руководства федерации (в связи тем что внутри федерации как спортсмены, так и ключевые спонсоры ВФТСАРР недовольны ее работой) она готовит Пермякова в качестве своего приемника. В 2020 году даже была попытка ввести господина Пермякова в состав международной федерации, что вызвало раздражение представителей зарубежных федераций, как неприкрытая попытка, ввести не профессионала и своего любовника в состав международного органа. В результате Россия не обрела там представительство. Поэтому пока все проверяющие органы спят, Минспорт готовится к олимпиаде, Ерастова продолжает строить свою бизнес-империю.

Темы бизнес мошенничество
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