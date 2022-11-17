Север Москвы застраивают школами и детсадами по новым стандартам

В Северном округе Москвы продолжают активно строить школы и детсады.

Школа №771 г. Москвы

В начале сентября здесь открыли учебные корпуса на улице Смольной и в Малом Песчаном переулке на 650 школьников. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале. На этой неделе в округе открыли учебный корпус на 250 мест на улице Софьи Ковалевской. Скоро будет введена в эксплуатацию школа в Бескудниковском районе и детсад в Ховрино с развивающей зоной и площадками для игр и спорта.

Всего в столице с начала года по октябрь появилось 15 новых школ и 25 детсадов, причем, большую их часть построили инвесторы. В планах властей на 2022-2024 годы — строительство еще 160 новых зданий. Учебные и дошкольные учреждения оснащают всем необходимым: там есть актовые и спортивные залы, просторные коридоры, лаборатории, а в классах установлено самое современное оборудование.

Например, компания "Донстрой" с начала года передала городу три объекта. В ЖК "Символ" был построен новый детсад. Кроме групп для детей, в здании устроили пространство для развивающих занятий, медкабинет и столовую. А вокруг на благоустроенной территории разместили 14 игровых площадок с безопасным резиновым покрытием, теневыми навесами и игровым оборудованием.

В ЖК "Сердце Столицы" 1 сентября была открыта школа площадью более 7 тыс. кв. м, где обустроили 20 учебных классов, IT-полигон, лабораторные комнаты и библиотеку с читальным залом. Для занятий физкультурой и танцами в школе предусмотрен зал с витражным остеклением в пол и станками из натурального дерева. А спортблок включает футбольное поле с натуральным покрытием. В школе также есть медицинский блок и столовая с собственной кухней полного цикла на 250 человек.

К организации детского питания во всех столичных школах подходят с особым вниманием. Сегодня наиболее к обслуживанию школьных столовых и пищеблоков детских садов привлекают частные компании, в которых работают профессиональные повара и технологи. Они следят за составом и качеством детских блюд.

Столовые тоже оборудуют по особым стандартам, оснащая новой техникой: холодильниками, пароконвектоматами, электроплитами, варочными котлами. Комбинаты закупают продукты для готовки только у проверенных поставщиков, но в то же время регулярно проводят собственные лабораторные исследования товара. Непосредственно в школе готовые блюда проверяет бракеражная комиссия. Периодически проверки, как плановые, так и внеплановые, устраивают сотрудники Роспотребнадзора и МосГИК. Дополнительно проконтролировать деятельность столовой может и родительская общественность. Стоит отметить, что комбинаты сегодня придерживаются политики открытости и приглашают родителей школьников попробовать блюда, которыми кормят детей.

Модернизация касается не только технического наполнения пищеблоков, но и обеденных залов. Фишка московских школьных столовых — проект "Мой школьный ресторан", который действует с 2013 года. Сейчас эту идею перенимают в регионах. В рамках проекта столовые оформляют в определенную тему. Например, в школе №2010 создали ресторан "Зазеркалье" по мотивам произведения Льюиса Кэррола "Алиса в стране чудес", расписав стены изображениями с героями книги. Как рассказали в департаменте образования и науки, проектом ресторана занимались старшеклассники. Они тщательно продумали и нарисовали план, а ученики инженерного предпрофессионального класса сделали 3D-макет.

Также московские школьники поучаствовали в составлении меню: с 1 сентября оно обновилось в соответствии с их пожеланиями. В меню добавили любимые детьми топпинги из сгущенки и ягодного варенья для каш, фишболы вместо обычных рыбных котлет, наггетсы, куриный бульон, соусы. Главной особенностью стала возможность выбора. Например, в школе №1253 появилось аж 11 вариантов первых блюд. Кроме того, в школах повсеместно начали внедрять салат-бары со свежими овощными нарезками, из которых дети опять же могут выбирать то, что нравится.

Сегодня организация детского школьного питания в Москве считается эталонной. Об этом можно судить и по выводам Роспотребнадзора. В прошлом году ведомство проверило более тысячи школ столицы, отобрав пробы готовых блюд, и не нашло никаких нарушений.