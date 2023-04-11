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Даниил Полоников

Fuell Fluid-2 и Fluid-3: элегантные электровелосипеды "сверхдальнего радиуса действия"

4:14
Авто

Компания Fuell, детище легенды мотоспорта Эрика Бьюэлла, взяла штурмом индустрию электровелосипедов, когда выпустила свою первую модель — Fuell Fluid-1S. На Fluid-1S велосипедисты могли проехать до 125 миль с помощью двух аккумуляторов емкостью 500 Втч и по цене 4 995 долларов США.

Fuell Fluid-2 и Fluid-3: элегантные электровелосипеды "сверхдальнего радиуса действия"

Однако компания Buell вернулась с еще более совершенным модельным рядом электронных велосипедов, которые произведут революцию в том, каким способом мы ездим на работу. Давайте подробнее рассмотрим следующее поколение электронных велосипедов Fuell — Fluid-2 и Fluid-3.

Центральный привод Valeo Cyclee

Велосипеды Fluid-2 и Fluid-3 оснащены новой системой двигателя — Valeo Cyclee Mid Drive Unit.

Valeo Cyclee объединяет 750-ваттный 48-вольтовый электродвигатель и семискоростную автоматическую коробку передач в одном корпусе, расположенном там, где обычно находится нижний кронштейн. Эта система устраняет необходимость в заднем переключателе и упрощает переключение передач.

Велосипедист может управлять переключением передач и настройками помощи двигателя с помощью трех кнопок на 2,3-дюймовом дисплее, установленном на руле. Благодаря предиктивному программированию, велосипедисты могут позволить коробке передач поддерживать комфортный каденс на любой городской местности.

Расширенные возможности Fluid-2 и Fluid-3

Электронные велосипеды Fluid-2 и Fluid-3 оснащены дроссельной заслонкой, что является значительным усовершенствованием, которого не было у их предшественника Fluid-1S.

Эта функция позволяет велосипедистам расслабиться и насладиться поездкой или сделать перерыв в педалировании, что делает поездку менее утомительной. Крутящий момент электронного двигателя в 96 фунт-футов также гарантирует, что велосипед сможет преодолеть любой уклон, не вспотев.

Модель Fluid-2 описывается как велик "сверхдальнего радиуса действия", оснащенная двумя аккумуляторами емкостью 1 000 Втч, а Fluid-3 — одним аккумулятором емкостью 1 000 Втч. Fluid-2 может проехать до 225 миль на одной зарядке, что является значительным улучшением по сравнению с Fluid-1S. Fluid-3, с другой стороны, может проехать до 110 миль на одной зарядке, благодаря мощному среднему приводу Valeo.

Оба электронных велосипеда поставляются с четырехамперным зарядным устройством, которое позволяет зарядить аккумулятор с 20% до 80% за четыре часа и до 100% за шесть часов. Для более быстрой зарядки пользователи могут приобрести дополнительное восьмиамперное зарядное устройство, которое сокращает время зарядки вдвое.

Дизайн и ценообразование

Модели Fluid-2 и Fluid-3 имеют элегантный дизайн, построены на рамах из алюминиевого сплава и используют те же дисковые тормоза Gates Beltdrive и Tektro, что и их предшественники. На Fluid-2 и Fluid-3 установлены 27,5-дюймовые шины от Pirelli, в частности, модель Angel GT Urban. С помощью приложения для смартфона Fluid Rider велосипедисты могут дистанционно блокировать и разблокировать свои велосипеды, получать уведомления о неожиданном перемещении велосипеда и просматривать статистику использования.

На странице компании Indiegogo указаны предполагаемые цены на Fluid-3 и Fluid-2 — $5 495 и $5 995 соответственно. Однако компания Fuell распространила специальное ценовое предложение в размере $3 699 за Fluid-3 и $3 999 за Fluid-2 на первые 50 покупателей каждой модели.

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FUELL Flluid: World's longest range e-bikes
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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