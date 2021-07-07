Курорт "Роза Хутор" и ИД Мещерякова выпустили новую книгу об истории Кавказа

Важным пунктом Программы устойчивого развития, принятой "Роза Хутор" в 2018 году, является сохранение культурного наследия Кавказского Причерноморья. Для просветительской работы в этом направлении курорт инициировал специальную издательскую программу, в рамках которой публикуются уникальные материалы по истории и этнографии региона.

Сегодня курорт и издательство готовы представить новый совместный проект — книгу "Путешествие на Кавказ. Воспоминания русского офицера", выпущена книга тиражом 1500 экземпляров.

"Это издание основано на документальном произведении "Воспоминания кавказского офицера", которое увидело свет в 1864 в одном из самых популярных журналов того времени — "Русском вестнике". И хотя подписано оно было только инициалами, просвещенная общественность без труда опознала автора — барона Федора Федоровича Торнау, участника Кавказской войны. Это была легендарная личность среди русского офицерства ХIХ века. Как разведчик он первым проник в район современного Большого Сочи, во время одной из экспедиций попал в плен и два года жил среди горцев. Именно этим событиям и посвящены опубликованные им позже мемуары", — рассказали в пресс-службе.

Вклад Ф. Ф. Торнау в изучение Кавказа невозможно переоценить. Историки ссылались на его заметки в своих исследованиях. Описание некоторых народов, исчезнувших с карты Кавказа и переселившихся в середине ХIХ века в Турцию и на Ближний Восток, и сегодня остается единственным источником информации об их быте и нравах того периода. В книге Торнау также есть и первые подробные описания "Долины Мдзимты" — места, где сейчас расположен горный курорт.

Генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский сказал: "Творчество Ф. Ф. Торнау имеет для нас большое значение, ведь именно этот человек впервые исследовал регион горного Причерноморья, где сегодня отдыхают тысячи россиян. И нам бы очень хотелось, чтобы они как можно больше знали об истории и культуре нашего прекрасного края. Мы не в первый раз обращаемся к наследию Торнау. Экспозиция нашего Музея Археологии также во многом построена на основе воспоминаний Федора Федоровича. Мы рады возможности сохранить славное имя этого человека, еще раз напомнить людям о его подвигах и исследовательской работе".

Мемуары Торнау претерпели несколько переизданий в советские и в нынешние времена. Книга "Путешествие на Кавказ. Воспоминания русского офицера", выпущенная "Роза Хутор" и ИД Мещерякова в этом году, представляет собой богато иллюстрированное, адаптированное издание, адресованное широкому кругу читателей.

Редактор книги Оксана Василиади отмечает: "Человека, который впервые сталкивается с воспоминаниями Федора Федоровича Торнау, ждет настоящий сюрприз. Казалось бы, мемуары русского офицера XIX века не самое простое чтение. Тут тебе и слишком далекая от современности эпоха, в перипетиях которой разбираются сегодня лишь историки, и ожидаемо архаичный стиль повествования… Но стоит приступить к "Воспоминаниям кавказского офицера", и все сомнения тут же развеиваются. Ты даже не замечаешь, как с увлечением начинаешь следить за авантюрным сюжетом. Вряд ли найдется человек, которого оставит равнодушным история разведчика, попавшего в плен, несколько раз неудачно из него бежавшего и в итоге благополучно вернувшегося к своим. Но на этом неожиданности не заканчиваются. Благодаря писательскому таланту Ф. Ф. Торнау ты моментально погружаешься в эпоху: искренне любуешься красотой пейзажей, с интересом читаешь о людях — и реально существовавших и оставшихся неизвестными представителях разных племен, — удивляешься местным обычаям, пытаешься разобраться в традициях горцев… И то, что "Воспоминания" Ф. Ф. Торнау впервые выходят с иллюстрациями того времени, только добавляет повествованию очарования и исторической достоверности в глазах читателя".

Сейчас книгу можно приобрести в сувенирных магазинах курорта "Роза Хутор".

Ранее "Роза Хутор" и ИД Мещерякова выпустили сборник "Сказки горного Черноморья", впервые объединивший под одной обложкой абазинские, абхазские, адыгские, армянские, греческие, грузинские, казацкие, русские, украинские, черкесские и эстонские сказки.