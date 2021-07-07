EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Курорт "Роза Хутор" и ИД Мещерякова выпустили новую книгу об истории Кавказа

Культура » Литература

Важным пунктом Программы устойчивого развития, принятой "Роза Хутор" в 2018 году, является сохранение культурного наследия Кавказского Причерноморья. Для просветительской работы в этом направлении курорт инициировал специальную издательскую программу, в рамках которой публикуются уникальные материалы по истории и этнографии региона.

Курорт "Роза Хутор" и ИД Мещерякова выпустили новую книгу об истории Кавказа

Сегодня курорт и издательство готовы представить новый совместный проект — книгу "Путешествие на Кавказ. Воспоминания русского офицера", выпущена книга тиражом 1500 экземпляров.

"Это издание основано на документальном произведении "Воспоминания кавказского офицера", которое увидело свет в 1864 в одном из самых популярных журналов того времени — "Русском вестнике". И хотя подписано оно было только инициалами, просвещенная общественность без труда опознала автора — барона Федора Федоровича Торнау, участника Кавказской войны. Это была легендарная личность среди русского офицерства ХIХ века. Как разведчик он первым проник в район современного Большого Сочи, во время одной из экспедиций попал в плен и два года жил среди горцев. Именно этим событиям и посвящены опубликованные им позже мемуары", — рассказали в пресс-службе.

Вклад Ф. Ф. Торнау в изучение Кавказа невозможно переоценить. Историки ссылались на его заметки в своих исследованиях. Описание некоторых народов, исчезнувших с карты Кавказа и переселившихся в середине ХIХ века в Турцию и на Ближний Восток, и сегодня остается единственным источником информации об их быте и нравах того периода. В книге Торнау также есть и первые подробные описания "Долины Мдзимты" — места, где сейчас расположен горный курорт.

Генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский сказал: "Творчество Ф. Ф. Торнау имеет для нас большое значение, ведь именно этот человек впервые исследовал регион горного Причерноморья, где сегодня отдыхают тысячи россиян. И нам бы очень хотелось, чтобы они как можно больше знали об истории и культуре нашего прекрасного края. Мы не в первый раз обращаемся к наследию Торнау. Экспозиция нашего Музея Археологии также во многом построена на основе воспоминаний Федора Федоровича. Мы рады возможности сохранить славное имя этого человека, еще раз напомнить людям о его подвигах и исследовательской работе".

Мемуары Торнау претерпели несколько переизданий в советские и в нынешние времена. Книга "Путешествие на Кавказ. Воспоминания русского офицера", выпущенная "Роза Хутор" и ИД Мещерякова в этом году, представляет собой богато иллюстрированное, адаптированное издание, адресованное широкому кругу читателей.

Редактор книги Оксана Василиади отмечает: "Человека, который впервые сталкивается с воспоминаниями Федора Федоровича Торнау, ждет настоящий сюрприз. Казалось бы, мемуары русского офицера XIX века не самое простое чтение.

Тут тебе и слишком далекая от современности эпоха, в перипетиях которой разбираются сегодня лишь историки, и ожидаемо архаичный стиль повествования… Но стоит приступить к "Воспоминаниям кавказского офицера", и все сомнения тут же развеиваются. Ты даже не замечаешь, как с увлечением начинаешь следить за авантюрным сюжетом. Вряд ли найдется человек, которого оставит равнодушным история разведчика, попавшего в плен, несколько раз неудачно из него бежавшего и в итоге благополучно вернувшегося к своим. Но на этом неожиданности не заканчиваются. Благодаря писательскому таланту Ф. Ф. Торнау ты моментально погружаешься в эпоху: искренне любуешься красотой пейзажей, с интересом читаешь о людях — и реально существовавших и оставшихся неизвестными представителях разных племен, — удивляешься местным обычаям, пытаешься разобраться в традициях горцев… И то, что "Воспоминания" Ф. Ф. Торнау впервые выходят с иллюстрациями того времени, только добавляет повествованию очарования и исторической достоверности в глазах читателя".

Сейчас книгу можно приобрести в сувенирных магазинах курорта "Роза Хутор".

Ранее "Роза Хутор" и ИД Мещерякова выпустили сборник "Сказки горного Черноморья", впервые объединивший под одной обложкой абазинские, абхазские, адыгские, армянские, греческие, грузинские, казацкие, русские, украинские, черкесские и эстонские сказки. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Куратор: Сергей Каргашин
Темы книга история роза хутор краснодарский край
Новости
Переболевшим COVID-19 рекомендуют прививаться вакциной "Спутник лайт"
Психиатр раскрыл влияние характера на развитие болезней
Чешские учёные выявили зависимость к наркотикам у форели
Лятте - non grata: "приключения" консула Эстонии кончатся высылкой из РФ
"Поистаскался в Европе": оборванный Панин пристаёт к прохожим в Испании
Кирилл Серебренников рассказал о своем новом фильме и фестивале в Каннах
Додон написал о подлинных европейских ценностях и зарубежных "советчиках"
"Ни денег, ни имущества": пасынок Джигарханяна рассказал о полученном наследстве
В Великобритании создали суперкомпьютер для борьбы с деменцией
Гигантский 3D-кот поселился на здании в Японии
Последние материалы
Психиатр раскрыл влияние характера на развитие болезней
Русская народная песня: чего мы о ней не знаем?
В "Школе современной пьесы" в будущем сезоне обещают четыре премьеры
Чешские учёные выявили зависимость к наркотикам у форели
Спланированная провокация: Игорь Коротченко об инциденте в Черном море
Эксперт: как решить вопрос о социальной справедливости в России
Лятте - non grata: "приключения" консула Эстонии кончатся высылкой из РФ
"Поистаскался в Европе": оборванный Панин пристаёт к прохожим в Испании
Кирилл Серебренников рассказал о своем новом фильме и фестивале в Каннах
Додон написал о подлинных европейских ценностях и зарубежных "советчиках"
Популярное
Здоровье
Профессор из Швейцарии: COVID-вакцинированные - приманка для вируса

Так же, как США злоупотребляя антибиотиками для людей и животных, сделали большинство из них бесполезными, COVID-вакцины создают супервирусные штаммы.

Профессор из Швейцарии: COVID-вакцинированные - приманка для вируса
Вера Брежнева в купальнике очаровала поклонников
Российский шоу-бизнес
Вера Брежнева в купальнике очаровала поклонников
Российский шоу-бизнес
Выяснились подробности о состоянии Веры Алентовой
Мир. Новости мира
Лукашенко высказался о санкциях, шантаже и документах ООН
Любовь Степушова Ставки растут: Литва присвоила дипстатус Тихановской Любовь Степушова Усам Оздемиров Как нам сберечь народ и стать передовой экономикой Усам Оздемиров Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская
Путешествия
Разрешился скандал с российскими туристами на Кубе
Политика. Новости и аналитика
"Жду взрыва возмущённых голосов": Захарова о Лондоне, ограничениях и истории
Госпитализированная с "ковидом" Алентова пропустит похороны супруга
Российский шоу-бизнес
Госпитализированная с "ковидом" Алентова пропустит похороны супруга
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников