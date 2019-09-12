Как продать автомобиль в кредите

Жизненные ситуации могут быть разными. Бывает, что купленный в кредит автомобиль нужно срочно продать. Но как грамотно все осуществить и выбрать нужный способ продажи? Давайте разбираться.

Причин для продажи много. Например, вам срочно нужны деньги или же вы не в состоянии оплачивать покупку. Какой бы не была причина продажи, подойти к вопросу нужно с умом. Вариантов перепродажи несколько, поэтому опишем каждый из них.

Продажа без посредников

В плане экономии вашего бюджета данный вариант считается самым оптимальным и выгодным. Но, в то же время, этот вариант и самый сложный, так как покупателя вы будете искать сами. Не факт, что он окажется надежным. После того, как платежеспособный покупатель будет найден, вам останется только загасить оставшуюся сумму по кредиту и получить от банка паспорт на автомобиль. Далее нужно снять машину с учета и оформить обычную продажу.

Помощь банка-кредитора

Этот вариант считается крайне сомнительным. Вряд ли банк возьмется за перепродажу авто, пока его стоимость на рынке не будет равна сумме задолженности. Консультаций с вами по поводу продажи банк вести не будет. Может возникнуть ситуация, при которой вы лишитесь автомобиля и еще будете доплачивать банку какую-либо сумму.

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Аукцион

Самый выгодный для вас метод - продажа машины через аукцион. Ваш автомобиль будет выставлен в качестве лота, и начнутся торги. После проведения аукциона, банк передаст паспорт на вашу машину победителю. Авто будет снято с учета, а вырученная сумма пойдет на погашение вашей задолженности. Остается только надеяться на удачу и верить, что машину приобретут по заявленной цене. Помните, что за срочность проведения торгов придется списать около 20% от заявленной вами стоимости машины.

Продажа через салон

Подобный вариант поможет сэкономить ваше время и нервы. Автосалон выставит автомобиль в зале, после проведения оценки. Далее начнется поиск покупателя. Подобное решение обезопасит вас от аферистов. Минус в том, что машина может ждать нового владельца в салоне месяцами. И не факт, что покупатель найдется.

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Переоформление кредита

Оптимальный для обеих сторон процесса вариант - переоформление кредита. Главное, чтобы новый владелец был платежеспособным. Единственный минус заключается в том, что банк будет некоторое время проверять этот аспект будущего владельца.

Оплата кредита с депозита нового владельца

В этом варианте новый владелец машины просто должен погасить ваш кредит со своего счета. Когда средства будут сняты, а задолженность погашена, можно заключать стандартный договор купли-продажи.

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Фото: carvanaekb.ru