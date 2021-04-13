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Автор Олег Артюков

Россия рискует "навсегда отстать" от технологических лидеров. Без вариантов?

Экономика

Россия остаётся малозаметным участником рынка передовых производственных технологий и рискует "отстать навсегда" от технологических лидеров. Об этом говорится в аналитическом докладе, подготовленном учёными из Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

Россия рискует "навсегда отстать" от технологических лидеров. Без вариантов?

"Опаздывающие производители"

Передовыми производственными технологиями в докладе названы те, что могут до неузнаваемости изменить глобальное производство:

  • электроника,
  • оптоэлектроника,
  • информационно-коммуникационные технологии,
  • биотехнологии,
  • робототехника и другие.

Наиболее активными участниками рынка производственных технологий, по мнению авторов доклада, являются Германия, Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Чехия, Венгрия и Вьетнам.

Ещё одна группа государств названа "окружением лидеров". К ним отнесены Великобритания, Франция, Канада, Австрия, Дания. "Двигающие мировую технологическую границу", или лидеры по патентам в области производственных технологий, — Корея, Япония, Швеция, Израиль и Финляндия.

К числу "догоняющих производителей", которые интенсивно используют производственные технологии для собственных нужд, отнесены Польша, Румыния, Словакия, Таиланд, Филиппины, Мексика, ОАЭ и Китай.

К "опаздывающим производителям" исследователи отнесли 35 стран, в том числе Россию, Бразилию, Индию, Казахстан и другие.

По мнению авторов доклада, у России сейчас два пути: либо навсегда застрять среди "отстающих", либо переместиться в группу "догоняющих". В исследовании отмечается, что на текущий момент Россия находится на окраине глобального производства, являясь лишь поставщиком сырья и полуфабрикатов.

В докладе отмечается, что доля России в мировом экспорте продукции передового производства с 2002-го по 2018 год находилась на уровне 0,2-0,5 процента, в мировом импорте — 0,3-1,6 процента. А высокотехнологичная продукция из России — это в основном ядерные, военные и аэрокосмические технологии.

Всё не так уж и плохо

Ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Владимир Васильев считает, что если говорить о конкретных показателях, то авторы доклада не преувеличивают.

"Но на самом деле, если посмотреть чуть-чуть глубже, то ситуация не такая плачевная. Потому что многие российские компании находятся не в нашей юрисдикции. В разных странах — в европейских странах или в Соединённых Штатах — несмотря на то, что люди работают здесь", — сказал Владимир Васильев "Правде.Ру".

"Поэтому если говорить о чисто российской юрисдикции компаний, то это правда. Но если посмотреть чуть-чуть глубже… Не буду называть крупные компании, которые мы знаем, которые находятся в юрисдикции других стран и в которых работают именно российские исследователи, разработчики и т. д. Речь идёт о бизнес-климате, который надо улучшать именно в России. Я не имею в виду налоги, я имею в виду именно стабильность работы бизнеса", — сказал ректор Университета ИТМО.

По мнению Владимира Васильева, Россия входит в пятёрку ведущих государств в сфере IT-разработок. В качестве примера он назвал Telegram, "поисковые системы, которые работают в Mail и в "Яндексе".

"Ни одна европейская страна не имеет этих вещей", — подчеркнул эксперт.

Ещё один пример — вакцина от коронавируса "Спутник V". Её не пускают на рынки некоторых государств, но это политика, отметил Владимир Васильев. Эксперт ещё раз подчеркнул, что если проанализировать ситуацию, то для России она не настолько уж и плохая.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы технология конкуренция владимир васильев
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