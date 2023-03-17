Mercedes-Benz C-Class 2023 года: один седан для всего

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Mercedes-Benz C-Class 2023 года является настолько хорошо сбалансированным, насколько это возможно для компактного седана класса люкс. Линейка вариантов C-Class от Mercedes, возможно, не так широка, как это было до редизайна 2022 года, но C по-прежнему привлекает большинство людей, ищущих немного роскоши. Технологии и дизайн, вдохновленные S-классом, всегда возвышают С-класс, и в этом поколении сходство снова безошибочно.

Mercedes-Benz C-Class 2023

Массивная информационно-развлекательная система MBUX и широкий набор дополнительных технических функций могут поначалу показаться немного подавляющими, но никто не предлагает столько футуристических технологий, как Mercedes. Дизайн экстерьера и интерьера прост, но в то же время определенно высококлассный, а технологии снова играют ведущую роль.

Вождение C-Class не оставляет сомнений в том, что это один из лучших седанов класса люкс, который можно купить за деньги. Баланс езды и управляемости C 300 находится на грани между роскошью и спортивностью, именно то, что мы ожидаем от модели начального уровня в этом классе.

Он не является самым спортивным среди своих конкурентов — BMW 3 Series все еще лучше в управлении — но любой энтузиаст найдет удовольствие в том, как он ведет себя на дороге. Как обычно, когда речь идет о продукции Mercedes-Benz, C-Class находится на вершине класса в большинстве областей, и если вы можете себе это позволить, мы настоятельно рекомендуем его.

Что нового в 2023 году?

В 2023 году Mercedes добавляет в модельный ряд вариант AMG C 43. На момент публикации статьи мы еще не ездили на модели AMG среднего уровня, но она добавит мощную дозу производительности в модельный ряд C-Class. Изменений для модели C 300 пока не предвидится.

Каковы интерьер и автомобильные технологии C-Class?

С-Класс в значительной степени заимствует (в свою пользу) у недавно обновленного S-Класса. Сиденья со щедрыми подголовниками на отдельных стойках, с различными цветами и отделкой салона — яркое красно-черное сочетание или кирпичный цвет AMG Sienna Brown с натуральным деревом, отделанным настоящим алюминием.

Амбициозное освещение украшает двери, приборную панель и металлические вентиляционные отверстия в стиле самолетов, причем на выбор предлагается 64 цвета. Архитекторам придутся по вкусу консольные подлокотники и "парящие" корпуса управления дверями со светлой окантовкой. Трехспицевое рулевое колесо выглядит так же хорошо, как и ощущается, а лепестковые переключатели передач из яркого металла такие же холодные и полированные, как речные камни.

11,9-дюймовая информационно-развлекательная система MBUX, несмотря на улучшения, полученные благодаря большему экрану, все еще требует первого обучения. Но как только ваши пальцы на рулевом колесе и мозг натренируются, MBUX действительно станет отличным — и, несомненно, впечатляющим — способом навигации в современном автомобильном ландшафте, насыщенном данными. Возможность использования нового дизайна главного экрана "Zero Layer", впервые появившегося на EQS, позволяет избежать копания в отвлекающих меню.

Он постоянно держит в поле зрения вид карты, по бокам которой расположены основные "модульные" плитки и индивидуальные "волшебные модули", управляемые машинным обучением истории и поведения водителя. Опциональный навигатор дополненной реальности по-прежнему удивляет, накладывая стрелки направления, уличные знаки и даже адреса на изображение с камеры в реальном времени.

Насколько велик С-класс?

Mercedes растянул обновленную модель 2022 года на 2,5 дюйма до 187 дюймов (чуть меньше, чем Audi A4 или Cadillac CT4, и на 1,3 длиннее, чем BMW 3 Series), а колесная база стала на 1 дюйм длиннее. Он также примерно на полдюйма шире и ниже, чем предыдущее поколение.

Спереди и сзади увеличилось пространство для плеч и локтей, почти на дюйм больше места для ног сзади и на 0,4 дюйма больше места для головы сзади, несмотря на более низкую линию крыши. Это означает, что заднее сиденье просторно, но не экстравагантно для взрослых. Это очень похоже на его ближайшего конкурента, 3 Series. Стандартный панорамный люк в стиле clamshell также усиливает впечатление простора.

Раздельные задние сиденья складываются с помощью переключателей в багажнике, открывая более универсальное пространство. Багажник большой и вместительный для своего класса, даже если 12,6 кубических футов не кажутся большим объемом.

Каковы характеристики экономии топлива и производительности C-Class?

Базовая модель C 300 оснащается 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который производит 255 лошадиных сил и 295 фунт-фут крутящего момента. В этот силовой агрегат интегрирована 48-вольтовая гибридная система mild-hybrid, которая обеспечивает временные, но мощные всплески до 20 лошадиных сил и 148 фунт-фут крутящего момента.

Мощность передается через девятиступенчатую автоматическую коробку передач, и вы можете выбрать задний привод или полный привод 4Matic — Mercedes заявляет одинаковое время 6,0 секунд 0-60 миль/ч для обоих вариантов. Экономия топлива составляет впечатляющие 25 миль в час по городу, 35 миль по шоссе и 29 миль в час в сочетании с задним приводом. С 4Matic эти показатели снижаются до 23/33/27.

Mercedes-AMG C 43 оснащен 2,0-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем ручной сборки, который производит 402 лошадиные силы и 369 фунт-фут крутящего момента — это первый серийный автомобиль с электрическим турбокомпрессором.

Девятиступенчатая коробка передач с мультисцеплением обеспечивает переключение передач, а Mercedes обещает, что разгон 0-60 миль/ч составит всего 4,6 секунды. Единственной трансмиссией является полный привод, а данные об экономии топлива на момент публикации статьи отсутствовали.

Каков С-класс в управлении?

Новый турбированный четырехцилиндровый двигатель и 48-вольтовая гибридная система в C 300, возможно, не поражают воображение, но силовой агрегат — это чистая роскошь в управлении. Крутящий момент достаточен для резвой езды по городу, а плавная интеграция гибридной системы делает вождение одним из самых приятных повседневных ощущений, которые только можно получить в этой ценовой категории.

Время разгона 0-60 за 6,0 секунд также является консервативным, поскольку C-Class с энтузиазмом разгоняется и трогается с места, когда вы этого хотите. У нас нет претензий и к трансмиссии, поскольку она переключается незаметно на заднем плане, как и положено настоящему роскошному седану.

Вызовите режим "Sport", и C 300 покажет, что он будет танцевать на поворотах с таким же удовольствием, как и поглощать плохую дорожную поверхность. Рулевое управление хорошо взвешено, а подвеска сохраняет самообладание, даже когда вы начинаете сильно на нее опираться. BMW 3 Series или Acura TLX все еще превосходят C-Class этого поколения, но не намного. Двойственность этого роскошного седана во многом делает его таким привлекательным, даже в стандартной комплектации C 300.

Нам еще предстоит поездка на C 43, но мы добавим свои впечатления о модели AMG, как только это произойдет.

Какова будет цена С-класса в 2023 году?

Ценообразование на 2023 год еще не объявлено, но мы ожидаем, что цены на C 300 будут такими же, как в 2022 году. Mercedes использует свою стратегию упрощения модельного ряда для C-Class, предлагая три отдельные линии отделки — Premium, Exclusive и Pinnacle — с гораздо меньшим количеством опций по выбору. Стоимость C 300 Premium в 2022 году составит 44 600 долларов.

Она включает в себя множество отличных стандартных опций, таких как светодиодные фары/фонари, 18-дюймовые колеса, люк, подогрев передних сидений с памятью, 11,9-дюймовая информационно-развлекательная система и 12,3-дюймовый цифровой кластер, а также целый ряд функций помощи водителю, о которых мы подробно расскажем в следующем разделе.